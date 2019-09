Los 5 datos que hoy tienen que tener en cuenta los mercados

Boris Johnson no está retrocediendo, las exportaciones chinas están luchando y se produjo un gran cambio en el ministerio de petróleo de Arabia Saudita. Esto es lo que mueve los mercados.

El desafiante Boris

Johnson asegura que no habrá prórroga para el Brexit a pesar de las dimisiones y la crisis en su partido. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, después de sufrir una lamentable semana de derrotas y una ola de renuncias que continuó con otra fuerte partida el fin de semana, todavía planea seguir adelante con su plan para asegurarse de que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de octubre.

Dado que los parlamentarios le dijeron que buscara una extensión la semana pasada, es poco probable que eso vaya bien con los legisladores, así que espere más enfrentamientos. A Johnson le está yendo tan mal que los comerciantes de libras ya prefieren a Jeremy Corbyn de Labour. Aún así, al menos los altos precios del helio significan que no verá un dirigible suyo volando sobre la ciudad.

Boris Johnson

Hoy viaja a Dublín para resolver el obstáculo del mecanismo irlandés en la negociación de un nuevo Acuerdo de Retirada.

Comercio Chino

Sin embargo, las exportaciones chinas se contrajeron inesperadamente en agosto, lo que demuestra una vez más el impacto de la guerra comercial con los Estados Unidos. Sin embargo, los analistas apuntan a que China realizó algunos cambios en el acceso al mercado y las marcas para abrirse al mundo, no es suficiente para un país con el tipo de influencia global que ahora posee.

En Hong Kong, las violentas protestas que han sacudido la ciudad muestran pocos signos de desaceleración, incluso después de la concesión hecha por la líder Carrie Lam la semana pasada. Siga observando los bancos y las acciones de lujo en Europa mientras las protestas de Hong Kong vuelven a aparecer.

Congreso Mundial de Energía

El Congreso Mundial de la Energía, que comenzará el lunes en Abu Dhabi, tendrá un poco más de atención que en el pasado tras la decisión de Arabia Saudita de poner a uno de los príncipes del país a cargo del ministerio de energía. Lo que esto significa, en todo caso, para la política petrolera de la nación más importante para el crudo aún no está claro ni cuáles son las implicaciones para la eventual salida a bolsa de Saudi Aramco, la flotación más esperada del mundo.

Los precios del crudo aumentaron las ganancias hasta el lunes luego de la destitución del ministro de energía y antes de la reunión del comité de la OPEP + que tendrá lugar esta semana

BCE, Mario Draghi y Apple

Dos eventos muy importantes que captarán mucha atención esta semana. El Banco Central Europeo anunciará su última decisión política el jueves y se espera que el presidente Mario Draghi desate una lluvia de medidas de estímulo para apuntalar el crecimiento económico, una medida que probablemente impactará los mercados de divisas.

El martes, Apple Inc. lanzará sus nuevos iPhones y la recepción de los dispositivos será importante para la enorme cadena de suministro del grupo estadounidense. Las acusaciones de que violó las leyes laborales en China para construir los nuevos teléfonos pueden agriar el estado de ánimo.

Trump siempre es noticia

Donald Trump cancela su cumbre secreta con los talibanes en Camp David. El presidente de los Estados Unidos había invitado a los líderes de la insurgencia talibán a un encuentro secreto en Camp David justo en la semana en la que el país conmemora el decimoctavo aniversario de los atentados terroristas del 11-S. Trump canceló el encuentro en el último momento y anunció su decisión vía Twitter alegando que la guerrilla islamista había matado el pasado jueves a un soldado norteamericano.

Donald Trump

A nivel local: mercados bajo la lupa

Los depósitos privados en dólares cayeron 17% en el mes de agosto, anunciando una salida de u$s 5.500 millones. El stock de depósitos privados en moneda extranjera finalizó agosto en u$s 26.700 millones versus los u$s 32.240 millones del mes anterior, lo que significa una disminución mensual de 17% y una salida de depósitos por más de u$s 5.500 millones.

El informe de First Capital Group con datos relevados del BCRA indica que, desde las elecciones, se acumulan 17 días consecutivos de retiro por parte de los ahorristas por un total de u$ 7.600 millones.

Una nota de El Cronista había anticipado la tendencia, cuando observó una caía de 8% de los depósitos en dólares, como consecuencia de que se habían se retirado u$s 2733 millones en 7 días.

"El sector privado del sistema financiero tenía u$s 32.578 millones previo a las PASO, pero los retiros de depósitos ascendieron a u$s 2733 millones y ahora perforaron los u$s 30.000 millones", decía la nota.

La semana pasada, la Bolsa porteña ratificó su andar alcista por renovadas compras de oportunidad por parte de inversores institucionales, tentados por precios depreciados tras el derrumbe de semanas previas ante los temores económicos y políticos domésticos.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires avanzó un 2,70%, a 27.659.66 unidades. El indicador líder porteño acumula un avance del 12,28% en la última semana, aunque sigue 23% por debajo de su nivel de un mes atrás.

De las 20 compañías que componen el índice S&P Merval 16% cerraron la rueda del viernes con alzas. Entre las más ganadoras se destacaron Cablevisión Holding con el 8,72%, Transener con el 8,30 y Transportadora del Gas del Norte con el 7,19%.

"Hay precios de 'ganga' (bajos) y eso se nota en el mercado, por lo que algunos se arriesgan a comprar con volúmenes reducidos", señaló un agente bursátil.

- Monedas emergentes

Las principales monedas emergentes recuperan fuerzas y las mejoras frente al dólar alcanzan hasta el 52% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó aclarara que su país y China reanudarán las negociaciones comerciales en octubre.

Habrá que esperar un rato más para saber cómo comienza la semana el pesos argentino.

- Futuros de Wall Street

En el premarket de Wall Street, las principales acciones de Nueva York abrieron la semana en alza. Al inicio de la sesión, los futuros de Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq composite 100 suben 0,2%.

En el calendario económico, los datos clave a vigilar en la agenda de Estados Unidos de esta semana son las cifras de ventas minoristas de agosto del viernes. Las previsiones apuntan a un aumento del 0,2%, retrocediendo con respecto al aumento del 0,7% de julio.

Otros datos que se publicarán esta semana incluyen los precios de pedidos de fábricas del miércoles y el informe del viernes sobre los precios de las importaciones.

- Bolsas Europeas

Las bolsas europeas abrieron al alza tras datos que mostraron un aumento sorprendente de las exportaciones alemanas y por las expectativas de que el Banco Central Europeo anuncie un paquete de estímulo esta semana.

El índice de acciones mundiales de MSCI, que sigue papeles en 47 países, avanzaba un 0,05%.

El índice alemán DAX, sensible al comercio sumaba un 0,2%. Las exportaciones del país tuvieron un alza de 0,7% en julio, según datos publicados el lunes, cuando analistas consultados por Reuters esperaban una caída del 0,5%.

- Bolsas de Asia

Los índices bursátiles más importantes de la región Asia-Pacífico mayoritariamente cerraron hoy en alza, ya que el ambiente positivo por la demanda de activos de riesgo continuaba en pie después de que Estados Unidos y China anunciasen la semana pasada que a principios de octubre van a reanudar las negociaciones comerciales.

El índice japonés Nikkei 225 se ubicó en 21318.42, al subir un 0,56%. El índice Hang Seng de Hong Kong terminó en 26681.40, lo que signigicó una baja de 0,04% y el índice KOSPI de Corea del sur cerró en 2019.55, registrando una suba de 0,52%.

El índice chino de Shanghai sumó un 0,84%.