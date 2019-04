Los 5 datos que tendrán en cuenta los mercados

El receso por Semana Santa marca el inicio de una semana 'especial' en la que los principales mercados de valores globales tendrán pocos días para operar. En este contexto, y tras la 'el puntapie' hacia adelante que promovió la nueva prórroga del Brexit, la atención de los inversores se va hacia los resultados empresariales, que tienen hoy su cita en Wall Street con las cifras de dos gigantes del mundo financiero: Goldman Sachs y Citigroup. Entre los que presentaron el viernes, tanto JP Morgan como Wells Fargo superaron las expectativas, aunque el primero cosechó fuertes avances tras informar sobre la buena marcha de su negocio de crédito al consumo, mientra que el segundo sufrió un fuerte castigo tras anticipar sus gestores que esperan más presión en márgenes.

Resultados empresariales

Goldman Sachs publicará resultados esta tarde y los analistas esperan que el beneficio por acción descienda un 29,7% interanual a los u$s 4,89, con un descenso de los ingresos del 10,4% hasta los u$s 8.990 millones.

Se espera que los ingresos por trading desciendan un 10,9% a u$s 3.906 millones y el margen de intereses un 1,7% a u$s 902 millones.

Sin embargo, Wall Street no siempre acierta a la hora de pronosticar los resultados del banco, ya que GS ha superado las estimaciones de ganancias e ingresos en siete de los últimos ocho trimestres.

El precio objetivo medio para la acción es de $ 225, y de 25 analistas 10 recomiendan comprar Goldman Sachs, mientras que 13 recomiendan mantener y solo 2 vender.

En Europa, el número de compañía que publican cifras es más reducido con el grueso de la temporada de resultados comenzando en próximas semanas. Sin embargo, hay algunas compañías que han hecho públicas sus referencias.

La preocupación de Draghi

Al presidente del BCE​​​​​​, Mario Draghi, le preocupa el ardiente debate sobre si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está minando la independencia de la Reserva Federal.

En diálogo con periodistas tras las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, Draghi dijo el sábado que estaba "ciertamente preocupado por la independencia del banco central estadounidense" y especialmente "en la jurisdicción más importante del mundo".

También el sábado, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre los candidatos de la Fed y otras presiones sobre los bancos centrales, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que para esas instituciones, "la independencia les ha servido bien a lo largo del tiempo y esperamos que continúe haciéndolo".

La intervención del Sr. Draghi es notable, dado que los banqueros centrales suelen ser reacios a comentar sobre política o eventos en economías distintas a la suya. Más tarde se lo vio conversar en la sede del FMI con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien Trump acusó con frecuencia de no hacer lo suficiente para avivar la economía estadounidense.

Inquietud

Un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y China debería perdurar, y ser consistente con las políticas multilaterales, además de abordar temas estructurales como la propiedad intelectual.

Changyong Rhee, el director del departamento del FMI para el Asia Pacífico, explicó que “el optimismo del mercado sobre el resultado de las negociaciones entre las potencias podría dar paso a bruscas turbulencias financieras en caso de que no haya un acuerdo”.

Durante una rueda de prensa, Rhee ha destacado que “si no se produce un acuerdo, tal y como esperan los mercados, éstos pueden reaccionar negativamente porque ya han incorporado que se llegará a cierto grado de compromiso”.

La creciente percepción de que los negociadores de China y Estados Unidos están muy cerca de un acuerdo en su amarga disputa comercial impulsó los precios de las acciones, concediendo cierto alivio a las autoridades de la política monetaria, que se han mostrado inquietas ante la desaceleración global de la economía.

Por su parte, Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, señaló que “las dos mayores economías del mundo han logrado consensos en un mecanismo para supervisar cualquier acuerdo comercial alcanzado, incluyendo la creación de ‘oficinas de implementación’”.

Sin embargo, Rhee advirtió en sus declaraciones que el resultado de las conversaciones sigue siendo incierto y que, si las tensiones persisten, los daños podrían propagarse más allá de la confianza de las empresas y de los inversores.

En este sentido, ha explicado que “nuestra visión general es que las tensiones comerciales han tenido un impacto negativo en Asia mayormente a través del mercado financiero (…) más que en los flujos comerciales directamente. Pero si la disputa arancelaria sigue escalando, vamos a empezar a ver un impacto en los flujos comerciales”.

IPO Spring

La temporada de ganancias está en camino, pero por ahora la negociación y los nuevos anuncios públicos están captando la atención. Uber Technologies Inc. hizo su lanzamiento para convertirse en el Amazonas del transporte y puede intentar distanciarse de su rival más pequeño, Lyft Inc., que tuvo una gran explosión en el primer día, pero desde entonces ha disminuido.

En Europa, el suizo Stadler Rail y el listado en Londres de la firma de pagos de Oriente Medio Network International fueron bien. El siguiente es el más grande de los listados europeos hasta ahora, el italiano Nexi SpA, que comenzará a cotizarse mañana.

Brexit

Theresa May, la premier británica, ofreció la semana pasada un consejo a los extenuados diputados del Reino Unido que se disponían a iniciar el primer parate del año, tras un intenso trimestre de maratónicos debates, votaciones de madrugada, deserciones de alto nivel y el abuso constante tanto en redes sociales como en la vida real por parte de una ciudadanía hastiada.

La primera ministra les recomendó que reflexionasen sobre la crisis que el Brexit generó en el país, para regresar del receso de Pascua con la improbable determinación de resolver el divorcio con la Union Europea que los ciudadanos británicos votaron en junio de 2016.

Conservadores y laboristas dialogan para evitar daños.

La mera existencia de las conversaciones evidencia la desesperación de una premier meramente nominal. Perdido el respaldo de sus parlamentarios y quebrada la responsabilidad colectiva que define el principio fundamental de toda administración, May no tenía más remedio que acudir a la oposición. Sin embargo, si espera que su eterno rival resuelva el bloqueo sin demandar un coste elevado, la primera ministra estaría cometiendo, además de un suicidio político, un grave error de juicio.

La izquierda le dejó claro el precio de su respaldo y con que Theresa May pronuncie las palabras mágicas, "unión arancelaria", la ansiada aprobación del acuerdo de divorcio comenzaría a ser una realidad. Hasta entonces, las delegaciones negociadoras podrán hablar cuanto quieran, pero deberían avisar al país de que no espere el milagro de ver, al fin, una solución al bucle que está siendo el Brexit.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron se dirigirá a la nación esta noche para anunciar un conjunto de medidas diseñadas para sofocar la ira que alimentaron las protestas de Yellow Vest. Y Finlandia se está volcando hacia un gobierno más inclinado hacia la izquierda después de votar en contra de las políticas de austeridad y pidiendo más gastos de asistencia social.

Mercados de Europa

El aplazamiento del Brexit, la ausencia de malas noticias sobre las negociaciones comerciales chino-americanas y la estabilización de los indicadores macroeconómicos globales permitirán que las bolsas del Viejo Continente aguanten mejor esta semana, que será más corta, por la Pascua.

Por Semana Santa, las bolsas europeas cierran este viernes 19 y el lunes 22, mientras que en Estados Unidos paran su actividad solo el viernes, por lo que "la semana será más corta y con menos volumen, con movimientos más bruscos de lo habitual.

Datos de Investing.com

Mercados de Asia

Las acciones asiáticas comenzaron la semana con un estado de ánimo positivo, impulsadas por datos más positivos de comercio y préstamos de China. Recuerde, Japón está iniciando un descanso de 10 días desde el comercio.

Datos de Investing.com

Wall Street, en baja

Wall Street abrió hoy con altibajos y su principal índice, el Dow Jones Industriales, registraba una leve baja de 0,03%.

En tanto, el índice S&P 500 avanzaba 0,02%, al igual que el indicador compuesto del mercado tecnológico Nasdaq, que ascendía 0,06%.

Mercado local

Con nuevo apoyo del FMI, arrancan las subastas de dólares del stand-by. Aunque Dujovne reconoció la inestabilidad de la situación, hubo más respaldos al programa monetario y fiscal que encara el Gobierno. Hoy será la prueba de fuego.

Los equipos del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, trabajaron durante el fin de semana en Washington afinando los mecanismos para colocar en el mercado, a partir de hoy y diariamente, u$s 60 millones. Son parte de los u$s 9600 millones correspondiente al cuarto desembolso del crédito stand-by por u$s 57.100 millones. El resultado de la venta financiará necesidades del Tesoro, y los dólares, a abastecer a un mercado ganado por la incertidumbre política y cambiaria.

Hasta anoche, cuando los máximos referentes de la economía volvían de Washington, embarcados directamente desde la última sesión que compartieron Dujovne con la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, no habían trascendido los detalles operativos de la liquidación de las divisas.

Por su parte, el dólar cerró una semana poco habitual para los tiempos que corren, en la que anotó cinco bajas consecutivas, y tuvo el mejor desempeño entre las monedas de la región.

Analistas y operadores coincidieron en que la recuperación del peso responde a una mejora en la oferta, debido por la llegada de dólares financieros y mayores liquidaciones de parte de los agroexportadores que se potenciarán en las próximas semanas con la cosecha gruesa en salida.