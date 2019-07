Los bancos 100% digitales apuestan a una "guerra de tasas" para seducir nuevos clientes

Con menores costos estructurales, la banca 100% digital promete sacudir las estanterías del sistema tradicional a partir de funcionalidades más sencillas y productos novedosos.

Ahora, los nuevos jugadores digitales en el sector de la banca y los servicios financieros están en plena tarea de captar nuevos clientes. Y para esto, no temen en escatimar en tasas ni descuentos.

Ayer Brubank lanzó el "Brubank Day" una estrategia de marketing que se viralizó en redes por la que anunció que por 24 horas llevaba la tasa de los plazos fijos a 64,7% anual. La promoción se completaba con una cotización del dólar más atractiva: la moneda se vendía en la app del banco a $43,20; el precio más bajo del listado de las entidades que elabora el Banco Central.

Aunque fuera sólo por un día, la apuesta llamó la atención porque la tasa que ofrecía este banco estaba más de 5,5 puntos por encima de las Leliq, la tasa de referencia del mercado, que ayer cerró a 59,009%.

"Festejamos nuestro cumpleaños. Un banco que opera las 24 horas, los siete días de la semana, no puede festejar otro día que no sea el 24 del mes 7", dijo Juan Bruchou, CEO del banco que opera 100% desde el celular. "Pensamos esta campaña sólo por hoy y ya vimos como miles de nuestros clientes pudieron hacer plazos fijos a esta tasa diferencial", dijo.

Bruchou indicó que por el impacto en redes de esta iniciativa, se generaron nuevas altas de clientes, pero dijo: "La verdad es que todos los días vemos miles de nuevos usuarios. Desde el comienzo, a nosotros nos funciona muy bien el boca a boca. Son nuestros propios clientes los que recomiendan el banco y lo hacen crecer",dijo.

Otros jugadores del segmento digital ya habían elegido elevar sus tasas en pesos también como una acción puntual. El fin de semana pasado, Wilobank, subió al 53% anual el premio por sus depósitos a 30 días, para festejar el "Día del Amigo". "Fue una por una razón concreta, pero nos parece interesante mostrarle a los usuarios que hay una oportunidad de ahorro en el mercado", dijo el CEO de Wilobank, Guillermo Francos.

Desde el comienzo, Wilobank eligió captar la atención con un plus de tasa, por eso fue de los primeros en ofrecer una remuneración de 20% anual por los depósitos a la vista. "Por tener menores costos, nuestra política comercial nos permite ofrecer algún diferencial para que los clientes puedan ahorrar a una mejor tasa y también puedan sacar sus préstamos a un menor costo", dijo Francos.

El banco de Corporación América ya sumó 60.000 clientes y tiene por objetivo llegar a los 100.000 antes de 2020. "La mitad de nuestros usuarios no estaban bancarizados. Lo que pasa en Wilobank es reflejo de la situación del país, donde sólo el 50% accede a los productos de los bancos. Cuando lanzamos Wilobank, (Eduardo) Eurnekian nos dijo que teníamos que pensar en incluir a más personas en el sistema. Y los vamos logrando", afirmó Francos.

En tanto, la plataforma de servicios financieros, Rebanking, que compite con estas entidades bancarias por la oferta de productos, había elegido una tasa promocional de 60% anual para los plazos fijos en pesos en su etapa de "Friends & Family". "Esta nueva industria de servicios financieros digitales, ya sean bancos digitales o plataformas financieras, vamos a poder ofrecer mejores servicios a un mejor precio, por tener una menor estructura de costos. Y eso a la larga, va a redundar en una mayor y mejor competencia en el sector financiero", afirmó Steffano Angeli, su CEO.

El Cronista consultó a estos tres directivos de entidades si ven una mayor competencia en el segmento digital. "Estamos elevando la vara de todo el sistema bancario por la propuesta tecnológica de nuestra app y por los beneficios de nuestros servicios", dijo Bruchou y añadió. "Hacemos monitoreo de redes y vemos que nuestros clientes les piden a sus bancos tradicionales que copien funcionalidades o el modelo de atención al cliente", aseguró.

En tanto, Francos sostuvo: "Si bien formamos parte de un mismo segmento, cada uno de los jugadores apuesta a un modelo de negocio distinto y a un tipo de cliente en particular. Creo que hay espacio para todos".

Por último Angeli, afirmó: "Hay mucho espacio para estos servicios financieros en Latinoamérica en general y en Argentina en particular. Es muy bajo el ratio de bancarización en la región. Y esto permite que las nuevas entidades puedan crecer rapidamente y sin tener que competir tanto entre unas y otras".