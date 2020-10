Los bonos ensayan otro rebote del 1%, pero el pesimismo inversor no desaparece

Los bonos argentinos siguen ampliando el rebote y recuperan al menos una fracción de lo perdido en las ultimas jornadas. Todos los tramos de la curva soberana operaban este viernes al alza, aunque se encaminan a cerrar una nueva semana en rojo, dado que en el acumulado de las últimas cinco ruedas exhiben retrocesos de hasta 3,5%.

En el tramo corto de la curva, los Globales 2029 y 2030 suben 1,45% y 1,10% respectivamente. En la parte media, los bonos a 2035 y 2038 anotan mejoras respectivas de 1,41% y 1,30%, mientras que en el extremo más largo, los avances son del 1,29% para el bono a 2041 y del 1,32% para el Global 2046.

Pese al actual rebote, la curva sigue invertida y desplazada al alza, con rendimientos de 16,3% en la parte corta y 14,3% en la parte corta, evidenciando la incertidumbre y desconfianza de los inversores hacia los activos locales.

Por su parte, los bonos de ley local también ensayan una moderada recuperación en la parte corta y larga de la curva. En el tramo medio, sin embargo, se mantienen en rojo. La debilidad de los títulos de ley argentina se refleja en el hecho de que ya se encuentran mostrando rendimientos que llegan al 17,5%.

En línea con este rebote de los bonos, el riesgo país también mejora y cae a 1422 puntos, 20 puntos básicos menos respecto de ayer (1,4%). De todos modos, el indicador aún se encuentra en 32% por encima de los niveles posteriores al canje de deuda en septiembre.

Pesimismo en el mercado por el rally del dólar

Gran parte del pesimismo entre los inversores se centra en el rally imparable del tipo de cambio, que ayer superó los $ 180 en el caso del contado con liquidación y los $ 190 en el del dólar blue. El Gobierno recientemente intentó medidas económicas que no solo no dieron resultado sino que agravaron la situación y la dinámica de las variables financieras.

Los analistas de Delphos sostuvieron que podrían tomarse mil medidas coyunturales, pero que si no se ataca la raíz del problema no hay solución estructural posible. “El déficit fiscal financiado con emisión monetaria es la razón del desmadre del precio del dólar financiero. No se refleja en mayores niveles de inflación porque la depresión económica hace su trabajo. Pero la inconsistencia fiscal y monetaria creó una brecha cambiaria que comienza a ocasionar un daño económico evidente: importaciones al alza, reservas internacionales deprimidas, creciente expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial, precios de materiales de la construcción con subas mensuales de casi dos dígitos y nueva parálisis económica. El FMI parece comenzar a meter sus narices, pero todavía queda mucho tiempo por delante antes de cerrar un acuerdo con la entidad global. Por lo tanto, antes que eso ocurra el Gobierno deberá mover algunas fichas en la dirección estructural correcta para poder calmar un poco las variables”, explicaron.

Por su parte, Nicolás Max, head de asset management de Criteria, remarcó que la decisión reciente de trabajar el desequilibrio cambiario vía estimulación de la oferta de dólares es una señal bien orientada para atenuar la caída de reservas del Banco Central (BCRA). Sin embargo, alertó que tanto la magnitud de los incentivos recientes como el timing tardío en su aplicación hacen que una reversión de la dinámica bajista en las reservas luzca como altamente improbable.

“Revertir la tendencia requerirá una orientación macroeconómica sostenida y señales creíbles de prudencia fiscal en el horizonte. Entendemos que las medidas anunciadas son un alivio meramente transitorio, que debería ser complementado con una agenda consistente para realinear expectativas. En ese sentido, el mercado espera señales sobre un problema subyacente: el exceso de pesos en la economía”, sostuvo Max.

Para Alejandro Kowalczuk, head de asset management de Argenfunds, devaluar sin un plan podria generar un empeoramiento de las expectativas. “Sin plan de equilibrio fiscal y monetario, devaluar, que vaya a precios y convalidar subas de gasto con mayor emisión monetaria, solo va a reeditar las expectativas de mayor devaluación, inflación y no elimina la brecha del tipo de cambio. Cuando el Estado emite deuda los pesos pasan de una mano a otra, del inversor al emisor y no salen de circulación. El Estado los gasta y pasan nuevamente a manos de otros. Los pesos no desaparecen pero tampoco se emite más para pagar gasto”, señaló.

Sigue alta la probabilidad de default

En este marco, la curva mantiene una pendiente negativa con rendimientos en torno al 15% al 14% en promedio. Dado el deterioro actual de los bonos, el mercado sigue preocupado por la dinámica de la deuda y estima que la probabilidad de default de los mismos en los próximos 4 años es mayor al 60%.

Cuando la pendiente de la curva se invierte y los rendimientos de corto plazo terminan siendo más elevados que los de largo plazo implica que el mercado ve riesgos de algún evento crediticio en el corto plazo. Por ello es que los bonos con vencimiento más inmediatos resultan más riesgos y con mayor tasa que los de más largo plazo.

En este contexto, la probabilidad de default sobre los bonos argentinos es elevada. En un análisis Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS, remarca que la probabilidad de que haya algún evento crediticio en los próximos 2 años es del 50%. Dicha posibilidad crece a 60% en 3 años y a 70% en 4 años. Es decir, antes de que termine el actual Gobierno. A su vez, las chances de ver un default en los próximos 10 años es del 90%.