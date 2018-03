Por el conflicto con el Central, Camioneros anuncia paro de transporte de caudales

El Sindicato de Camioneros anunció hoy que realizará “paros sorpresivos” en la rama de Transporte de Caudales para protestar contra una resolución del Banco Central que según el gremio pone en riesgo 4.000 puestos de trabajo.

Por el conflicto, además, el jefe del sindicato y líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, "no" concurrirá a la reunión que mañana el presidente Mauricio Macri mantendrá con referentes gremiales, según aseguró su hijo Pablo, secretario adjunto de Camioneros.

Pablo Moyano anunció que un plenario del sindicato Sichoca decidió “rechazar la medida del Banco Central" de implementar en forma paulatina el cambio del envío de resúmenes en papel por electrónicos porque, sostuvo, eso “quiere decir que van a echar trabajadores en forma paulatina”.

“Hugo Moyano no va a concurrir mañana a la reunión con el presidente de la Nación (Mauricio Macri) cuando tiene posibilidad de que haya despidos en Camioneros. No tiene sentido. Es de sentido común no asistir”, completó en diálogo con la prensa.

La medida de fuerza de los choferes de camiones de caudales, en solidaridad con los colegas del sector de correos, afectará el suministro de dinero en efectivo para que las entidades bancarias recarguen los cajeros.

Tras la amenaza realizada la semana pasada por el gremio de Camioneros de convocar a un paro, el Banco Central optó por flexibilizar la resolución que habilitaba a las entidades financieras a dejar de remitir por correo los resúmenes de cuenta para empezar a hacerlo vía online.

La entidad que preside Federico Sturzenegger escuchó en parte el reclamo y las advertencias de los Moyano, por lo que dispuso que los resúmenes sigan siendo emitidos en papel y que en forma gradual se haga el cambio a la vía informática.

Pero al Sichoca -y a Hugo Moyano en particular- la nueva decisión no convenció y ahora habrá paros sorpresivos de los choferes de camiones de caudales para complicar la operatividad de la autoridad monetaria y todos los bancos públicos y privados, que en definitiva afectará a los clientes.

Originalmente, el Central había comunicado el 14 de enero que los bancos podían remitir a sus clientes los resúmenes de cuenta o de tarjeta de crédito a través de medios electrónicos, tales como el correo electrónico o el acceso a través de homebanking, un servicio por el que no podrán cobrar cargos ni comisiones.

