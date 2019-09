Los bonos cayeron en Nueva York pero el 'rulo' los subió en Argentina

Los bonos soberanos cerraron el martes con resultados mixtos. Aquellos que cotizan localmente lograron algunas alzas mientras que los que se operan en Nueva York bajo ley extranjera terminaron con caídas. En consecuencia, el riesgo país subió 1,7% (34 unidades) hasta los 2094 puntos.

Las bajas en Wall Street llegaron a superar el 2,6% y esa dinámica se explicó por las declaraciones de Alberto Fernández, quien afirmó que su gobierno buscará recuperar los salarios y el consumo. En ese sentido, el operador de monedas Davison Santana señaló a Bloomberg que la caída respondió al temor sobre un posible incremento del déficit fiscal debido a las "medidas populistas" que tomaría Fernández.

Para Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones, habrá "poco margen" para que Fernández haga una política fiscal expansiva aunque aclaró que "sin ninguna duda, al menos en las primeras semanas de su gobierno va a intentar hacerlo". Un camino para intentarlo, indicó, es "endurecer la posición con el FMI y con los acreedores" de bonos.

A nivel local, algunos bonos mostraron ganancias y ampliaron la diferencia de cotización con sus pares de Wall Street, debido a la utilización de mecanismos de arbitraje con bonos que permiten hacerse de dólares. Entre ellos se destacan el contado con liquidación (cuando los dólares se acreditan en el exterior) o el MEP (cuando la operación termina en el mercado local). A eso se suma el rulo, que implica usar el total del cupo mensual de u$s 10.000 para hacer estas operatorias.

Alberto Fernández apunta a recuperar el consumo y los salarios. Los inversores temen que genere deterioro fiscal

"Se amplió la brecha entre los bonos en dólares en Argentina y su equivalente en dólares afuera. Esto se debe al uso del contado con liquidación. Por ejemplo, a media rueda, un Bonar 24 cotizaba en u$s 46 afuera y en el mercado doméstico operaba en u$s 49. Tres dólares, un 7% de diferencia, es mucho", comentó Gustavo Neffa, de Research for traders.

A su turno, Leonardo Chialva, de Delphos Investment, afirmó que a se está viendo "un volumen exorbitante" en bonos locales que son muy líquidos, como el Bonar 24". "Eso tiene que ver claramente con el famoso rulo que muchos se lanzaron a hacer", sentenció.

El Bonar 24 ganó 3,51% ayer a nivel local, mientras que el Bono Centenario subió 2,3%

"Si bien técnicamente esto debería ser neutro en el precio, la realidad es que la forma en la que se hace el rulo presiona al alza el precio del bono en dólares", agregó Chialva. Y destacó: "Eso lleva a la extraña situación de que la paridad del Bonar 24 está por encima de un Discount Ley Nueva York. Lo cual, en principio, no tiene sentido porque, incluso en una reestructuración amigable, se buscaría reperfilar los vencimientos de los títulos de corto plazo, entre los que estaría el Bonar 24".