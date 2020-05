Los 5 datos que hay que conocer antes de que abran los mercados

Existe fricción sobre los planes de reapertura en Europa que intenta salir de la cuarentena hiper restringida, sube la temperatura entre EE.UU. y China, los rescates de las aerolíneas se acercan y las bolsas europeas, los futuros de Wall Street y el petróleo abren el mes con pronunciado en negativo. Qué moverán a los mercados hoy.

Las muertes por virus continúan disminuyendo en Europa, aumentando la fricción entre los gobiernos que desean evitar el riesgo de una segunda ola de infecciones y cierran los accesos a sus países nuevamente y las empresas que necesitan reabrir la economía para mantenerse a flote.

Los primeros pasos de alivio en Italia se comienzan a ver hoy y el primer ministro Giuseppe Conte se enfrenta a una creciente revuelta por parte de los políticos y negocios de la oposición que quedan fuera de los movimientos iniciales. El Reino Unido debe establecer planes para aliviar las restricciones esta semana con un enfoque gradual esperado y también comenzará conversaciones de libre comercio con los EE.UU. A medida que el Brexit avance a pesar de la interrupción.

Es probable que las tensiones entre los EE.UU. y China aumenten después de que Mike Pompeo, el Secretario de Estado de EE.UU., dijo hay "enorme evidencia" de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan y el presidente Donald Trump dijo que un informe "concluyente" sobre el orígene chino del virus se conocerá en los próximos días.

China has a history of infecting the world and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we’ve had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab.