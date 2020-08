Los bonos escalaron hasta 7% tras la confirmación del acuerdo por la deuda

Tras la confirmación del acuerdo con acreedores para reestrucrurar la deuda y salir del default, los bonos argentinos operan con fuertes avances a comienzo del martes. Las subas, de hasta 8%, llegan luego de que la Argentina anunciara el acuerdo con acreedores por la deuda de u$s 65.000 millones. Se espera una adhesión elevada, lo cual permitiría que las tasas de los bonos caigan, haciendo subir aún mas los precios de la renta fija argentina.

Todos los tramos de la curva argentina con legislación internacional operaron al alza, con subas de hasta 7%. En la parte corta, el Global 2021, 2022 y 2023 exhibieron avances respectivos de 6,99%, 6,60% y 5,76%. El Bonar 2026 subió 7,20% mientras que los bonos a 2027 y 2028 treparon 6,66% y 6,18% respectivamente. Por último, en el extremo más largo también se vieron avances importantes con el bono a 2046, 2048 y 2117 subiendo 6,49% 6,78% y 6,90% respectivamente.

La reacción de los bonos tras el anuncio del acuerdo. Fuente: Bloomberg.

Mismo comportamiento exhibieron los títulos en dólares emitidos bajo ley local. Sin embargo, allí las alzas fueron menos robustas: llegaron hasta 5%.

Las fuertes mejoras de los títulos en dólares, sin embargo, no se reflejaron en igual proporción en el riesgo país. Tras haber caído ayer 150 unidades, el índice que mide JP Morgan perdía otros 8puntos para alcanzar así los 2111 puntos básicos, su nivel más bajo desde febrero.

Nueva caída del riesgo país. Fuente: Rava.

En lo que respecta a la renta variable, las acciones argentinas iniciaron la jornada con fuertes subas en Wall Street. Sin embargo, fueron perdiendo impulso con el correr de la rueda y cerraron prácticamente neturos, con una suba promedio de 0,5%.

Los ADR no lograron sostener las vertiginosas subas iniciales y cerraron con subas menos robustas. Fuente: Rava.

La tendencia se replicó, además, en la plaza bursátil local. Tras haber crecido hasta un 6,6% ayer y de mantenerse en terreno positivo durante las primeras horas del día, el S&P Merval cedió un leve 0,6%, hasta los 52.186 puntos arrastrado por el desplome del tipo de cambio implicito.

Los analistas de Delphos Investment explicaron que el acuerdo con acreedores era cuestión de tiempo para que una diferencia tan cercana sea resuelta.

“El Presidente tomó las riendas de la negociación luego de la escasa adhesión, estimada en 35%, que habría alcanzada el segundo canje. Con una dinámica de extensión y fracaso agotada, hizo falta un golpe de timón para buscar una solución definitiva al tema. Tensar para arreglar. Esa fue la última movida del gobierno, la cual resultó satisfactoria al saber que los acreedores ya habían acercado una contrapropuesta en la zona de u$s 54,8 que no implicaba prácticamente pagos adicionales. Con solo mover un poco las fechas se lograría el ansiado acuerdo, que elevaba el VPN de la propuesta pero no implicaba mayores desembolsos para el país”, comentaron.

Por su parte, los analistas de Grupo SBS explicaron que con el acuerdo con acreedores se da un primer paso clave.

"En general, se trata de cambios que casi no modifican el perfil de vencimientos, pero ayudan a mejorar el recupero. En este sentido, el VPN de la oferta final de Argentina valuada al 12% subió de 45,4 a 46,8 (53,5 y 54,8 al 10%), por lo que las diferencias que había entre las propuestas de ambos lados se partieron a la mitad. A la espera de que se cierre la operación, celebramos el acuerdo y remarcamos que un canje exitoso es un paso clave y una condición necesaria (pero no suficiente) para que la economía pueda iniciar una recuperación", dijeron desde Grupo SBS.

Potencial de los bonos

Los bonos argentinos cerraron ayer con tasas implícita del 12% por lo que es esperable que el rally se extienda para llevar a la renta fija argentina hacia niveles superiores, coincidentes con tasas de los bonos del 10%

"La zona de 10% anual debería ser un objetivo lograble para los próximos meses, lo que implicaría un mejora de al menos 20% en la cotización medida en dólares de los bonos", estimaron desde Delphos.

Los analistas de Buenos Aires Valores realizaron calculos estimativos sobre cual podria ser el potencial de los bonos ley local tras el acuerdoy con una exit yield del 10% .

Para los bonos de ley local, el Bonar 2020 y 2024 muestra un potencial del 18%, el Bonar 2025 y 2037 registran potencial de usba de 21,7% y 22,45% mientras que el DICA tiene un potencial del 20%. El PARA es el que mayor potencial muestra con un upside del 28%.

"Vemos upsides potenciales de entre 21% y 29.4%, con un promedio en 24%. Es importante tener en cuenta que los cálculos al 10% se realizan a efectos estimativos, ya que estas tasas pueden variar una vez que los nuevos bonos coticen en el mercado. Realizamos también el Cuadro IV en donde mostramos el upside potencial de los bonos en dólares bajo legislación argentina, también calculado a una tasa de descuento del 10%. En base a los cierres del día de ayer, el bono que mayor upside potencial presente es el PARA".

En lo que respecta a los bonos ley internacional el potencial promedio calculados al 10% es de 22%. El tramo corto muestra un potencial de suba del 22%, 23% en la parte media y 24% en la parte larga.