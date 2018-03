Las acciones argentinas subieron hasta 5,8% en Wall Street

Este viernes sin Merval por el feriado del 24 de marzo fue un día positivo para las cotizaciones de las acciones argentinas en Wall Street: entre los ADRs hubo una clara mayoría de subas, encabezadas por la de IRSA, que trepó un notorio 5,76 por ciento hasta los 43,9 dólares cada una.

Las otras subas importantes las registraron Petrobras Argentina (+4,74% a u$s 10,6), Pampa Energía (+4,43% a u$s 52,34), Galicia (+3,34% a u$s 39,01) y Globant (+2,27% a u$s 36,11).

También cerraron en alza YPS (+1,36%), Telecom (+1,32%), Banco MAcro (+1,14%), IRSA INversiones (+0,98%), TGS (+0,86%), BBVA Banco Francés (+0,71%), Cresud (+0,51%), Tenaris (+0,5%), Bunge (+0,11%) y Edenor (+0,03%).

Como contrapartida, retrocedieron los ADRs de Nortel (-2,44% a u$s 25,21), y Ternium (-0,99% a u$s 25,9).