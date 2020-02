Tras el golpe del reperfilamiento, los Fondos Comunes de Inversión se recuperan y ya suman u$s 5000 millones

La volatilidad financiera evidenciada en los dos últimos años impactó de lleno en la industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI). El sector tuvo un gran desarrollo en los dos primeros años de la era Macri, aunque desde 2018 a la fecha los fondos sufrieron los vaivenes de la volatilidad cambiaria, la incertidumbre financiera y de la caída del precio de los activos. Si bien los fondos administran un 30% de lo que supieron gestionar a comienzos de 2018, el total administrado creció u$s 5000 millones en casi seis meses.

Los fondos comunes de inversión locales administran en total u$s 10.784 millones entre todos los productos que estos ofrecen, es decir, fondos de inversión de mercado de dinero (money market), fondos de bonos pesos a corto plazo (los fondos “T+1”), fondos de pesos de mediano plazo, así como también los fondos de bonos en dólares y de acciones.

De esta manera, los fondos gestionan un 30% del total que supieron administrar al compararlo con los niveles registrados en abril de 2018 cuando alcanzaron un pico de u$s 35.386 millones. Si comparamos la actualidad de la industria de fondos respecto de lo que el sector administraba antes de las PASO , vemos que el resultado es igualmente negativo. Hoy el sector administra el 57% respecto de lo que gestionaban antes de las primarias.

Ahora bien, desde el peor momento de la crisis hasta la actualidad, el total administrado por los fondos creció significativamente.

Con datos provistos por Criteria, se destaca que antes de las elecciones todos los fondos administraban un total de u$s 18.741 millones. Posterior a las elecciones primarias, este monto se redujo a u$s 5.856 millones y desde allí se estabilizó en los valores actuales. De esta manera, desde en septiembre la industria de fondos sumó en capital administrado un total de u$s 4.927 millones, o un aumento de 84% en dólares.

Distintas son las razones que explican los cambios en el capital administrado por las gestoras. Por un lado, se destaca los flujos que pueda evidenciar la totalidad de la industria, es decir, la cantidad de rescates y suscripciones en las distintas categorías de fondos. Por otro lado, la variación de los precios de los activos tiende a impactar en el valor total de los fondos, haciendo que estos crezcan cuando los precios suben o que el total administrado sea más bajo si es que los precios de los activos caen.

Recientemente se percibió un ingreso de capitales hacia los fondos por un total de u$s 52 millones y un aporte de los rendimientos de mercado de u$s 167 millones, haciendo que en los últimos 30 días la industria crezca u$s 219 millones.

Radiografía de las gestoras

Haciendo una radiografía de los participantes de la industria se observó que las gestoras bancarias administran el 62,14% del total. El restante 37,86% es administrado por gestoras independientes.

Las cinco gestoras bancarias que mayor share abarcan son Fondos Fima de Banco Galicia, con un 11,38% del total, seguido por Santander Asset Management (8,65%), BBVA Asset Management (6%), ICBC Investment Argentina (5,11%) y HSBC Administradora de Fondos con el 4,73%. Por su parte, las cinco gestoras independientes que mayor cantidad de activos gestionan se destacan Schroders con el 6,36% del total, Investis Argentina con el 3,82%, Delta (3,82%), Consultatio (3%) y Megainver con el 2,72%.

En qué se posicionan los inversores dentro de los FCI

Los participantes dentro de la industria de fondos locales están liderados por inversores institucionales. Estos representan el 86% del total contra un 14% de inversores individuos. En cuanto al posicionamiento que tienen los inversores en los fondos comunes de inversión, el 58% del total responde a fondos de pesos de muy corto plazo contra un 42% de activos de riesgo. Finalmente, en relación a la moneda, el 88% del total responden a fondos en pesos y un 12% en dólares.

El posicionamiento de los inversores individuales dentro de la industria de fondos muestra que el 52% del total está posicionado en fondos de money market contra un 48% en fondos de activo de riesgo. Respecto del posicionamiento en monedas, el 71% está en pesos contra un 29% en dólares.

Finalmente, en lo que respecta al posicionamiento de los inversores institucionales, estos están invertidos en un 60% en fondos de mercado de dinero contra un 41% en fondos de activo de riesgo. A su vez, respecto de las inversiones por moneda, los inversores institucionales están posicionados en pesos en un 91% del total mientras que el 9% restante lo hacen en moneda dura.

El hecho de que la industria de fondos esté dominada por fondos comunes de inversión de money market refleja la incertidumbre que hay sobre los activos financieros locales, por lo que el inversor que cuenta con algún excedente de dinero decide colocarlo en instrumentos líquidos y de muy corto plazo, típica característica de los fondos money market.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) presentaron en un informe enviado a sus clientes como la concentración en fondos de money market es la más alta en los últimos años.

Según datos de PPI el 45% del total de las inversiones en FCI responde a fondos de money market, un 33% en fondos de renta fija y un 22% en otra clase de fondos.

En 2019 los fondos money market representaban el 26%, un 9% en 2018, 12% en 2017 y 22% en 2016. Por otro lado, los fondos de renta fija muestran su menor nivel en los últimos cuatro años. En 2019 los fondos de renta fija alcanzaban el 56% del total, en 2018 eran el 72% del total, similar al 2017 que sumaban el 70%. En 2016 alcanzaba el 55% del total. De esta manera, los rescates y la caída de activos hicieron que los fondos de bonos caigan a su menor nivel, junto con la estrategia conservadora de los invasores de dejar de posicionarse en renta fija local para hacerlo en instrumentos de renta en muy corto plazo.

“Está claro que la industria de fondos se adaptó rápidamente a las necesidades de los inversores a lo largo de estos años. Una forma de analizarlo es a través de la composición de los mismos. Hoy, en Argentina, un 45% de la industria de fondos corresponde a money markets –luego de estar debajo del 10%”, señalaron los analistas de PPI.

Los fondos fueron en los últimos años golpeados por la coyuntura económica-financiera del país, pero se han ido readaptando de forma de sobrevivir. En los últimos años, las Lebac primero, las Letes después y los fondos comunes de inversión que invierten fuera de Argentina fueron los instrumentos que le permitieron mantenerse a flote y los cuales las gestoras fueron adaptando sus productos a sus clientes.

En un informe elaborado por Portfolio Personal Inversiones (PPI) explican que el primer desafío, fue justamente rearmarse luego de la desaparición de las Lebac del BCRA en diciembre de 2018. Estas letras, con un rendimiento en esos momentos mejor a un plazo fijo, fue lo que les permitió crecer de forma exponencial entre 2015 y 2016.

“Así los fondos de renta fija en pesos tuvieron un primer reordenamiento, y lo hicieron en base a Lecaps y Letes que llevó a sumar fondos en dólares que se identificaban con bajo riesgo. Pero no pasó mucho tiempo, para que tuvieran un nuevo golpe: el reperfilamiento de estas letras. Estos hechos, más allá del comportamiento de los bonos soberanos (hoy en proceso de reestructuración), desafiaron a la industria y modificaron lógicamente la cartera total”, advirtieron.

A partir de la incertidumbre generalizada por el riesgo electoral primero y tras el reperfilamiento luego, los inversores deshicieron huir del riesgo argentino y buscar otras vías de inversión. En ese caso y durante todo el año electoral (antes del reperfilamiento), los FCI latinoamericanos fueron la alternativa que los fondos le dieron a sus clientes para seguir cuidando sus ahorros.

“Los fondos buscaron dar una opción por fuera del riesgo local. De hecho, estos fondos fueron una buena cobertura durante el año pasado. Así, hoy la “polarización” también se materializó en la industria. Los pesos se van directamente a los fondos de liquidez inmediata, mientras que los dólares eran invertidos principalmente en los fondos Latam (sin riesgo argentino), los cuales buscan menor volatilidad en los países vecinos y Estados Unidos , mientras que los más arriesgados se animan a invertir en países como El Salvador o República Dominica (hasta el 25% permitido por la norma fuera de Mercosur +Chile)”, explicaron desde PPI.