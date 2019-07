Los Adrs se dieron vuelta: ganan terreno pese a que en Wall Street persisten las bajas

Después de un arranque en el que los Adrs, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, mostraban mayoría de números rojos, llegó la recuperación. Los papeles de las energéticas y los bancos protagonizaban las subas, que en ambos sectores llegaron a superar el 3%, aún cuando en Wall Street los índices se mantenían en terreno negativo.

Los Adrs de Edenor y Grupo Financiero Galicia saltaban 3,4% y 3,1%, respectivamente, ascensos que fueron acompañados por Banco Macro y BBVA, Pampa y TGS, que registraban alzas de entre 1,8% y 2,3%.

Si bien todavía falta que cierre la rueda de hoy y que se lleven a cabo los negocios de mañana, de continuar con esta tendencia, se verá un impacto en el mercado local el miércoles, ya que hoy es un día sin operaciones en la plaza porteña por feriado puente.

Poco después de la apertura, los mayores descensos eran de Despegar, Banco Supervielle, Mercado Libre y Loma Negra: 2%, 1,4%, 1,4% y 1,2% respectivamente. Sin embargo, a mitad de jornada, solo las acciones de Mercado Libre y Despegar permanecían en rojo, un 1,5% y 0,8% cada una.

En tanto, el riesgo país que mide el JP Morgan sumaba casi 20 unidades y operaba en los 802 puntos.

Los indicadores bursátiles en la bolsa neoyorquina operaban con rumbo bajista en los primeros negocios de una semana condicionados por las expectativas sobre el informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).

El Dow Jones se movía 0,5% abajo, mientras que S&P 500 lo seguía de cerca, con un descenso de 0,6%; el Nasdaq, por su parte, se contraía 0,9%, tras haber tocado máximos históricos la semana pasada.

"En Estados Unidos hay un sobrecalentamiento; ya están en máximo tanto S&P500 como el Nasdaq, en un contexto donde no sé cuánto margen hay para bajar la tasa. Se habla de entre dos y hasta tres bajas de la tasa de referencia para este mismo año. Yo descreo de eso, y si es así y no baja como el mercado espera, habrá que ver cómo reacciona", comentó José Bano, gerente de Asesoramiento Financiero de Invertir Online.com.

El experto explicó que no considera que la Fed recorte tanto la tasa por la situación macroeconómica estadounidense, con pleno empleo, con mercados en máximos, con bonos que rinden menos de 2%. "Creo que todo esto no justifica tantas como tres bajas de tasas, con lo cual, si el mercado descuenta ese escenario y no pasa, veremos una fuerte reacción", agregó.

La corrección en Wall Street se produce días antes que se conozcan los informes detallados de las últimas reuniones del Comité de Mercado Abierto de la Fed y del Banco Central Europeo (BCE) respecto del mantenimiento de las tasas de referencia.

Los inversores aguardan con expectativa el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , ante el Congreso, en momentos, en que la Casa Blanca arremete pidiendo una baja en la tasa de interés y tras conocerse el crecimiento en los datos de empleo.

Además, el jueves se conocerán los datos de inflación de los EE.UU. y el viernes, los precios mayoristas.