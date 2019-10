Los 5 datos que hay que conocer antes de que abran los mercados

La semana comienza con la mirada puesta todavía en el Brexit. Además,de las expectativas que genera la reunión del Banco Central Europeo que se celebra el jueves, la última con Mario Draghi al frente de la institución. Y la presentación de resultados empresariales, como también el detalle de los avances en las negociaciones telefónicas que mantienen las dos principales potencias económicas del mundo China y Estados Unidos en la guerra comercial y arancelaria que protagonizan desde hace tiempo.

Brexit

El viernes pasado, los mercados pusieron un freno en el acelerador y quedaron expectantes a la crucial votación del Parlamento británico sobre el Brexit. Finalmente, los diputados votaron en contra del acuerdo pactado entre Boris Johnson y Bruselas. Este rechazo vuelve a poner la cuenta en cero para efectivizar la salida del bloque el 31 de octubre.

El primer ministro británico apuesta aún por materializar el Brexit en la fecha prevista, a pesar de la falta de acuerdo, pero en sus planes podría chocar otra vez con el Parlamento británico, más proclive, en principio, a una prórroga en el Brexit.

Los mercados optan por la cautela, con la esperanza de una prórroga que permita resetear las negociaciones.

En este contexto, el gobierno británico reconoció que el aplazamiento parlamentario en la ratificación del Acuerdo de Retirada de la Unión Europea aumenta la posibilidad de que Reino Unido abandone el bloque sin acuerdo, aunque confía en un acelerón de última hora para conseguir los votos suficientes.

El gabinete del primer ministro del país, Boris Johnson, dedicó las últimas horas a señalar al Parlamento británico como el responsable de la paralización de un proceso que, reiteran desde Londres, el mandatario quiere culminar a toda costa el próximo 31 de octubre.

La libra en su máximo nivel en cinco meses

La libra esterlina alcanzó hoy su máximo nivel en cinco meses, superando u$s 1,30, después de que el primer ministro Boris Johnson solicitara a la Unión Europea, aunque a desgana, otra prórroga del Brexit, actualmente previsto para final de mes.

La divisa británica subió a niveles que no se veían desde mayo, a u$s 1,3012 frente a los u$s 1,2984 registrados el viernes en Nueva York. El euro se mantuvo estable en torno a los 86 peniques.

Desde hace semanas la libra se encuentra en una montaña rusa, progresando o derrumbándose al ritmo de los sobresaltos en el caótico e incierto proceso del Brexit.

Pero ahora, según Michael Hewson analista de CMC Markets, "los mercados están empezando a apostar por el mejor de los escenarios, en que el acuerdo (de divorcio) se apruebe esta semana y luego haya una pequeña prórroga para aprobar la legislación necesaria" a su implementación.

"Si ese optimismo resulta ser prematuro es otra cuestión, solo lo sabremos con el tiempo", dijo a la AFP.

"El principal impulsor (para la libra) es la esperanza de que sea más probable una prórroga del Brexit, lo que podría resultar en un mejor acuerdo de salida que el que se está sobre la mesa actualmente", afirmó Samuel Springett, corredor de Accendo Markets.

China y Estados Unidos, una negociación interminable

Cualquier decepción entre los inversores de renta variable sobre el retraso del Brexit podría ser contrarrestada por el principal negociador comercial de China, que ofrece señales positivas. Las conversaciones entre Washington y Beijing están progresando hacia un acuerdo comercial parcial.

En medio de su ritmo de crecimiento más lento desde principios de la década de 1990, también hubo señales de que China podría estar tratando de apoyar a la economía real a través de su tasa base para préstamos corporativos.

Por su parte, Estados Unidos espera que Pekín alivie las restricciones a las reuniones entre diplomáticos estadounidenses y funcionarios locales después de que Washington impusiera medidas recíprocas contra China, dijo hoy el embajador estadounidense.

Washington enfureció a Pekín la semana pasada después de que anunciara que los diplomáticos chinos ahora tendrán que notificar al departamento de Estado antes de reunirse con funcionarios estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos alegó que había adoptado esta medida en nombre de la "reciprocidad".

En China, los diplomáticos estadounidenses tienen que obtener el permiso de varios niveles del gobierno chino para reunirse con funcionarios locales o académicos, y esas solicitudes son a menudo denegadas.

"Incluso si conseguimos permiso, algunas veces pueden ser cancelados en el último minuto. Esto ha sido una frustración durante mucho tiempo", declaró el embajador Terry Branstad a un grupo de periodistas extranjeros.

"Esperamos que el resultado (de las medidas recíprocas) sea un mejor acceso para los diplomáticos estadounidenses aquí en China", agregó.

Según Branstad, la medida de su país es "muy modesta", pues solo se pide a los diplomáticos chinos notificar a Washington mientras que los funcionarios estadounidenses en China deben esperar un permiso oficial.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos consideraría poner restricciones a los periodistas chinos como respuesta a las dificultades que tienen los medios extranjeros en China, Branstad dijo: "Creo que ha habido alguna discusión sobre los chinos que trabajan para entidades controladas por el Partido (comunista) y si deben ser tratados como agentes extranjeros."

Fusiones y adquisiciones

Algunas noticias de fusiones y adquisiciones de mediana capitalización para comenzar la semana: Primero, AMS AG de Austria, un proveedor de sensores de Apple Inc., renovó su oferta de 4 mil millones de euros ($ 4,4 mil millones) para Osram AG, en el último giro en su búsqueda prolongada de La firma de iluminación alemana.

Mientras tanto, Open Text Corp. de Canadá está negando un informe de que está evaluando una oferta para la firma de software del Reino Unido Micro Focus International Plc. Finalmente, el desarrollador de propiedades de lujo Nick Candy está considerando mudarse para Capital & Counties Properties Plc, propietario de las fincas Earl’s Court y Covent Garden en Londres, informó el Sunday Times.

Resultados de empresas

Están subiendo las acciones de Meliá Hotels (2,4%) después de anunciar que va a recomprar hasta un 3,7% de sus acciones por 60 millones de euros.

A la espera de los resultados bancarios, las entidades registran moderadas subas: CaixaBank y Santander (1,3%) y Sabadell, Bankinter y Bankia (1%). Bajadas para Mediaset, Cellnex y Colonial (0,8%).

Siemens Gamesa comprado los activos de la empresa alemana Senvion por un importe en metálico de 200 millones de euros. La transacción, que supondrá la incorporación de 2.000 trabajadores de Senvion y que espera cerrar en la primera mitad de 2020, lleva aparejadas provisiones de reestructuración de unos 150 millones de euros.

Almirall recibirá u$s 100 millones por un acuerdo con AstraZeneca por el que el gigante farmacéutico que cotiza en Londres comercializará uno de los productos respiratorios de la farmacéutica en Estados Unidos.

El grupo de software empresarial SAP alcanzó un acuerdo de tres años con Microsoft para ayudar a sus grandes clientes empresariales a trasladar sus procesos de negocio a la nube. También ha publicado sus resultados finales del tercer trimestre que están en línea con las cifras preliminares que publicó el 11 de octubre.

El banco suizo UBS recortará 40 puestos de trabajo en su negocio en Asia Pacífico. Mientras, en España, Liberbank convoca a los sindicatos para negociar un nuevo ERE este miércoles tras el que entró en vigor en junio de 2017 y expira en diciembre de este año. La dirección del banco informa a los sindicatos de su intención de modificar de forma sustancial las condiciones de trabajo, movilidad geográfica e inaplicación de convenio. Afectará a la totalidad de los centros de trabajo de Liberbank; en su web corporativa figura que el Grupo Liberbank contaba al cierre de junio de este año con 3.767 empleados.

El magnate ruso Mijaíl Fridman, máximo accionista de DIA, declara en la Audiencia Nacional como investigado por la quiebra del grupo tecnológico ZED. Por otra parte, según ElConfidencial, la justicia también sospecha que Fridman perjudicó a los accionistas y empleados de DIA.

- Bolsas europeas

El Ibex 35 experimentaba un alza del 0,48% a media sesión, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 9.374,7 puntos, en una semana marcada por el Brexit, por la reunión del Banco Central Europeo (BCE), la última presidida por Mario Draghi, y por la presentación de resultados empresariales.

Así, el principal índice español se mantenía aferrado a los 9.300 puntos y ponía la vista en la marca psicológica de los 9.400.

El sector bancario lideraba las ganancias, con Bankinter a la cabeza, que subía un 4,37%. Le seguían Bankia (3,77%), CaixaBank (3,29%), Banco Sabadell (2,69%), Banco Santander (2,06%) y BBVA (1,7%). Otros valores como ArcelorMittal (3,77%) y Meliá (2,5%) también destacaban entre los que más subían.

A la baja: Cellnex (-2,02%), Grifols (-1,57%), Merlin Properties (-1,13%), Endesa (-1,14%), Colonial (-1,03%), Aena (-1,02%), Naturgy (-0,99%) e Iberdrola (-0,96%) se situaban en la parte más baja de la tabla.

Bolsas europeas Investing.com

- Futuros de Wall Street

Los futuros de Wall Street, que cotizan en Nueva York, avanzan en el comienzo del día con subas de hasta 0,64%.

- Bolsas de Asia

La incertidumbre por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las negociaciones entre EE.UU. y China por sus disputas comerciales reflejan los números mixtos al cierre en las bolsas de Asia, apuntan analistas locales.