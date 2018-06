Los bonos cortos en dólares, los más atractivos para analistas

Luego de que se hayan dado a conocer el acuerdo con el FMI, la bolsa local festejó con una suba de mas de 5% en las ultimas jornadas y los bonos buscaron una cierta estabilización. Sin la oferta de u$s 5.000 millones en $ 25 por parte del BCRA, el tipo de cambio escaló posiciones para alcanzar un nuevo máximo de $ 26 para el mayorista. Esta clara que tanto la demanda como la volatilidad en el tipo de cambio continua y a estos precios, el inversor que decidió hacer carry trade en el super martes ya se encuentra en un punto límite para que la estrategia comience a perder. En este contexto, El Cronista tuvo acceso al análisis y opinión de especialistas de mercado quienes en general continúan recomendando bonos cortos en dólares para estar cubiertos ante la persistente devaluación y así evitar asumir los riesgos de invertir en bonos mas largos, en un escenario de tasas globales al alza.

Nicolás Bentel, Partner Head of Individuals en PUENTE Hnos señala que "si bien el reciente acuerdo con el FMI podría traer un poco de tranquilidad al mercado en los próximos meses, nuestra recomendación es la de seguir manteniendo un posicionamiento defensivo, evitando la sobreexposición a bonos o letras en pesos que pueden ser aún más impactados por la depreciación esperada en el tipo de cambio. Del mismo modo vemos conveniente reducir la exposición a bonos en dólares de larga duración, que típicamente son más sensibles a los cambios en la tasa de interés de referencia en EE.UU. y a aumentos en el riesgo pais".

Bentel destaca que con el objetivo de proteger el capital con un horizonte de mediano y largo plazo, tomando en cuenta los escenarios descritos anteriormente, priorizamos las Letras del Tesoro de Argentina en dólares (LETEs), así como bonos de corta duración soberanos, provinciales y corporativos en dólares, de buen perfil crediticio o con garantías en regalías por la explotación de hidrocarburos. “Dentro de este conjunto de instrumentos y teniendo en cuenta el sendero de subas en la tasa de interés de referencia en EE.UU., vemos especial valor en la construcción de una estructura de vencimientos escalonados de bonos, con el fin de reinvertir el capital a mayores tasas de interés. Es decir, posicionarse en Letes y bonos cortos con cupones altos y amortizaciones o pagos de capital en 2018, 2019, 2020 y 2021, buscando que cada vez que se reinviertan el capital y las rentas, se haga a tasas de interés cada vez mayores”, cierra el Head of Individuals en PUENTE.

En una línea similar a la opinión de Bentel, los analistas de Criteria recomiendan la posición que favorece una mayor ponderación de moneda extranjera en la cartera a través de instrumentos de deuda soberana en dólares en el tramo corto de la curva. Con rendimientos anuales de entre 5 y 6%, creemos que la mejora significativa en la capacidad percibida de pago en el corto plazo beneficiará la cotización de estos activos. “Reiteramos no obstante, que proyectamos un aumento en la volatilidad sujeto al cumplimiento de las metas que se han acordado con el FMI, y el complejo escenario internacional de tasas que está afectando a los mercados emergentes”, indicaron.

Alejandro Kowalczuk, Head Portfolio Manager de Argenfunds hace una referencia de lo que significa el acuerdo con el FMI y señala que “recurrir al fondo fue como ir al nutricionista: fuimos, nos dio las instrucciones para la dieta, pero ahora la tenemos que poner en práctica y efectivamente bajar de peso”.

En concreto, fuimos al Fondo, tenemos el acuerdo, tenemos las metas y ahora hay que cumplirlas para que continúen los desembolsos (tras el desembolso inicial de u$s 15.000 millones). Inflacion de 17% para 2019, luego de años de incumplimiento en la meta y un déficit primario de 1,3% (versus 2,20% original), lo que implica una reducción con respecto a este año de 1,4% y en un año electoral y de bajo crecimiento, no son objetivos menores.

Para Kowalczuk, “la pregunta a hacerse por estas horas es si, ante este escenario local e internacional, Argentina está en condiciones de compensar una suba de tasas en EE.UU. con una caída en sus niveles de riesgo (medido por el EMBI+ o prima de CDS) y lograr una reversión importante en el flujo de capitales. Por mi parte creo que, por el momento, no podemos tomar esto último como escenario base para nuestros análisis, y debemos monitorear de cerca la evolución de las variables”.

Dicho esto, el Head Portfolio Manager de Argenfunds recomienda mantener una cartera con mayor exposición a dólares que a pesos, hasta que se evidencien mejoras en el saldo de cuenta corriente y flujo de capitales. “Según nuestras proyecciones, el carry en pesos tendría el mismo retorno que las LETRAS en dólares, por lo que, no existiendo una prima por el riesgo asumido ante la variación en el tipo de cambio, preferimos la curva en dólares y dentro de esta, seguimos prefiriendo el tramo corto / medio, donde podría verse una mayor compresión de tasas que en el largo, ante una mayor previsibilidad de pagos por el acuerdo con el FMI”, argumentó.

Javier Scelato, Portfolio Manager de Fima Fondos de Inversión agrega que la deuda soberana Argentina continúa atravesando un escenario de alta volatilidad y considera que “los soberanos cortos y los sub-soberanos de duration similar, estarían indicando alguna mejora en los spreads vinculada al acuerdo con el FMI, que al materializarse en un número superior al que necesita el gobierno para cubrir su déficit fiscal, comprimirían algo más". Desde el lado operativo, Scelato resalta además que “no vemos señales que incentiven a alargar duration localmente, hasta en tanto los datos de la economía no empiecen a convalidarse en resultados positivos (meta fiscal, crecimiento). Entendemos que los rendimientos en el tramo corto de la curva argentina son atractivos e incluso que hay oportunidades en sub soberanos cortos de buena calificación”.

En cuanto a la renta fija, Lucas Gardiner, Director de Portfolio Personal afirmó que "la compresión de spread, en base a lo entendemos un sobrecastigo del riesgo local, se mantiene como objetivo aunque se hará dentro de un marco en donde la volatilidad no desaparecerá. El posicionamiento dentro de la curva del inversor debe seguir siendo un punto de análisis. Evitar acá riesgo duration, en especial con las tasas de la parte media y corta ante los rendimientos que hoy presentan, se mantiene como estrategia recomendada". Para el director de Portfolio Personal, “entendemos que el acuerdo despeja parte de la incertidumbre con la que se venía operando, y constituye un factor de confianza de corto plazo. La magnitud descarta o al menos minimiza los posibles problemas de financiamiento que se venían analizando, y descomprime –también lógico- la restricción de dólares que fue la causa de la crisis. No obstante, y como mencionamos arriba, esto no hace desaparecer la probabilidad de nuevas tensiones sean por causa propia o externa. Se deberá evaluar en los próximos meses la magnitud y de la recesión que desencadenó la crisis, si es momentánea o no.”

Finalmente, el equipo de Research de Balanz destacan en un informe enviado a sus clientes que dentro de los instrumentos de renta fija en moneda dura, todavía no es momento oportuno para extender duration. “Sugerimos posiciones dentro del tramo corto de la curva. Continuamos destacando el AA21 (TIR 6,37% y duration 2,59) por encima del AO20 y AY24, aunque cabe destacar que el mismo cuenta con lamina mínima de 150.000 nominales. En caso de no alcanzar dicha lámina vemos con mayor valor relativo al AY24 (TIR 5,95% y duration 2,93)”, agregan en su reporte semanal los analistas de Balanz.

Por último, dentro del universo sub-soberano, desde Balanz destacan el Bono de Cordoba 2026 (CO26), actualmente en niveles de TIR 8,03% y duration 3,59 y como ultima recomendación, para aquellos inversores que quieran delegar su capital a la administración activa de nuestros fondos recomendamos el Fondo Balanz Capital Ahorro USD que se encuentra invertido casi en su totalidad en LETES en USD, y en caso de querer aprovechar los rendimientos que ofreces los títulos soberanos y sub-soberanos recomendamos hacerlo a través del Fondo Balanz Capital Renta Fija en dólares.