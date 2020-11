Los FCI administran 90% más de pesos pero cada vez menos dólares: por qué

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) administran cada vez más pesos. Desde el inicio de la pandemia en marzo, las gestoras vieron aumentar su capital bajo administración en un 90%. Sin embargo, dada la suba del tipo de cambio fundamentalmente, administran u$s 126 millones menos. Los fondos transaccionales representa más de la mitad de la industria.

Según datos provistos por Criteria, en marzo todos los fondos administraban $ 930.00 millones y hoy gestionan en total $ 1.77 billones. Esto es un aumento del 90% en pesos. Sin embargo, la industria no crece al mismo ritmo en cuanto al capital administrado en dólares. A comienzo de marzo las gestoras administraban u$s 11.454 millones y hoy administran u$s 11.580 millones, lo cual implica una pérdida de u$s 126 millones o una contracción de 1%.

Además, en el informe destaca que, desde que se aplicó el súper cepo a mitad de septiembre y el rally posterior del dólar, la industria de fondos domestica perdió en moneda dura u$s 1720 millones en capital administrado o 14% pasando de u4s 13,300 millones hasta los u4s 11.580 millones actualmente.

En el informe se desprende que del total de los fondos, los money market representan el 46,7% del total, sumando $828.500. Los fondos T+1 alcanzan el 8% por lo que en conjunto, los fondos de gestión de liquidez suman el 54,8% del total de la industria de fondos comunes de inversión.

En cuanto a las categorías de inversión y gestión de activos de mayor plazo, estos suman el 45,2% restante. Los fondos de dólar linked y los fondos que no contienen activos locales suman 7,94% del total de la industria cada uno. Los fondos de renta fija en pesos de retorno total representan el 15,1% del total de la industria.

Según los analistas de la Consultora 1816, el 62% del total de la industria esta liderada por las gestoras bancarias mientras que el 38% restante de los fondos son gestionados por familias de fondos privadas. Según el informe, los Fondos FIMA de Banco Galicia son la gestora que más activos concentran seguido por Santander Asset Management del Banco Santander y Schroders en tercer lugar.

Al listado de las mayores gestoras le siguen BBVA Asset Management, Pellegrini de Banco Nació, HSBC Global Asset Management e ICBC Investment Argentina. Recién como segunda familia de fondos privada no bancaria aparecen Investis, Delta, SBS, Allaria Fondos, Consultatio y Balanz.

Los fondos money market acaparan la mayor parte de la industria de fondos comunes de inversión y son instrumentos para poder darle rendimiento a los pesos de corto plazo. En ese sentido, y según el reporte de Criteria, estos fondos ganan entre 18% y 24%.

En el podio de los money market que más ganan en 2020 también se encuentran SBS Pesos Plus (24,05%), Super Ahorro Plus (23,4%) y Quinquela Pesos (21,1%) entre las líderes.

El fondo FIMA Premium de Banco Galicia es el más grande en cuanto a capital administrado dentro de su categoría, seguido por FBA Renta Pesos de BBVA Argentina y Super Ahorro pesos de Banco Santander.

Pasando a la categoría de fondos T+1, Alpha Renta Capital Pesos es el fondo que más gana en lo que va del año sumando 96,45%, seguido por Argentina Ahorro Pesos (91,7%), Toronto Trust Special Oportunities (77,9%) y AdCap Renta Plus (75,2%)

En ese caso, los fondos de Supergestion Mix VI de Santander es el más grande en cuanto al capital administrado dentro de la categoría, seguid de Pellegrini Renta fija y Fima ahorro Plus de Banco Galicia.

En cuanto a los fondos de dólar linked, Gainvest Renta Fija Protección Plus es el fondo que mas gana en el año, sumando 89%, seguido por Toronto Trust Renta Fija Plus (84,85%) y Super bonos con el 72,6%. Cohen Cobertura ocupa el cuarto lugar, seguido por Alpha Renta Cobertura, ganando 71,3% y 68,7% respectivamente. En esta categoría, Balanz Capital Renta fija es el fondo de mayor tamaño seguido por FIMA Capital Plus y Delta Moneda.

Por último, los fondos que invierte en activo de renta fija sin riesgo domestico están siendo liderados por IAM Perofrmance Americas (4,23%), de Industrial Asset Management, seguido por Compass Ahorro Dólar (3,89%)y Superfondo Renta fija Latam (3,74%) de Santander Asset Management. Los fondos mas grandes dentro de esta categorías se destacan Compas renta fija, Schrder Income y Galileo Event Driven.

