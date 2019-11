Los 5 datos que hoy tienen que tener en cuanta los mercados

En una semana que será corta para los mercados de Estados Unidos, datos macro y micro invaden las expectativas de los inversores. La bolsa americana abrirá sólo tres días, lunes, martes y miércoles, por el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, por ello el viernes sólo habrá media rueda.

Datos económicos en Alemania, el Brexit y la cercanía a un acuerdo entre China y Estados Unidos dan buenos bríos a la semana que comienza.

Acuerdo comercial entre EE.UU. y China

Con renovados bríos optimistas, los mercados que ya abrieron ven luz al final del túnel. La prensa china dejó entre ver que su país y Estados Unidos están “muy cerca” de un acuerdo comercial inicial. Esto se semana al optimismo reinante el viernes pasado, cuando los presidentes de ambos países reiteraron su deseo de llegar a un acuerdo.

Las novedades comerciales monopolizaron prácticamente la atención de los mercados financieros durante la semana pasada, coincidiendo también con una mayor relajación de la agenda macroeconómica y empresarial.

EE.UU. y China

La semana que comienza hoy arranca de manera similar, si bien las últimas sesiones serán atípicas y con menos movimientos, dado la celebración, el próximo jueves, del Día de Acción de Gracias en EE.UU., una circunstancia que suele reducir sensiblemente la actividad en el conjunto de los mercados.

Datos Macro durante toda la semana

La agenda macro incluye, un día antes de la celebración, es decir el miércoles próximo, el dato del PIB estadounidense, aunque la primera referencia de relieve se conoció hoy con la publicación del índice IFO de confianza empresarial en Alemania. El dato final fue un calco de las previsiones, al mejorar hasta los 95 puntos.

La mejora en los niveles de confianza que traslada el índice IFO apuntalan el optimismo que deparan las últimas declaraciones sobre las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.

La confianza empresarial subió ligeramente en noviembre en Alemania porque mejoró la valoración de la situación actual y de las perspectivas de las empresas, así que la economía alemana se muestra resistente.

La confianza empresarial había bajado en agosto hasta el mínimo desde noviembre de 2012, subió un poco en septiembre y se mantuvo en octubre. La valoración de las empresas de sus situación actual fue algo mejor y sus expectativas también fueron menos pesimistas que en octubre. "La economía alemana muestra resistencia", dijo el presidente del instituto IFO, Clemens Fuest, al presentar las cifras.

Fábrica alemana

El instituto IFOo espera un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,2% en el cuarto trimestre. El sector manufacturero se encuentra, sin embargo, en recesión y el índice de confianza empresarial bajó en noviembre debido a que la valoración de la situación actual que hicieron las compañías en este sector fue peor.

Por el contrario, las expectativas mejoraron algo, aunque muchas empresas están insatisfechas con su actual cartera de pedidos y prevén reducir la producción. En el sector de servicios la confianza empresarial ha mejorado porque las empresas suministradoras de servicios están más satisfechas con su situación actual y sus expectativas han salido del territorio negativo después de cuatro meses.

En el sector de la construcción, la confianza empresarial bajó algo porque las empresas están menos satisfechas con su situación actual y sus expectativas también cayeron.

El Manifiesto de Johnson Boris

Johnson no se arriesga. El primer ministro del Reino Unido y líder del Partido Conservador, cómodamente por delante del Partido Laborista y Jeremy Corbyn en las encuestas, dio a conocer sus propuestas políticas para comenzar las últimas dos semanas de la campaña electoral general.

"Hagamos el Brexit, y restauraremos la confianza en las empresas y las familias. Hagamos el Brexit, y veremos una ola de inversiones en este país. Hagamos el Brexit, y podremos enfocar nuestros corazones y nuestras mentes en las prioridades del pueblo británico". Con estas palabras presentó ayer el primer ministro británico, Boris Johnson, el programa electoral del Partido Conservador, cuya prioridad absoluta es resolver de una vez por todas la salida del Reino Unido de la Unión Europea para poder "seguir adelante" tras más de tres años de parálisis tras el referéndum en que el 52% de los votantes eligió el divorcio. De esta forma, el potencial de Gran Bretaña podrá ser "liberado", porque "este país tiene un futuro increíble".

Así lo aseguró en un evento celebrado en la localidad inglesa de Telford, donde además del Brexit dio a conocer las promesas de los conservadores en un programa bautizado como "Hagamos el Brexit, liberemos el potencial del Reino Unido" y que en un intento claro de alejarse del programa de los laboristas, promete congelar los impuestos de la renta, el IVA y las contribuciones a la seguridad social, así como subir los salarios.

Boris Johnson

El "premier" afirmó que sacar adelante el Brexit supone un "regalo de Navidad anticipado para el país" y que los conservadores están "ofreciendo esperanza y optimismo donde el Partido Laborista solo ofrece un punto muerto y división".

A menos de tres semanas de las elecciones del 12 de diciembre –las terceras en cuatro años–, los conservadores lideran la intención de voto en las encuestas con más de diez puntos por encima de los laboristas.

Sin embargo, no pueden fiarse, ya que los indecisos son muchos y, según los expertos, la abstención podría ser elevada por la fecha en que se realizarán los comicios.

Promesas

Sanidad: dar más dinero al sistema nacional de salud es una prioridad para los conservadores, tras años de austeridad que han minado a uno de los baluartes del bienestar británico. “Hoy en este manifiesto prometemos 50.000 enfermeras más y un presupuesto a largo plazo para el NHS garantizado por ley”.

Seguridad: otra prioridad es parar laviolencia que fue aumentando en los últimos años, sobre todo en grandes ciudades como Londres.

Inmigración: controlar la inmigración de forma más eficiente es otra de las ideas con que pretenden ganarse al electorado. "Solucionaremos nuestro sistema de inmigración con un sistema de estilo australiano basado en puntos", prometió el líder conservador.

Voto de Hong Kong

La oposición prodemocracia en Hong Kong logró una victoria demoledora en las elecciones locales del domingo, en un claro rechazo a la jefa de gobierno, Carrie Lam, por su gestión de las protestas violentas que han dividido el territorio semiautónomo chino.

El mayor partido prodemocracia hongkonés obtuvo casi el 90% de los 452 puestos de concejal de distrito, según dijo hoy el líder del grupo, Wu Chi-wai. El resultado les daría el control de 17 de los 18 consejos de distrito, algo sin precedentes. Las cifras se basaban en conteos oficiales anunciados por autoridades electorales.

El resultado de los comicios podría obligar al gobierno central en Beijing a reconsiderar cómo gestiona las protestas, que ya van por su sexto mes. Los consejos de distrito tienen poco poder, pero la votación se percibió como un referendo sobre el apoyo público a las protestas.

Tensión en las calles de Hong Kong

“No es menos que una revolución. Es una victoria demoledora”, dijo Willy Lam, experto político en la Universidad China de Hong Kong. “Es un sonoro rechazo al gobierno de Carrie Lam y muestra que la mayoría silenciosa apoya las demandas de los manifestantes”.

El bando prodemocrático describió su triunfo en las elecciones, en unos comicios que no suelen dar mucho que hablar, como una victoria del pueblo, y dijo que Lam y Beijing deben considerar seriamente las exigencias de los manifestantes, en particular la formación de una comisión independiente que investigue los sucesos de los últimos seis meses.

Beijing, que acusa a potencias extranjeras de fomentar los disturbios en Hong Kong, no ha dado indicios de que pueda suavizar su posición hacia la excolonia británica, devuelta a China en 1997.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, dijo el lunes a la prensa durante una visita a Tokio que cualquier intento de desestabilizar a Hong Kong será fútil.

“No importa la clase de cosas que pasen en Hong Kong, Hong Kong forma parte del territorio chino”, dijo. “Cualquier intento de destruir Hong Kong o dañar la estabilidad y el desarrollo de Hong Kong no puede tener éxito”.

Sin embargo, los resultados añadirán presión sobre Lam, que prometió reflexionar sobre la opinión pública. Algunos candidatos afines al gobierno atribuyeron su derrota a la jefa de gobierno.

Día de Acción de Gracias y Black Friday

El Día de Acción de Gracias y el “Black Friday” reducirán la semana a solo tres ruedas completas, la de los primeros tres días. El viernes sólo habrá media rueda.

Bolsa porteña

A poco más de dos semanas del 10 de diciembre, los jugadores del mercado todavía esperan definiciones oficiales. Se especula con que Alberto Fernández anunciará finalmente su gabinete el 6 de diciembre, próximo, cuatro días antes de asumir la presidencia.

En cuanto a medidas, la semana no dejó grandes novedades, por lo que los inversores siguieron de cerca toda declaración entre los referentes políticos, o rumor que pudiera brindar alguna señal más clara del futuro económico y financiero del país. Así, todavía se espera un programa completo sobre el cual se pueda proyectar un camino fiscal solvente y una reestructuración de deuda no tan dura. Ahora bien, mientras no haya datos concretos, la leve recuperación que experimentaron los mercados la semana pasada tendería a moderarse.

Bonos

La comunicación entre la Directora del FMI y el Presidente electo, Alberto Fernández, la semana pasada fue fundamental en este terreno. Desde el organismo aseguraron estar abiertos a iniciar las negociaciones con el futuro gobierno.

Por su parte, Fernández ratificó la voluntad de pago del país, pero no dejó referirse a la difícil situación económica que imposibilita un mayor ajuste. El mercado tomó como bien el diálogo entre el organismo internacional y el presidente electo.

Entre los bonos en dólares, las subas fueron de hasta 8% para los ley Nueva York, mientras que los ley Argentina se mantuvieron neutros y negativos.

En esta coyuntura, el Riesgo País cayó casi 200 puntos para cerrar en 2.250 puntos.

Este repunte se vio también en las principales acciones argentinas, donde el S&P Merval cerró en los 33.588 puntos, con una variación semanal de más del 8%.

- Bolsas europeas

Las bolsas europeas subían hoy por segunda vez consecutiva tras los informes de que Washington y Pekín se acercaban a un acuerdo comercial, mientras que LVMH subía tras firmar un acuerdo para comprar la cadena estadounidense de joyería Tiffany.

- Futuros de Wall Street

Los futuros de Wall Street pre anticipan una jornada positiva, en una semana que solo tendrá tres jornadas completas.

- Bolsas de Asia

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy en alza, ante el optimismo de los inversores en la posibilidad de que China y Estados Unidos firmen en el corto plazo el ansiado pacto comercial parcial.

En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó 0,73%, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó 0,72%.