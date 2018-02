Los aeropuertos de Eurnekian salen hoy a cotizar en Nueva York

Con el precio sin definir al cierre de esta edición, Corporación América Airports dará hoy el campanazo inicial en la Bolsa de Nueva York. Ayer, hasta altas horas de la noche neoyorquina, los ejecutivos de la compañía (encabezados por Eduardo Eurnekian) negociaban el precio que tendrá la acción hoy cuando empiece a cotizar.

El libro de órdenes cerró ayer a las 16 (hora local) pero la discusión seguía entrada la noche. El rango de precio orientativo publicado en el prospecto de la emisión oscilaba entre u$s 19 y 23.

Sin embargo, la agencia Bloomberg consignó anoche que en el mercado dicen que el papel podría bajar su precio de salida hasta los u$s 17, en una semana marcada por las fuertes bajas en los paneles neoyorquinos. Otra fuente con acceso a la información del deal afirmó anoche que todavía faltaba discutir bastante para cerrar la colocación.

En principio, Corporación América Airports había contratado a Bank of America, Oppenheimer & Co., Goldman Sachs Group y Citigroup para que la ayudaran a recaudar al menos u$s 500 millones. Si la colocación de 28.571.429 acciones cerrara efectivamente a u$s 17, la inyección de capital sólo llegaría a u$s 485.714.293.

Hasta el miércoles, se hablaba de que si el precio no conformaba a Eurnekian y compañía, la Oferta Pública Inicial (IPO, en inglés) podría suspenderse. A última hora de la tarde de ayer, en cambio, fuentes de la empresa confirmaron que la apertura de capital sería hoy pero indicaron que el precio se conocería recién esta mañana, momentos antes del toque de campana que las autoridades de la compañía realizarán aproximadamente a las 11 (hora local) en el recinto neoyorquino.

El holding cotizará con el ticker CAAP en la plaza financiera más importante del mundo. Según detalló la compañía en el prospecto que le envió a la SEC (el regulador del mercado norteamericano), buscará vender 28.571.429 acciones, de las cuales 16.666.667 corresponden a los accionistas actuales y 11.904.762 son nuevas acciones ordinarias.

Corporación América Airports agrupa la operación de 52 aeropuertos que operan en Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, Italia y Armenia. En todo 2016 esas terminales recibieron a más de 71 millones de pasajeros y 836.354 aviones. Eduardo Eurnekian preside la empresa mientras que su sobrino, Martín Antranik Eurnekian, se desempeña como CEO de la compañía desde abril de 2017, luego de la salida de Rafael Bielsa.

La apertura de capital de Corporación América Airports ha sido largamente anunciada y planificada.

El propio Eduardo Eurnekian comenzó a mencionarla aun antes del cambio de gobierno argentino. Finalmente, en octubre del año pasado el holding empezó a hacer las primeras presentaciones ante la SEC (el organismo regulador del mercado de capitales en Estados Unidos) hasta obtener la autorización para ofertar sus acciones. En las últimas semanas, los ejecutivos de la empresa hicieron roadshows en San Pablo, Boston, Nueva York y Londres, entre otras ciudades.