Los "bonos Bowie": el ícono de la música también había incursionado en Wall Street

David Bowie no sólo fue un ícono de la música sino que su innovación llegó al mundo financiero. A mediados de los 90 le propusieron al músico crear un método para generar dinero de su extenso trabajo. La idea, de su gerente financiero, Bill Zysblat, y del banquero David Pullman, se trataba de vender los llamados "bonos Bowie".

En 1997 emitió esos títulos respaldados por derechos de propiedad intelectual, que otorgaban a los inversores una participación en sus futuras regalías por 10 años. Los títulos, que fueron comprados por la aseguradora estadounidense Prudential Financial por u$s 55 millones, comprometieron a Bowie a repagar a sus nuevos acreedores sobre sus futuros ingresos, y rindieron un 7,9% anual fijo.

Bowie llegó a un acuerdo con el sello discográfico EMI que le permitió agrupar y vender bonos en regalías por 25 discos editados entre 1969 y 1990, según publicó el Financial Times. El músico usó una porción de esos u$s 55 millones para comprar la parte de su ex manager Tony DeFries, con quien rompió relaciones en 1975, explicó el compositor Paul Trynka. Bowie se dio cuenta en la década del 70 de que no era dueño de su propio trabajo, cuando DeFries informó que tenía en su poder hasta un 50%, en una escala móvil, en perpetuidad, para la música creada hasta una cierta fecha, aseguró Trynka.

En 2004, Moody’s ubicó a los "bonos Bowie" sólo por encima de los "basura", después de una recesión en la industria de la música. Sin embargo, la novedad llamó la atención de otros músicos, como Iron Maiden, James Brown y Holland Dozier Holland.

El músico ocupaba el lugar 707 de la lista de las personas más ricas que hace el diario británico Sunday Times, con un patrimonio de u$s 194,6 millones. Aunque ese listado se elaboró antes de la salida a la venta del nuevo álbum de Bowie: Blackstar, del cual Official Charts Company dijo que sería el número uno en los ránkings de álbumes al igual que sus trabajos anteriores, tras su muerte.

Blackstar es el álbum que David Bowie lanzó 3 días antes de morir. En toda su carrera, el cantante vendió 150 millones de álbumes, según el Ránking de Artistas Británicos.