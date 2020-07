Los bonos dejaron leves correcciones tras las tensiones entre el Gobierno y los acreedores

Los bonos argentinos operaron sin grandes cambios y asimilando las mayores tensiones que se dieron a conocer recientemente entre los acreedores y el Gobierno. No se destacaron grandes variaciones en los distintos tramos de la curva soberana argentina ley internacional, con caídas de hasta 1% en el tramo medio. La curva ley local también retrocedió levemente, más allá de que no se dieron grandes sobresaltos.

Después de conocerse ayer nuevos roces entre los acreedores y el Gobierno, los bonos cedieron levemente este miércoles. La parte corta de la curva exhibió ligeras bajas, con los Globales 2021, 2022 y 2023 perdiendo 0,01%, 0,5% y 0,42% respectivamente. En el tramo medio de la curva, el Bonar 2026, 2027 y 2028 perdieron 0,4%, 0,34% y 1,15% respectivamente. Finalmente, en la parte más larga de la curva los bonos anotaron desmejoras de 0,75% en promedio, con el Bonar 2036 cayendo 0,35%, mientras que los bonos a 2046, 2048 y 2117 bajaron 0,81%, 1,02% y 0,85% respectivamente.

Los bonos ley Nueva York cerraron la jornada en rojo. Fuente: Bloomberg.

En línea con las pequeñas correcciones en el mercado de bonos, el riesgo país redondeó una suba de 19 unidades (0,8%) y trepó así a 2513 puntos básicos.

Ligero avance del riesgo país. Fuente: Rava.

Los bonos de legislación local también dejaron correcciones, con el Bonar 2020 cediendo 0,6%, el Bonar 2024 perdiendo 0,5% y el DICA cayendo 1,5%.

Mirá también Las acciones locales treparon hasta 10% impulsadas por mejoras externas La renta variable local anotó mayoría de mejoras tanto en Buenos Aires como en Wall Street, en línea con las alzas que se extendieron entre los principales mercados financieros internacionales.

Los bonos en dólares ley local también cerraron con signo negativo. Fuente: Rava.

Estos movimientos del mercado se dan en un contexto de preocupación por la falta de avances en relación a la deuda.

Desde PPI afirmaron que el peor humor dentro de la plaza local tuvo que ver con un cambio de expectativas con respecto a las negociaciones de la deuda . Hasta el lunes mencionábamos algún acercamiento entre las partes.

“El comunicado de dos de los grupos de inversores involucrados evidenció ciertas diferencias. Desde el grupo Ad Hoc cuestionaron la postura del Gobierno y aseguraron que es 'sumamente preocupante la falta de compromiso serio' para lograr un entendimiento. Según declararon, no existe “un compromiso significativo”. De todos modos, los rumores de que el gobierno formalice la nueva oferta de alrededor de u$s 53 se mantienen. Si bien las tensiones con los grupos Ad Hoc y Exchange continúan, el acercamiento con los fondos del ACC BondHolder Group (liderado por Gramercy y Greylock, entre otros) sigue en pie”, afirmaron desde PPI.

Desde Delphos Investment aclararon que los canales de diálogo quedado un poco dañados, lo que hace que las discusiones ocurran de una manera poco tradicional.

“Ya no hay un acuerdo de confidencialidad y los mensajes van y vienen por canales informales. El Gobierno encontró una fórmula política que le permite romper la barrera de los US$ 49,9, habiéndose estirado a u$s 53 puros. Pero lo más importante, sigue buscando una forma que le permita salir victorioso políticamente de la negociación", señaló.

Un "closing" oficial con los grupos de bonistas con precios de VPN por encima de u$s 49,9 podría ser interpretado como una derrota política. En cambio, una presentación "hostil y unilateral", permitiría resolver ese punto. Pero el Gobierno necesita estar seguro que el concepto "generoso" supera al "hostil". Los bonistas por ahora no parecen dispuestos a innovar en el método de negociación y "closing" de la operación. Estando el canal de diálogo con el Ministro roto, la negociación encuentra importantes escollos para avanzar. Con el último incremento en la oferta argentina, los problemas parecen ser más de forma que de fondo”, explicaron.