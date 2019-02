Los bonos recuperaron pero siguen lejos de otros de similar calificación

El desempeño de bonos argentinos en lo que va del año es más que positivo. La curva soberana se encuentra aproximadamente a mitad de camino respecto de donde estaba hace un año atrás y respecto de donde estábamos a comienzo de año. La compresión de los bonos supera los 200 puntos en la parte corta de la curva y 100 en la parte más larga. Este rally, mayormente potenciado por factores internacionales, permitió que la renta fija local se aproxime a rendir lo mismo que rinden bonos de igual calificación crediticia. Aún así se sigue muy alejado de sus pares.

Francisco Velasco, Head de Research de Banco Mariva remarcó que a la hora de comprar con bonos de otros países de la región y midiendo por calificación crediticia, hoy Argentina rinde en torno a 200 puntos básicos más que lo que indicaría su categoría, "B". "Desde el peor momento en diciembre de 2018 ha habido una mejora sustancial, en torno a 115 puntos básicos del exceso de spread de Argentina respecto a su calificación. La dirección de esa compresión relativa, en el corto plazo, depende más del desempeño de los activos de mercados emergentes que de factores domésticos", sostuvo Velasco.

Mirando hacia adelante, desde Banco Mariva consideran que los factores domésticos comenzarán a pesar más hacia fines del primer trimestre o comienzos del segundo trimestre.

"Desde entonces, el principal driver para los spreads de Argentina será el ciclo electoral: encuestas, resultados de las PASO, etc. Aún si se diera el resultado electoral que el mercado desea, que es un triunfo de Macri, creemos que Argentina debería tradear con una prima de riesgo respecto a otros créditos B en torno a los 100 puntos básicos", dijo el head de reserch de Banco Mariva.

En línea con Velasco, desde el equipo de Research de Grupo SBS agregaron que la compresión de spreads de la deuda soberana de Argentina desde diciembre estuvo principalmente explicada por la mejora del escenario global y el viento de cola que significó para las economías emergentes, un efecto que perdió algo de fuerza en las últimas semanas.

Mirando hacia adelante, y con una visión cautelosa, desde Grupo SBS comentaron que sin impulso externo, los spreads solo van a seguir comprimiendo si Argentina muestra resultados económicos, y en ese sentido las novedades de los próximos meses no serían buenas.

"Algunas señales comienzan a validar nuestra expectativa de que el gobierno no alcance el déficit cero, lo que junto con datos de inflación que seguirían elevados y un nivel de actividad que aún no da señales de estar haciendo piso quitarían algo de impulso a la historia argentina. Al final del día quedará la política como el gran catalizador, aunque no esperamos que el panorama se aclare demasiado en el corto plazo", dijeron desde la compañía.

Leonardo Chialva, director de Delphos Investment cree que Argentina no va a volver a rendir acorde a su calificación crediticia, al menos hasta que este despejado el factor electoral.

"Creo que vamos a seguir en ese nivel y si bien, un buen contexto internacional nos podría llevar a zonas inferiores de spread, le vemos poca probabilidad dada la circunstancia política. Argentina está negociando por encima de su calificación de B y actualmente no hay demasiado espacio para que siga comprimiendo hacia niveles de calificación menor hasta tanto el resultado electoral este más claro y que le permita a Argentina rendir menos, más aun con los números no lo justifican", sostuvo.

Finalmente, con una visión más optimista, el Equipo de Investment Advisory de Puente sostuvo que si se lo compara a Argentina contra otros países de igual calificación crediticia, actualmente el país tiene mejores fundamentals. "Argentina tiene un déficit primario más chico que sus comparables de igual calificación crediticia. En cuanto al déficit fiscal y déficit de cuenta corriente también vemos que es un nivel mucho menor que el de sus pares. Por último, el nivel de endeudamiento neto es más bajo que el de sus pares de igual calificación".

"A fin de 2018 existía una fuerte desconexión entre los fundamentos locales y los rendimientos de los bonos argentinos. Hubo una desconexión también a comienzo de 2018 cuando Argentina operaba con un spread menor a 380 puntos. Estos niveles tienen más que ver con los fundamentos de Argentina", dijeron desde Puente.