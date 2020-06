Los bonos operan a la baja, pero el mercado apuesta a un acuerdo por la deuda

Los bonos argentinos con legislación internacional operan a la baja el miércoles, mientras los inversores permanecen atentos a posibles definiciones sobre el tema de la deuda . Desde el mercado se mantienen expectantes sobre el hecho de que el Gobierno alcance un acuerdo con acreedores a fines de esta semana y que la noticia se de a conocer durante el fin de semana.

La renta fija local opera con caídas de hasta 1,5% contagiados por la debilidad en Wall Street y con la atención puesta en posibles definiciones sobre el tema de la deuda entre el Gobierno y los acreedores. Todos los tramos de la curva de legislación internacional operan a la baja. En el tramo corto, los Globales 2021, 2022 y 2023 retroceden 1%, 1,07% y 1,14% respectivamente.

En la parte media de la curva, también se registran retrocesos de 0,9% y 0,8% para el Bonar 2026 y Bonar 2028. Finalmente, en el extremo mas largo de la curva, los bonos a 2046, 2048 y 211y pierden 1,56%, 1,49% y 1,55% respectivamente.

Mirá también El dólar blue se vende a $ 125 Ayer el billete llegó a caer a $ 124. El Banco Central ya recuperó u$s 1013 millones a sus reservas desde que se pusieron en marcha las nuevas restricciones a la compra de divisas.

En linea con el retroceso de los bonos, el riesgo país , en tanto, arranca el miércoles al alza en 2533 puntos, subiendo 15 puntos básicos (0,6%) respecto del cierre de ayer.

Por su parte, los bonos de legislación local operan mixtos, con una baja de 0,2% para el Bonar 2020, una suba de 0,7% para el Bonar 2024 y de 0,5% para el DICA.

Lo dicho: la dinámica de los bonos sigue atada a la evolución que tengan las negociaciones sobre la deuda entre el Gobierno y los acreedores, quienes habrían prorrogado los acuerdos de confidencialidad que vencían ayer. Ambas partes buscan acercar posiciones y poder alcanzar un mayor nivel de aceptación de la oferta con la idea de cerrar la negociación y presentar la nueva oferta ante la Securities & Exchange Commission (SEC) el viernes o el lunes.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), explicaron que hasta tanto no haya definiciones sobre la deuda, no esperan que la incertidumbre se reduzca.

“De esta forma, los distintos acuerdos de confidencialidad obligan al mercado a moverse en función de especulaciones o rumores sobre las posiciones de cada una de las partes, donde si bien esperamos volatilidad, no creemos que haya movimientos de importantes magnitudes hasta recibir nueva información respecto a la reestructuración de la deuda. Mientras tanto, y con paridades de los bonos promediando el 40% a 41%, el diferencial por legislación se mantiene cerca de los 150 puntos, ampliándose con respecto a los 50 puntos que vimos hacia el final de la semana pasada y volviendo a los niveles de principio de mes”, señalaron.

Juan Pablo Vera, jefe de operaciones de Tavelli y Compañía explicó que entre el viernes a última hora y el lunes podría haber novedades del canje y comenzar formalmente el proceso.

“Se está cerca del acuerdo, pero lejos a la vez en cuanto a las pretensiones de las partes, según trascendidos. El escenario hoy parece ser no ofrecer más de u$s 50 de valor presente pero potenciado por algún contingente ligado a las exportaciones o PBI (acreedores son partidarios de ésta última opción). Los bonistas están plantados en u$s 55 y toda la tensión y atención pareciera estar puesta en los u$s 5 que separan ambas posturas. El mercado está jugado en un 90% al acuerdo. Los precios así lo demuestran”, dijo.

Acciones en rojo

Dentro del segmento de renta variable, la tendencia también era mayormente negativa. Tanto en Buenos Aires como en Wall Street, las acciones de las compañías argentinas retrocedían este miércoles, dejando atrás el rebote anotado ayer.

En Nueva York, los adrs locales cedían 1,5% en promedio. Y retrocedían hasta 6,1% liderados por Despegar. Corporación América (-3,4%) y Edenor (-3,3%) completaban el podio de peores desempeños.

Mayoría de caídas para las acciones locales en Nueva York. Fuente: Rava.

El panorama se replicaba en la plaza bursátil local. La Bolsa porteña caía este miércoles, a contramano de la tendencia que predomina en los principales mercados financieros internacionales. El índice S&P Merval cae 1,81%, hasta los 41.911 puntos, impulsado por los retrocesos generalizados de las acciones.