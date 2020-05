Los bonos en dólares volvieron a crecer y el riesgo país retrocede más de 100 puntos

La proximidad de la fecha límite del 8 de mayo impuesta por el Gobierno para que los acreedores acepten su oferta inicial no parece afectar demasiado a los bonos soberanos en dólares emitidos bajo ley extranjera en las últimas horas. Es que tras el fuerte rebote de ayer, dichos títulos volvieron a mostrarse al alza este miércoles, pese a que las posiciones de las partes para alcanzar un acuerdo de reestructuración permanecen aún firmes y distantes.

Los bonos soberanos en dólares bajo ley Nueva York crecieron hoy entre 0,1% y 3,5%, confirmando la tendencia alcista en la que ingresaron ayer. Las principales mejoras se concentraron en la parte media y larga de la curva.

Nuevas mejoras de los bonos ley extranjera. Fuente: Bloomberg.

Distinto fue el panorama, en cambio, para los bonos en dólares emitidos bajo ley local. Allí, la tendencia fue mixta a lo largo de toda la jornada. Las caídas estuvieron encabezadas por el Bonar 2024 (AY24D), que cedió 2,2%. En el otro extremo, en cambio, se destacó la mejora del Bonar 2020 (AO20D), que trepó 1,85%. Los bonos en pesos, en tanto, cerraron con pérdidas de entre 1% y 3%.

El motivo de la nueva suba de los bonos ley extranjera podría explicarse en que dentro del mercado ya no está la expectativa de que se cumplan los plazos fijados inicialmente. La lectura preponderante es que aún quedan dos semanas para que las partes continúen negociando y los inversores han interpretado, de las últimas declaraciones realizadas por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que la Argentina estaría dispuesta a mejorar su oferta para evitar caer en defualt.

"Entrar en default sería un pecado, por el monto de deuda involucrado y porque hay margen para acercar posiciones. Si bien la fecha límite es este viernes 8 de mayo, puede ser prorrogable por el Gobierno si hay consenso para avanzar con las negociaciones", argumentó Diego Martínez Burzaco, economista de Inversor Global. Y en ese sentido, agregó: "Hay incentivos para ambas partes para que no haya un default, pero se tienen que poner de acuerdo. Con este nivel de oferta no va a haber aceptación posible. Hasta tanto no disipe eso, el mercado seguirá de esta manera".

Para el también economista Javier Marcus, "hubo una diferencia entre lo que había dicho el ministro Guzmán al Financial Times el fin de semana y el comunicado posterior del Ministerio de Economía, donde se abre la posibilidad a esperar una contra-propuesta de los acreedores". Y analizó que "si bien este último tuvo el relato de decir estamos decepcionados y demás, también lo que hizo es abrir las negociaciones, cosa que hasta ahora no se había hecho". Y resaltó que todas estas idas y vueltas hacen entendible la volatilidad actual.

La nueva jornada alcista de los títulos en dólares de ley extranjera provocó, además, un nuevo descenso del riesgo país. El índice que mide JP Morgan retrocedía otras 134 unidades (3,8%) para situarse en 3362 puntos básicos.

El riesgo país volvía a descender este miércoles. Fuente: Rava.

También se observaron mayoría de mejoras en el segmento de renta variable. Tras haber crecido ayer 3,58% en pesos –aunque medido al tipo de cambio implícito, el saldo fue un retroceso de 1,83%–, la Bolsa porteña inició la sesión de este miércoles en rojo. Sin embargo, hacia las primeras horas de la tarde comenzó a ganar terreno y el índice líder S&P Merval cerró con una suba de 1,83%, hasta las 34.158 unidades, en una sesión de negocios en la que se destacaron las acciones e Transener, que crecieron 12,7%. Los papeles de Transportadora de Gas del Norte, en tanto, volvieron a tener una jornada positiva y secundaron las subas al exhibir una mejora de 7,2%.

"En el plano local, el S&P Merval ganó hoy 1,82% con un significativo volumen operado de $ 2244 millones, con destacada concentración dado a que entre GGAL, YPFD y BMA representaron más del 24% del total transado", resumió el Grupo SBS en un informe.

Mismo comportamiento ofrecieron las acciones de las compañías argentinas que cotizan en Nueva York. Si bien se destacó la vertiginosa suba de las acciones de Mercado Libre, que treparon casi 20% tras la presentación del último balance positivo de la firma, la tendencia fue mayormente positiva hacia las primeras horas de la tarde tras un comienzo en rojo.

Los ADRs locales anotaban una suba promedio del 0,5%, y sobresalían entre ellos las mejoras del sector financiero, que treparon entre 3% y 5,7%.