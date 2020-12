Los bonos argentinos repuntan a la espera de avances en las negaciones con el FMI

En medio de una jornada sin grandes cambios en Wall Street, los bonos argentinos inician el miércoles al alza, ganando mas del 1% en todos los tramos de la curva soberana. Aun así, sus rendimientos siguen siendo muy elevados en relación a las tasas de los demás bonos del planeta y muestran una caída del 28% en promedio desde que salieron a cotizar. Las expectativas de un acuerdo con el Fondo Monetatio Internacional (FMI) se mantienen como el driver de corto plazo más importante para los activos de riesgo local.

Mientras toda la atención se centra en las negociaciones con el FMI, los bonos ensayan un leve rebote el miércoles, con ganancias que rozan el 2%. Todos los tramos de la curva de deuda abren en verde, con la parte corta subiendo 1,1% en el caso del Global 2029 y 1,6% en el caso del Global 2030. En la parte media se ven mejoras de 1,85% para el Global 2035 y de 1,8% para el Global 2038. En la parte más larga de la curva, los bonos a 2041 y 2046 suben 1,5% y 1,6% respectivamente.

Más allá de la suba de hoy, en el acumulado del mes siguen maracando un rojo de 4% en la parte corta, 5,5% en la parte media y 6% en la parte más larga. Las paridades de los bonos se mantienen debajo del 40% en casi todos los tramos de la curva y las tasas de interés permanecen elevadas para los estándares internacionales. La parte corta rinde 16,4%, mientras que la parte media y larga rinden entre 14,4% y 15,5%. Como referencia, empresas con fuerte estrés financiero en Estados Unidos rinden debajo del 5%.

Una dinámica similar se observa en la curva de ley local con los bonos que abren al alza el miércoles tras dos días de feriado. La parte corta suba entre 0,3% y 0,25% mientras que en la parte más larga se ven subas de 1,1%, como el caso del AL41.

Al igual que la de ley Nueva York, la curva local también se muestra desplazada al alza e invertida, con tasas que arrancan en 16,7% en la parte corta y finalizan en 15,2% en la parte larga. Se trata de un fiel reflejo de la incertidumbre y desconfianza del mercado para con la deuda local.

El riesgo país abre el miércoles en 1440 puntos, unas 12 unidades por debajo. De esta manera, el índice que mide JP Morgan se ubica 31% por encima de los niveles alcanzados luego de la reestructuración de la deuda.

Desde Portfolio Personal Inversiones aclararon que en el mercado la atención sigue centrada en un posible acuerdo con el FMI, el cual se presenta como el principal catalizador positivo para el mercado en los próximos meses.

“En un contexto de escasas reservas y sin acceso al mercado internacional, la Argentina debe renegociar un programa con el Fondo por u$s 44.000 millones. Un Acuerdo de Facilidades Extendidas luce como la opción más probable, pero implicaría una serie de condiciones que garanticen la sostenibilidad de la deuda. Entre ellas, están la corrección de desequilibrios monetarios y fiscales, y una serie de reformas estructurales para fortalecer las condiciones institucionales del país. En este marco, va a ser clave que las negociaciones no se asemejen a la de los acreedores privados en términos de tiempos. Si bien hay incertidumbre respecto a la fecha de finalización de las mismas, vemos muy difícil de que se logre un acuerdo antes de febrero. En el mes de abril, creemos que sería la fecha límite. Principalmente por los vencimientos con el Club de París de mayo por u$s 2100 millones, que se podrán refinanciar únicamente luego de acordar con el FMI”, dijeron.

Tendencia mixta en acciones

Las acciones de las compañías argentinas, en cambio, operaban en ambos sentidos tras los primeros negocios de este miércoles. En Wall Street, los adrs locales exhibían mayoría de mejoras. Crecían hasta 3,1% liderados por los papeles del sector energético. Edenor encabezaba las subas, seguido de cerca por YPF, con una mejora de 2,9%. Central Puerto también sobresalía, pero por su comportamiento negativo. Caía hasta 4,6% y se mostraba como el de peor rendimiento diario.

El S&P Merval, por último, inició la semana con una corrección de 1,6%. Retrocedía a 53.854 puntos, arrastrado por una mayoría de rojos entre las acciones que cotizan allí.