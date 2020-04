Los bonos en dólares revierten la tendencia y recuperan hasta 7%

Los bonos soberanos locales lograron revertir la tendencia. Luego de haber retrocedido entre 8% y 12% durante la última semana, ante un endurecimiento de la posición del Gobierno respecto a la renegociación de la deuda local, los títulos de renta fija locales iniciaron la semana con signo positivo. ¿El motivo? En buena medida, los trascendidos respecto a que los bonistas dijeron percibir mayor flexibilidad del Gobierno en la negociación por la reestructuración de la deuda.

Los títulos de renta fija en dólares mostraban mayoría de subas, tanto entre aquellos emitidos bajo legislación extranjera como los que operan bajo ley local. "La curva soberana en dólares reflejó esta vez una leve mejora, con subas de no más del 3% al 4% en promedio concentradas en el tramo corto de la curva. Entre los cuales, destacamos el A020 (+5%) y el AA21(+1.3%). Entre los plazos más largos, en cambio, el AE48 y el AA46 apenas sumaron 0.1/0.3%. Por otro lado, el AY24 y el DICA avanzaron cerca del 6%" resumió Portfolio Personal Inversiones a través de un informe.

"Son trascendidos, rumores. No hay una confirmación de porqué subieron los bonos, pero sí lo que puede verse es que entramos en un terreno donde los tires y aflojes van a ser constantes. Por supuesto que esto está relacionado respecto a los trascendidos que puedan ir surgiendo en relación a la reestructuración de la deuda. Hay una oferta muy agresiva sobre la mesa y hay un rechazo inicial. El golpe que mostraron los bonos la semana pasada dan espacio para mejora, y cualquier sospecha de que pueda haber una mejora en los términos de los nuevos bonos son motivo de las reacciones al alza", analizó Gustavo Neffa, de Research for Traders.

La mejora de los bonos locales, sin embargo, no provocaba mayores efectos en el riesgo país. El índice que mide JP Morgan cedía solo 13 unidades, hasta los 4055 puntos básicos.

Consultado al respecto, Matías Rajnerman, de Ecolatina, indicó: Creo que el Gobierno muestra voluntad de negociación. Como toda propuesta, esta es una propuesta que puede ser perfectible, pero está pensada, ideada. No es una propuesta de default, busca llegar a un acuerdo. Y me parece también que está descontado que esta propuesta así como está no sale, y lo que va a haciendo mover o no el precio de los bonos, para un lado o para el otro es qué tan dispuesto a ceder está el oficialismo.

Y en ese sentido, agregó: "Creo que de acá al 8 de mayo, o incluso hasta el 23 de mayo, van a haber muchas idas y vueltas en torno a rumores, lecturas de posturas o declaraciones del Gobierno. Se va a estar analizando cada coma, y creo que vamos a seguir viendo movimientos muy volátiles. Pero hasta tanto no haya una resolución del conflicto, es muy difícil establecer una tendencia".

En el segmento de renta variable, en tanto, las acciones de las compañías locales lograron acoplarse con algo de demora a las mejoras que ofrecían los mercados financieros internacionales y mostraban mayoría de mejoras tanto en Wall Street como en Buenos Aires.

Los adrs de las empresas argentinas que cotizan en el exterior crecieron un 1,3% tras haber transcurrido buena parte de la jornada operando en rojo. Mostraron mejoras de hasta 11,2% liderados por Corporación América, de alta volatilidad en las últimas semanas.

Tendencia mixta para los ADR locales, que cerraron con una mejora del 1,3% promedio. Fuente: Rava.

En la plaza bursátil local, en tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña creció 2,5%, a 29.986 unidades. La suba, sin embargo, se explica en buena medida por el nuevo alza del tipo de cambio implícito. Dentro de la Bolsa porteña, las acciones crecieron hasta 8,6% lideradas por Cresud.