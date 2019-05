Los 5 datos que hay que conocer antes de que abra el mercado

Desde las elecciones en la Unión Europea, hasta las últimas novedades en el demorado acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, todo lo que hay que saber antes de que abran los mercados locales hoy.

Elecciones en la Unión Europea

Unos 210 millones de europeos concurrieron a las urnas entre el jueves y el domingo pasados para elegir a sus eurodiputados, un total de 751 escaños, para integrar la Eurocámara durante la próxima legislatura 2019-2024.

Las elecciones consistieron en cuatro días de votaciones a lo largo del bloque 28 naciones.

Las bolsas hoy pondrán toda su atención en los resultados de las elecciones europeas. Así valorarán un resultado que vuelve a dar la victoria al Partido Popular Europeo (PPE), con los socialdemócratas en segunda posición. Entre los mensajes positivos de estos comicios, la contención a los populistas y euroescépticos, pese a las victorias sonadas en Francia (Le Pen) y en Italia (Salvini). Todo parece indicar que no van a poder bloquear iniciativas europeístas.

El PSOE fue el partido más votado, ganó en diez de las doce comunidades autónomas y en las elecciones europeas. Pero el PP, con los partidos de derecha, puede recuperar el Ayuntamiento de la capital y conservar la simbólica plaza de la Comunidad de Madrid, así como la de Castilla León.

El PSOE logró mayoría absoluta en Extremadura y en Castilla-La Mancha y fue el partido más votado en Aragón, Asturias, Baleares, Murcia, Madrid, Castilla y León, Islas Canarias y La Rioja (donde el PP llevaba 24 años en el poder).

El gran gandor fue Pedro Sánchez, aunque la victoria del PSOE queda empañada por los pactos que pueden dejarle sin algunos gobiernos municipales y autonómicos. Y el gran perdedor de esta contienda electoral fue el partido de Pablo Iglesias.

En Italia, la derechista Liga del vicepremier Matteo Salvini ganó con comodidad las elecciones que repartían 76 bancas para el Parlamento europeo con cerca de 30% de los votos y se confirmó como el primer partido del país. Más de la mitad de los 51 millones de italianos habilitados votaron en unas elecciones que se vivieron como un plebiscito a la gestión de la Liga, que llegó a los comicios con una campaña basa en la xenofobia y la alianza con fuerzas soberanistas del continente buscando multiplicar el 6% obtenido en las europeas de 2014.

"Primer partido en Italia, gracias", tuiteó Salvini 20 minutos tras el cierre de urnas, rodeado de una foto del presidente ruso Vladimir Putin, una gorra de campaña del norteamericano Donald Trump y un ícono religioso.

En Francia, el partido de ultraderecha de Marine Le Pen sacó una leve ventaja sobre la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron, en sondeos a boca de urna.

Wall Street, cerrado por el Día de los Caídos

Hoy no abrirá Wall Street porque conmemoran el Día de los Caídos y en el Reino Unido y Alemania se celebra la fiesta de la primavera.

El aviso de Trump a China y al mundo

EE.UU. no está listo para llegar a un acuerdo comercial con China, aseguró hoy el presidente Donald Trump, que se encuentra de visita en Japón. “Creo que probablemente desearían haber hecho el trato que tenían sobre la mesa antes de intentar renegociarlo”, señaló en una conferencia junto a su homólogo japonés, Shinzo Abe. “Les gustaría hacer un trato. No estamos listos para hacer un trato”.

Trump advirtió también que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos “podrían subir muy, muy sustancialmente, muy fácilmente”.

No obstante, expresó cierto optimismo de que las dos principales economías del mundo llegarán tarde o temprano a un acuerdo. “Creo que en algún momento en el futuro China y EE.UU. tendrán absolutamente un gran acuerdo comercial, y esperamos que así sea”, señaló, “porque no creo que China pueda seguir pagando estos cientos de miles de millones de dólares en aranceles. No creo que puedan hacer eso”.

Las palabras de Trump ya recibieron respuesta por parte de China. “EE.UU. ha tenido varias voces en las conversaciones comerciales entre China y los Estados Unidos. A veces se dice que pronto se llegará a un acuerdo, y a veces que es difícil llegar a un acuerdo”, indicó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, según la agencia Bloomberg.

“En el mismo período de tiempo, la posición de China siempre ha sido la misma”, añadió. Y concluyó: “China siempre ha creído que las diferencias entre dos países deberían resolverse a través de consultas y negociaciones amistosas”.

Brexit, el día después

Las bolsas del Reino Unido estarán cerradas hoy, pero se preparan para una semana repleta de preguntas sobre quién liderará el país cuando la primera ministra Theresa May se retire en un par de semanas.

Los resultados parciales de estas elecciones europeas en Reino Unido dejaron claro que los partidos que no manejaron la ambigüedad y fueron directos con el electorado fueron los que obtuvieron un mejor resultado.

El gran ganador fue el recién formado Partido Brexit del eurófobo Nigel Farage, que está muy cerca de obtener un tercio de todos los votos y que hasta el momento suma 31,6% con los que gana 28 escaños de un total de 73.

Nigel Faragel

El segundo lugar fue para el Partido Liberal Demócrata que, paradójicamente en las anteriores elecciones europeas y en las generales, había quedado al borde de desaparecer. En esta ocasión, con una propuesta en contra del Brexit, y por lo tanto a favor de la permanencia de la Unión Europea, el partido liderado por Vince Cable ha logrado hasta el momento el 20,3% de los votos y 15 escaños.

Otro de los favorecidos en estos comicios es el Partido Verde que está en cuarta posición con un 12,1% de los votos y 7 escaños.

Los grandes perdedores de estas elecciones fueron los dos principales partidos de este país, el Conservador de Theresa May y el Laborista, de Jeremy Corbyn.

Alianza

El consejo de administración de Renault anunció que estudiará "con interés" la propuesta de fusión al 50% planteada por Fiat Chrysler Automobiles (FCA), que de prosperar supondría la creación de un grupo automovilístico líder con unas ventas totales de 8,7 millones de vehículos al año.

"Tras una cuidadosa revisión de los términos de la propuesta amistosa de FCA, el consejo de administración ha decidido estudiar con interés la oportunidad de una combinación de negocios de este tipo, alentando la huella de fabricación de Groupe Renault y creando un valor adicional para la alianza" con Nissan, señala el grupo francés en un comunicado.

Renault publicará "a su debido tiempo" una nueva comunicación para informar al mercado de los resultados de estas deliberaciones, de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.



El consejo de administración de Renault se reunió hoy para examinar la propuesta recibida de FCA orientada a una fusión al 50% entre ambos fabricantes.

Según FCA, la unión de ambas compañías supondría la creación de un grupo automovilístico líder en ingresos, volúmenes, rentabilidad y tecnología, con unas ventas totales de 8,7 millones de vehículos al año.

- Bolsas Europeas

- Bolsas de Grecia

En ningún otro país las elecciones europeas han tenido un impacto tan severo como en Grecia. Al igual que en España, el país heleno celebraba, además de los comicios europeos, elecciones municipales y autonómicas.

- Bolsas de Asia

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este lunes con altibajos, en una jornada de bajos movimientos, ya que los mercados de Wall Street y Londres, principales referentes mundiales, estarán cerrados por feriado.

En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó 1,20%, mientras el Indice Compuesto de Shanghai sumó 1,38%. En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 19.06 unidades por dólar estadunidense.





- Mercados locales

Pasó una semana en la que la atención no estuvo en el dolar. Eso es todo un logro para el Gobierno, en medio de un año electoral y con los números de la economía en contra. Los analistas se centran en los próximos eventos políticos y económicos que vendrán en la próxima semana.

Se esperan definiciones desde alternativa Federal en cuanto a las candidaturas presidenciales. Tras una semana de calma cambiaria, analistas del mercado esperan ver una consolidación en la baja de la volatilidad en el dólar.

En cuestiones estrictamente financieras, los analistas de Bull Market Brokers consideran que la confianza está volviendo lentamente, con mayor impacto en las empresas que en los bonos.

"La volatilidad del dólar se cayó. De mantenerse en estos niveles de baja volatilidad cambiaria probablemente permita lograr estabilizar el resto de las variables financieras.