Los 5 mosqueteros del BCRA que decidirán comprar más dólares

El Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central va a tomar la decisión de una eventual suba en la compra de dólares, que hoy está en u$s 50 millones, y pueden subirla hasta u$s 150 millones por día, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional.

La intención es provocar una suba del billete, ya que se está retrasando mucho, si se tiene en cuenta que a fin de septiembre llegó a $ 42, y mientras la inflación siguió en tendencia ascendente, el dólar lo hizo en tendencia descendente, por lo que otra vez se originaría un atraso cambiario, y el FMI quiere que el dólar al menos siga a la inflación.

El COPOM está integrado por el presidente del BCRA, Guido Sandleris; el vicepresidentes primero, Gustavo Cañonero; la vicepresidenta segunda, Verónica Rappoport; el director, Enrique Szewach; y el recientemente ascendido a subgerente general de Investigaciones Económicas, Mauro Alessandro.

Guido Sandleris | Presidente (en comisión)

Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con una maestría en Economía de la London School of Economics y es doctor en Economía por Columbia University. En junio 2018 fue nombrado Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda. En 2016 se desempeñó como Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y en 2017 fue Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda Nacional. Ha sido profesor en Johns Hopkins University y profesor visitante en la London School of Economics y la Universidad de Los Andes. Fue investigador visitante en la Reserva Federal de Minneapolis, el Banco Central de Chile, la PUC-Rio de Janeiro, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dirigió el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) donde también fue Decano de la Escuela de Negocios. Especializado en economía internacional, finanzas y macroeconomía. Entre otros temas, sus estudios analizan el efecto de las crisis financieras y los costos de los defaults soberanos. Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros. Fue consultor e investigador para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Procuración General del Tesoro y varios bancos de inversión y gobiernos de América Latina. Es coautor de la serie de libros para niños “Hay Equipo” y ha recibido becas y subsidios de investigación de la Comisión Fulbright, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Mundial, Columbia University y LACEA.

Gustavo Enrique Cañonero | Vicepresidente (en comisión)

Gustavo Cañonero es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con certificación en Economía del Sector Público del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Obtuvo un master en Teoría Económica del Instituto de Desarrollo Social y Económico (IDES) y su PhD en Economía en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

En el ámbito privado se desempeñó como director y jefe de Estrategia en Grupo SBS, formó parte del Deutsche Bank primero como economista en jefe para Latinoamérica y, a partir de 2006, como Managing Director y jefe de Investigación Económica para Mercados Emergentes. También fue vicepresidente y economista en jefe para Latinoamérica en Salomon Smith Barney. En el ámbito público se desempeñó en el Fondo Monetario Internacional en el Departamento Europeo I y Departamento del Hemisferio Occidental, cubriendo España, Malta, Uruguay, y Argentina.

Fue asistente de investigaciones con beca del International Development Research Centre (IDRC), fue consultor para la secretaria de Industria y Comercio Exterior bajo contrato del Project Execution Office (OPE/UNDP) y supervisor sectorial en la Dirección Nacional de Estadísticas y Sistemas. Fue ayudante de cátedra en la Universidad de Buenos Aires y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Verónica Eva Rappoport | Directora, vicepresidenta 2° (en comisión)

Verónica Eva Rappoport es licenciada en Economía con honores Magna Cum Laude por la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con una maestría en Economía por la Universidad Di Tella (UTDT) y es doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Especializada en economía internacional y finanzas, fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se desempeñó como asesora del Ministerio de Economía durante el Gobierno de la Alianza entre 1999 y 2000.

Autora de numerosos papers y publicaciones, es titular de cátedra de economía en la London School of Economics, investigadora del Center for Economics Performance (CEP) y del Center for Economic Policy Research (CEPR) y fue profesora en la escuela de negocios de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Enrique Szewach | Director (en comisión)

Enrique Szewach es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es, además, periodista y escritor. Fue Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina (2015-2017). Presidió Evaluadora Latinoamericana S.A. Calificadora de Riesgo y Asesor económico de empresas nacionales e internacionales. También asesoró al Ministerio de Economía de la Nación Argentina, fue consultor del BID y del Banco Mundial, economista Jefe de FIEL.

Se desempeñó como Director Editorial de la Revista Panorama (economía y negocios) y Director General del diario El Cronista. Trabajó como columnista de los diarios Perfil, Ámbito Financiero y de diversos medios argentinos y del exterior. Fue profesor adjunto por concurso de la cátedra Política Económica Argentina de la FCE-UBA. Sus últimos libros publicados son: “La eterna novela argentina. Historia de un suicidio”, “La trampa populista. Riesgos de una economía a corto plazo”, e -“Intervencao Estatal e Populismo: a Argentina do início do século XXI”.

Mauro Alessandro, subgerente general de Investigaciones Económicas, Mauro Alessandro

El hijo de Darío Alessandro (ex dirigente del Frepaso y ex embajador en Cuba y Perú), Mauro, en 1999 empezó como advisor en el Ministerio de Economía (Mecon), luego estuvo como economista en la UIA y n 2007 volvió al Mecon, pero como jefe de asesores de la Secretaría de Política Económica, aunque fue un paso fugaz de tres meses. Con Guido Sandleris son amigos desde 1999, cuando ambos fueron ayudantes en la UBA en la cátedra de Dinero, Crédito y Bancos, de Guillermo Rozenwurcel. Hincha fanático de Boca, fue asistente de research en la Di Tella, donde actualmente es profesor en la Maestría de Finanzas de la materia “Metas de inflación, bancos y tipo de cambio”.

PhD en Economía en el MIT, este graduado del Nacional Buenos Aires fue primero en su promoción en Economía en la UBA. En el Central, dirigió el Informe de Política Monetaria y participó de la elaboración de los Comunicados de Política Monetaria, además de ser miembro interino del Comité de Política Monetaria desde agosto de 2018.