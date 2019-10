Los Fondos Comunes de Inversión sufrieron el viernes rescates por $ 25.500 millones

En el viernes previo a las elecciones, los inversores buscaron masivamente cuidar su capital. Con el recuerdo fresco de la devaluación vista luego del resultado de las elecciones PASO, la dolarización de carteras se intensifico en las últimas horas. De esta manera, se ve una merma en los depósitos en pesos así como también una caída importante en el patrimonio de la industria de Fondos Comunes de Inversión en pesos. El viernes solamente se registraron rescates por más de $ 25.000 millones.

El mercado no solo anticipaba la victoria del candidato kirchnerista, Alberto Fernández, también espera un salto del tipo de cambio y el endurecimiento de los controles cambios dados a conocer anoche, a lo que se sumarían nuevos reperfilamientos de la deuda tanto en pesos como en dólares. Por este motivo, los inversores buscaron salirse de activos en pesos y buscar dolarizar sus posiciones. De esta manera se registraron rescates en la industria de fondos por $ 25.500 millones.

Para evitar quedar expuestos a activos en pesos de cara a lo que se espera un nuevo salto del billete, los rescates en fondos money market alcanzaron $23.455 millones solamente el viernes y acumulan casi $ 35.000 millones en la semana ya que entre miércoles y jueves habían sufrido rescates por $ 12.000 millones.

Los fondos de renta fija sufrieron rescates por $ 2000 millones, seguido por los fondos T+1 que perdieron $ 549 millones de patrimonio. Los fondos de acciones vieron rescates por $ 278 millones el viernes. Todos estos retiros sumaron una caída acumulada diaria en la industria de fondos por $ 25.544 millones.

En este ese escenario, las gestoras bancarias fueron las que más salidas registraron al sufrir recates por $ 22.449 millones el viernes mientras que las gestoras independientes vieron salidas por $ 3095 millones. En el último mes, los rescates en las gestoras bancarias alcanzan los $ 27.700 millones y las gestoras independientes vieron salidas por $ 5031 millones.

Todo esto habla de un proceso de cautela por parte de los inversores y en los que mayormente buscan dolarizar sus carteras a la espera que tras el resultado electoral de ayer se genere un nuevo salto del dólar.

La semana cerró con un BCRA que debió salir muy fuerte a intervenir en el mercado cambiario, y aún así el mayorista cerró con una suba del 2,6% en niveles de $ 59.9. El minorista, en tanto, en la zona de $ 65 y un alza semana del 7%, acelerando claramente la tasa de devaluación respecto a las últimas semanas. Por su parte, el Contado con liquidacion superó los $80 este viernes, y el dólar MEP finalizó en los $77,16 aumentando la brecha con el dólar oficial (BCRA 3500) a niveles del 35.2% y 28.5%, respectivamente. Para tener como referencia, el viernes la brecha con el CCL era del orden del 28%.

“La intervención del BCRA también se sintió en el mercado de futuros durante varios días de la semana, intentando frenar la escalada del billete, que volvió a empujar hacia arriba las tasas esperadas de devaluación implícita. La posición a diciembre cerró en niveles de $ 78.40, unos 7 pesos arriba que la semana pasada, y a agosto 2020 en $106. Básicamente, la foto en el mercado de cambios fue de un de BCRA como único ofertante y privados con demanda creciente”, explicaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

Todo este escenario hace que las reservas del Banco Central sufran y se vean importante retrocesos.

“En reservas se perdieron unos u$s 3950 millones en la semana, y el 50% lo explica las ventas del BCRA en el mercado para sostener la presión alcista sobre el tipo de cambio . El restante 50% se lo divide entre los pagos de deuda y la salida de depósitos del sistema financiero que se aceleró en las últimas ruedas. Desde las PASO, y considerando el cierre en u$s 43.500 millones este viernes, la caída supera los u$s 22.800 millones”, comentaron desde PPI.