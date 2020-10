Los bonos operan mixtos y los Adrs recortan la suba en un mercado sin euforia

La renta fija local anota una leve recuperación tras las medidas que anunció el Gobierno en busca de mayor certidumbre en el mercado y en el frente cambiario. Según acusan en la City, las medidas van en la dirección positiva, aunque no en la magnitud esperada y con un mal timing. Además, sigue faltando un rumbo económico y los inversores avizoran cada vez más la probabilidad de ver una devaluación .

Tras los anuncios del ministro, Martín Guzmán, los títulos soberanos ley extranjera operan mixtos. La parte corta de la curva, con los Globales 2029 y 2030 suben 0,36% y 0,16 por ciento, respectivamente. En la parte media se ve una caída de 0,14% para el Global 2035 y un alza del 0,18% para el bono a 2038. Finalmente, en el extremo más largo, el título a 2041 opera con ganancias del 0,03%, mientras que el bono a 2046 pierde 0,14%. Desde que salieron a cotizar, los bonos argentinos promedian una caída del 28%.

De esta manera, las tasas se desplazaron al alza, con la parte corta de la curva rindiendo hasta 16% y la parte larga 14,6%, reflejando los rendimientos invertidos y desplazados al alza, siendo ambos síntomas de debilidad y desconfianza sobre los bonos locales.

Por su parte, la renta fija ley argentina cotiza dispar. En los tramos cortos, la pérdida más profunda es del 0,58%, mientras que en la parte media el bono a 2035 cae 0,25% y el 2038 gana 1,3%. El tramo más largo se tiñe de verde con ganancias de hasta 0,25 por ciento.

Al igual que los bonos de ley NY, la curva se desplazó hacia arriba y también se invirtió, con las tasas ubicándose en 16,5% en la parte corta y 15% en la parte más larga, evidenciando la misma desconfianza.

El riesgo país, en tanto, recortó la baja y no presenta modificaciones. De ese modo, el índice elaborado por JP Morgan se ubica en los 1.435 puntos básicos.

La renta variable argentina cotizante en Nueva York se contagia del buen humor global y evidencia verdes generalizados, a excepción del sector bancario. El mejor desempeño de la rueda entre los ADRs lo asume Corporación América, con ganancias de hasta 6,2%, escoltada por Mercado Libre y Tenaris, que avanzan 4,9% y 4,2 por ciento.

En la vereda de enfrente, los papeles del sector financiero anotan pérdidas generalizadas. Con un rojo del 4,4%, Banco Macro lidera las caídas.

Leonardo Chialva, director de Delphos Investment señaló que el Gobierno se encuentra deshaciendo errores previos: “Básicamente buscan revertir el gol en contra realizado con las medidas previas. Creemos que las medidas van en la dirección correcta desde lo operativo y coyuntural".

"Por un lado, buscan destrabar la operatoria del dólar MEP y CCL, aportándole mayor liquidez y dinámica. Por otro lado, se busca ordenar la salida de los fondos globales que todavía tienen activos domésticos. Ahora resta avanzar en cuestiones de fondo dando una clara señal fiscal y monetaria”, sostuvo.

Los analistas de Portfolio personal Inversiones (PPI) señalaron que con las ultimas medidas, el Gobierno "busca favorecer el proceso de intermediación que habían trabado con la normativa pasada para incrementar la liquidez de los instrumentos locales; y en consecuencia, mediante esta acción impulsar una caída en la brecha. Algo que esperamos suceda".

"Si bien somos conscientes que las nuevas acciones no terminan de solucionar el problema estructural de la economía hoy, sí coincidimos que una flexibilización de las operaciones permitirá reducir -al menos, temporalmente- la tensión continua y reforzada que existía. No vemos a la brecha descendiendo rápidamente a los niveles pre-medidas (de mediados de septiembre) pero si operando bajo una descomprensión, de la mano también de un movimiento positivo en los bonos. Aún la referencia del mercado –en el exterior- era débil, pero permitía observar algunas subas”, afirmaron.

Buscando el optimismo

Ahora bien, pese a que se busca dar señales de confianza, todavía el mercado no muestra síntomas concretos de fortaleza y será importante monitorear cómo evolucionan las dinámicas financieras en las próximas horas.

Los analistas de Grupo SBS remarcaron que los anuncios recientes implican un paso necesario, pero no sufriente para revertir la confianza. "Los anuncios son positivos y podrían crear un alivio de corto plazo, ya que reducen controles y consolidan el cambio de enfoque que comenzó con las medidas del 2 de octubre. Sin embargo, no resuelven el problema de fondo. Para estabilizar la economía se necesitará un programa económico que reduzca las necesidades de financiamiento con emisión, permitiendo descomprimir expectativas que ya no están guiadas por el ancla del tipo de cambio mayorista".

Pero adviriteron: "Sin acceso a financiamiento de mercado, esto requerirá una consolidación fiscal más ambiciosa que la planteada en el Presupuesto 2021 y las negociaciones con el FMI aparecen como una oportunidad ideal para plantear nuevos objetivos".

Chialva agregó que casi todo lo malo que nos podría pasar esta descontando en el precio de los bonos, ¿pero que podría gatillar una suba?

"Por ahora no se observa un cambio en los flujos hacia la región (y menos hacia Argentina), a pesar de los mejores precios de los commodities y la debilidad global del dólar. La buena noticia es que los gobiernos Latinoamericanos comienzan a normalizar sus políticas domésticas luego de los elevados estímulos aplicados por la cuarentena. Ahora es cuestión de recuperar la confianza de los inversores globales en relación a una retomada del camino de la racionalidad y austeridad en Latam. Por ahora no se ve dicha recuperación de la confianza, pero estamos atentos a posibles cambios de humor", respondió.