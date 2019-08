Los 6 números de las finanzas que hacen de agosto el peor mes en mucho tiempo

Agosto marcó récords en los mercados financiero y cambiario argentinos. Algunas son marcas que no se registraban desde hace muchos años y en otros casos son registros históricos. Todos negativos , en un mes que se caracterizó por la volatilidad que reinó después del durísimo revés que sufrió el Gobierno en las PASO.

El primer número destacado (fuera de la cuenta de los 6 financieros) no habla de la performance del mercado financiero, pero es el que de alguna manera dio el puntapié para la aceleración de la crisis cuando algunos datos macro parecían empezar a estabilizarse.

4 millones

Son los votos que le sacaron de ventaja el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner a la fórmula oficialista de Mauricio Macri y el senador peronista Miguel Ángel Pichetto.

El inesperado resultado de las PASO –se preveía que el Frente de Todos terminaría esas particulares primarias del sistema electoral argentino con más votos que Juntos por el Cambio, pero por una diferencia mucho menor- disparó ya al día siguiente la volatilidad en los mercados.

6 números financieros para el olvido

$ 62,03

Es el precio al que cerró el dólar minorista en el promedio de entidades que releva el Banco Central en la última rueda del mes. El billete había terminado julio en $ 45,02, con lo cual subió $ 17, lo que representa un salto del 37,8%. El dólar mayorista terminó agosto en $ 59,5.

Más allá del récord nominal (el valor más se alcanzó el 14 de agosto, a $ 62,18), en el primer envión fuerte en su cotización, el dólar alcanzó otras dos marcas para los libros de historia.

El lunes 12 de agosto, el precio de la punta vendedora saltó $ 10,75, equivalente a un 23,1%, para cerrar en $ 57,29; se trató de la mayor suba diaria no solo de todo el mandato de Macri sino por lo menos desde junio de 2010 (hasta donde llega la tabla del Banco Central), con la sola excepción del 17 de diciembre de 2015, el día en el que se levantó el cepo cambiario y la cotización “oficial” subió un 40,5%.

En esa primera semana post PASO, además, la brecha entre las puntas compradora y vendedora del mercado minorista llegó a ser de más de $ 6, lo que representa un spread de casi el 12%, el más amplio en la cotización oficial desde por lo menos junio de 2010, aunque se debe señalar que durante varios de esos años estuvo vigente el cepo que limitaba al extremo la operación legal de dólares.

En términos reales (teniendo en cuenta, por ejemplo, el efecto de la inflación, entre otros), el dólar está en su máximo nivel desde principios de 2007. Sin embargo, estuvo “más caro” durante toda la presidencia de Duhalde y casi todo el mandato de Kirchner.

Tipo de Cambio Real Bilateral con EEUU (Fuente: BCRA)

2533

Son los puntos básicos que alcanzó el índice de riesgo país (EMBI+) que elabora el JP Morgan y que mide la diferencia de rendimiento que ofrecen los títulos de deuda argentinos frente a papeles comparables de Estados Unidos.

Es el nivel más alto de la presidencia de Macri. Y es también más alto que el registrado en cualquier momento de las dos presidencias de Cristina Kirchner. Sin embargo, el riesgo país de la Argentina fue superior desde el ocaso del gobierno de Fernando de la Rúa hasta bien entrado el de Néstor Kirchner, pasando por la efímera presidencia de Adolfo Rodríguez Saá y la de Eduardo Duhalde.

41,7%

Es lo que cayó el índice S&P Merval, el principal de la Bolsa porteña, medido en pesos, pese a que en la última rueda subió un 2,6% hasta los 24.490,3 puntos. En dólares se suma el efecto de la inflación, y el indicador retrocedió un 56%.

Eso convierte a la caída de agosto en la mayor en la historia del Merval, superando incluso a las registradas durante la hiperinflación de 1989 y en plena crisis de 2001.

u$s 13.801 millones

Es lo que cayeron las reservas internacionales del Banco Central a lo largo del mes, ya que después de terminar julio en u$s 67.899 millones, el dato oficial (provisorio) para el 30 de agosto es de u$s 54.098 millones.

La mayor sangría de reservas se dio después de las PASO. En las primeras 7 ruedas del mes, la contracción fue de u$s 1590 millones (a un ritmo diario promedio de u$s 227,14 millones), mientras que en las siguientes 14, se fueron u$s 12.211 millones (a un ritmo diario promedio de u$s 872,21 millones).

75%

Las acciones más castigadas por el derrumbe que se dio en el S&P Merval en agosto perdieron tres cuartas partes de su valor en dólares. Eso implica que, en la Bolsa, esas empresas valen en moneda dura apenas una cuarta parte de lo que valían a fin de julio.

Como con el resto de los indicadores, lo peor llegó después de las PASO. Y aunque el castigo fue para acciones de todo tipo, las más golpeadas fueron las energéticas y las de los bancos.

Siempre en dólares, cayeron 76% las acciones de Transportadora de Gas del Norte, 72% las de Transener, 70% las de Edenor y 68% las de Central Puerto. Las acciones de Galicia, Supervielle, Banco Macro, y Banco Frances perdieron alrededor de dos terceras partes de su valor.

83%

Es la tasa de interés anual que pagan las Letras de Liquidez (Leliq) que el Banco Central coloca entre las entidades bancarias y que sirve como tasa de referencia del mercado. Habían empezado el mes apenas por encima del 60%.