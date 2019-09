Los argentinos compraron más de u$s 2400 millones durante la corrida de agosto

Los argentinos saben de huir al dólar en momentos de incertidumbre y los billetes son la vía preferida. El proceso de dolarización tuvo su último episodio durante el mes de agosto, con la corrida cambiaria que se desencadenó tras la victoria de la fórmula Fernández-Fernández en las Elecciones PASO.

Según las estadísticas del Banco Central (BCRA), la compra neta de billetes por parte del sector privado ascendió en agosto a u$s 2419 millones. Este fue el mayor registro desde mayo de 2018, momento en que también se había dado una fuerte suba del tipo de cambio.

Ese monto incluye el total de las operaciones de compra y venta de billetes realizado tanto por personas físicas como jurídicas. Las compras netas por u$s 2419 millones surgen a partir de ventas de billetes por u$s 2343 millones y compras de dólares físicos que sumaron u$s 4762 millones en el mes.

