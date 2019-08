Los bonos aceleran la baja y el riesgo país trepa a 2142 puntos

El mercado de bonos arrancó la jornada del miercoles con bajas mayores a 1,7% y actualmente la renta fija acelera la tendencia negativa, cayendo mas de 2.5%. Las pérdidas se aceleraron tras los dichos de Alberto Fernández sobre su relación con el FMI. El riesgo país alcanza un maximo de 2142 puntos.

En medio de las dudas relacionadas con el desembolso por parte del FMI pactadas para mediados de septiembre, el mercado continúa especulando sobre la capacidad de pago de las obligaciones de deuda que tiene Argentina.

La apertura de hoy muestra una continuidad en la tendencia registrada por los activos financieros en el día de ayer, golpeados por la inestabilidad que genera la política en este contexto de debilidad económica y financiera.

Los bonos argentinos muestran importantes bajas a comienzo de la rueda del miércoles.

La parte corta de la curva con el Bonar 2021 caía 1,7% y el bono con vencimiento a 2022 perdia un 2,6%%. En la parte media, el Bonar 2026 retrocedía 2,76% mientras que en el extremo más largo de la curva se registraban bajas de 2,5% en el Bonar 2046 y 2,4% en el Centenario.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que las declaraciones poco amistosas del candidato opositor Fernández tras su reunión con el FMI empeoraron sustancialmente el escenario de deuda, lo que impulsó la suba del dólar el martes y el hundimiento del mercado.

"La reacción de ayer –exagerada o no, a esta altura, lo determinará el escenario futuro- se explica por la posición adoptada por Fernández en el comunicado emitido el lunes tras la reunión con el FMI. El problema es que todas las lecturas fueron hacia ese punto desde la mañana de ayer, y se siguen repitiendo durante esta mañana. No podemos decir que leemos noticias, sino básicamente rumores –de todo tipo y tenor-, pases de facturas políticos, y una seguidilla de especulaciones no del todo feliz", dijeron.

Mirando jacia adelante, desde PPI resaltaron que seguiremos obligados a mirar lo que sí hay en concreto, que son los datos que monitoreamos día a día, y los niveles que nos va dejando el mercado.

"Hoy las señales no son buenas, tampoco por ahora catastrófica. Pero insistimos en que en una transición desordenada (y larga) el piso aún puede no haberse visto", concluyeron.

“Dado que la relación entre el FMI y Argentina no son del todo claras, contemplando un posible cambio de Gobierno y, ante las importantes necesidades de financiamiento que enfrenta Argentina, los temores sobre el no desembolso hacen desatar cualquier tipo de especulaciones sobre los bonos argentinos que van más allá de una simple reestructuración. Creo que vamos a seguir viendo este tipo de jornadas en la medida en que, desde el Gobierno y desde la oposición no busquen calmar la tensión que se vive entre los inversores y las dudas relacionadas con el pago de la deuda y las presiones sobre el dólar”, sostenía un operador de bonos de un banco local.

Por su parte, los analistas de Grupo SBS coincidieron en que el comunicado de Fernández fue leído por los mercados como un alejamiento del FMI y agregó argumentos a quienes dudaban del próximo desembolso, impactando profundamente sobre los activos argentinos. Esto tuvo impacto en los bonos y en el tiopo de cambio.

“La liquidez sigue siendo mínima y el BCRA realizó 7 subastas a lo largo del día para evitar que los movimientos de otros mercados llevaran a un salto disruptivo, aunque es difícil lograr algo significativo cuando los inversores también miran de cerca las reservas y los vencimientos de deuda en moneda extranjera. Con todo, la presión sobre el mercado cambiario sigue siendo enorme y estamos en una situación en la que algunas señales políticas podrían lograr un efecto mucho más considerable que la intervención del BCRA”, dijeron desde Grupo SBS.