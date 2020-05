Los bonos arrancaron la semana en verde con el ojo puesto en la negociación de deuda

Los bonos argentinos en Wall Street arrancaron la semana en verde, con la mirada puesta en la negociación de la bonos. El viernes venció el plazo para aceptación de la propuesta de reestructuración de deuda de Martín Guzmán y desde el Gobierno afirmaron que siguen trabajando en llegar a un acuerdo, por lo que se estira el plazo para el 22 de mayo. En esa fecha vence la posibilidad de que el Gobierno acredite los cupones de intereses de bonos Globales que vencían el 22 de abril pasado y para el cual el país tiene 30 días para efectivizar el pago. Debe resolver el tema de la deuda o pagar dicho cupón de intereses para así evitar el default .

Para el viernes, los datos que llegaban al Ministerio de Economía era que la adhesión al canje de reestructuración de deuda había sido significativamente menor a la esperada. De esta manera, se estira la negociación con los acreedores para que el país evite el default de la deuda. Desde el mercado se estimaba que la cifra de aceptación era de entre el 10% y 20%

Por ello, los inversores estarán atentos a novedades sobre la deuda y si hay respuesta tanto del Gobierno como de los acreedores para descifrar si es que existe algún avance sobre el mismo.

La renta fija argentina arrancó con el pie derecho el lunes, mostrando avances en todos los tramos de la curva. La parte corta de la curva de bonos de ley extranjera abrió la semana con subas de 7,19% para el Global 2021, 8,48% para el Global 2022 y 5,02% para el Global 2023. En la parte media de la curva, las subas van desde 8,75% como el caso del Global 2026 y 9,54% para el bono con vencimiento a 2027.

En el extremo mas largo, los bonos subieron 8% en promedio. El Bonar 2046 avanzó 8,02% mientras que el Bonar 2048 rebotó un 6,13%. Finalmente, en el extremo mas largo, el bono centenario con vencimiento en 2117 subió 8,70%.

Fuertes mejoras en los bonos ley Nueva York. Fuente: Bloomberg.

El riesgo país por su parte, comenzó la semana con un marcado descenso de 244 unidades, (-7,4%), hasta los 3075 puntos básicos. Si las novedades esta semana son positivas para la deuda, probablemente este índice apunte a la baja, caso contrario, volvería a empinarse al alza. El tiempo se agota para cerrar un acuerdo y la volatilidad va (y seguirá) en ascenso.

El riesgo país volvió a la zona de 3000 puntos básicos. Fuente: Rava.

En lo que respecta a los bonos ley local, también subían con fuerza. El Bonar 2020 avanzó un 5% mientras que el Bonar 2024 rebotaba un 5,3%. El DICA operó con un avance de 3,4% y el Bonar 2037 un 5,8%.

Los bonos ley local, al alza. Fuente: Rava.

El plazo límite para resolver el tema de la deuda será el 22 de mayo, fecha en que vencen los 30 días de límite para efectivizar el pago de los cupones de intereses de los bonos Globales de u$s 500 millones, el cual, Fernández y Guzmán resolvieron, hace semanas no pagarlo. Así fue oficializado esta mañana en el Boletín Oficial.

Sobre este punto, los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), remarcaron que frente a este bajo nivel de aceptación, en el Gobierno se está trabajando en mejorar la oferta argentina y estirar los plazos.

“La confirmación de la extensión del plazo de negociación fue bien recibida en el mercado. Esto lo observamos en la apertura del premarket de esta mañana, donde las pantallas de afuera nos muestran alzas que promedian el 0.6% a 0.8% en las primeras operaciones del día. Tras las subas de la semana pasada que promediaron el 7% a lo largo de la curva en dólares y el arranque positivo del día de hoy, el mercado ya empieza a descontar escenarios más optimistas. Si bien aún el riesgo de default continua latente y hay mucho por delante para lograr un acuerdo, apuntamos a que despejar un contexto de cesación de pagos, podría acercar finalmente las cotizaciones a niveles de u$s 35 a u$s 40, contra los actuales u$s 29 u$s 30 en promedio. Mientras que en un escenario de default, los precios podrían arrimarse a la zona de u$s 20 a u$s 25 o un 20% a 25% por debajo de la curva actual”, explicaron.