Los bancos no brindan respuestas al reclamo de las pymes por comisiones

Por ahora, los bancos no brindaron respuestas al reclamo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre las comisiones que cobran por los depósitos en efectivo. Consultados por El Cronista, al menos 10 entidades públicas y privadas declinaron hacer comentarios. Las transportadoras de caudales tampoco respondieron a las consultas de este medio.

Hoy la CAME publicó una solicitada en la que pidió a los bancos que dejen de cobrarles comisiones por los depósitos de efectivo "ya que representan un abuso y un doble cargo" y demandó al Banco Central (BCRA) que tome medidas en ese sentido.

"Como clientes, ya abonamos con un gran esfuerzo los costos de mantenimiento de las cuentas e intereses", argumentó CAME. Las comisiones son de entre 0,5% y 2% por los depósitos de efectivo, que las pymes realizan con frecuencia.

Desde Western Union/Pago Fácil se solidarizaron con el pedido. "Esto no es un problema de CAME solamente. Nosotros tenemos muchísimos locales, pequeños comercios de nuestra red, que son miembros de CAME. No obstante, este es un problema de las grandes empresas, como nosotros o las estaciones de servicios y las cadenas de farmacias. Los costos subieron para todos", señaló Maximiliano Babino, vicepresidente para Argentina y Uruguay y gerente general de la compañía.

El ejecutivo aseguró que los costos que cobran los bancos "subieron un 400% o 500% en los últimos 2 o 3 años" aunque el costo real de mover efectivo no se incrementó en la misma medida. "Obviamente que hubo inflación pero los bancos también elevaron el resto de sus cargos. Los bancos se sintieron liberados para cobrar por algo que antes no cobraban y, como tienen una posición dominante, pueden hacerlo", explicó Babino.

En Western Union/Pago Fácil reciben grandes cantidades de efectivo pero tomaron la decisión de no trasladar a los clientes ese costo. "Si una persona viene a pagar un impuesto y le cobramos una comisión, es una forma de generar inflación encubierta. Preferimos recortar otros costos e impulsar el Pago Electrónico Inmediato (PEI). Si bien está creciendo la adopción de este método, hoy hacemos 25 millones de operaciones mensuales y solo 1,5 millón se realizan con PEI", comentó Babino.

El tema del costo del transporte de efectivo no es nuevo. Hacia fines de 2015, la falta de billetes de alta denominación había terminado en una abundancia de billetes de $ 100, que ocupaban mucho lugar y no alcanzaban a abastecer la demanda de una economía inflacionaria. Desde la puesta en circulación de los billetes de $ 200, $ 500 y $ 1000 se fue recomponiendo la pirámide monetaria al retirar billetes de $ 100.

Como resultado, en 2017 y 2018 se retiraron y destruyeron 2200 millones de billetes deteriorados de la vieja serie. En 2017 se efectuaron pagos a bancos por $ 286.542 millones, lo que movilizó 1700 millones de billetes. En 2018 los pagos bajaron a $ 286.542 millones pero el movimiento de billetes se redujo aun más, a 717 millones, por la incorporación de los de alta denominación.

En la primera etapa de esta normalización, el BCRA había impuesto algunas restricciones a la recepción de billetes provenientes de los bancos, al tiempo que creó una plataforma electrónica donde las entidades pueden canjear billetes entre sí. Debido a esos obstáculos y a la falta de espacio, las entidades empezaron a cobrar por los depósitos en cash desde mediados de 2017.

En los últimos meses, estos obstáculos se suavizaron ya que el BCRA amplió el espacio de guarda e implementó con los bancos un canje de billetes de $ 100 por otros de mayor denominación. Sin embargo, las pymes denuncian que las comisiones continúan vigentes y se incrementan en forma regular.

Al respecto, desde el BCRA afirmaron que continúan trabajando activamente para promover los medios de pagos electrónico, como el QR, la billetera electrónica, el pago electrónico inmediato (PEI). "Todos estos medios de pago alternativos al uso de efectivo constituyen opciones seguras, eficientes y baratas que facilitan las transacciones, dándole opciones a los ciudadanos y a las empresas para llevar adelante sus pagos", destacaron.