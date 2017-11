Los ADRs cambiaron de rumbo antes del cierre y finalizaron la rueda en alza

La mayoría de las firmas argentinas que cotiza en Wall Street revirtió las pérdidas del arranque y concluyó la jornada con signo positivo, en una sesión en la cual el mercado local y los bancos no operaron.

En ese contexto, los papeles de Macro crecieron 3,08 por ciento, a 121,99 dólares cada uno y lideraron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Galicia (2,72%, u$s 54,06), YPF (2,60%, u$s 25,25), y TGS (2,56%, u$s 21,62).

Como contrapartida, retrocedieron las acciones de Nortel Inversora (-1,82%, u$s 42,11), Francés (-1,46%, u$s 20,89), y Ternium (-1,33%, u$s 28,92).