Los 5 datos que el mercado tiene que tener en cuenta hoy

Los datos macroeconómicos comienzan a dimensionar el impacto temprano del coronavirus en China, y nuevos casos aparecen a borbotones en todo el mundo. Sin embargo, las acciones en Asia pudieron experimentar un rebote, y aunque la primera hora de negociación en los mercados europeos fue a favor, a poco más de una hora de comenzada la rueda vuelven a pasar a terreno negativo.

Ya es claro que el impacto del coronavirus en la economía amenaza con una recesión. De ahí, a que toda la expectativa inversora recae en los bancos centrales del mundo, de los que se espera tomen medidas de estímulo. El viernes, el presidente de la reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, aseguró que el organismo está analizando los acontecimientos bien de cerca. "Utilizaremos nuestras herramientas y actuaremos como sea apropiado para apoyar la economía", dijo el titular de la FED.

Así, las palabras de Powell en la recta final de la sesión de Wall Street de la semana pasada provocó que los principales índices achicaran sus rojos que llevaban varias ruedas consecutivas y que los puso en sus peores valores desde 2008. El mercado descuenta que se recorten las tasas el Estados Unidos en la próxima reunión del 18 de marzo.

Finalmente, los bancos centrales mundiales mantuvieron hoy conversaciones sobre el impacto del brote de coronavirus, según indicó el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

Cifras en China auguran un mayor castigo a los mercados bursátiles

Se espera que esta semana los mercados globales vuelvan a caer tras una contracción récord de los sectores manufacturero y de servicios de China por el brote de coronavirus. Una muestra del potencial de impacto que la epidemia tendrá en la economía mundial.

El brote ya causó trastornos masivos en la industria y provocó la peor caída semanal de las acciones estadounidenses desde la crisis financiera, lo que borró billones de dólares de capitalización bursátil en el mundo.

La primera medición concreta de cuánto daño económico viene causando el brote llegó de China, la segunda economía más grande del mundo y donde comenzó la epidemia.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China, una medida de actividad económica ampliamente observada, cayó a un mínimo histórico en febrero, según datos el sábado, con un preocupante colapso en los pedidos nacionales y de exportación y una contracción del floreciente sector de servicios.

Inversores creen que los próximos días revelarán si el brote se está acelerando en Estados Unidos, la economía más grande del mundo, y cuán preparado está Washington para enfrentar la epidemia y el daño económico a otros países.

"En este momento, el mercado dice que esto no tiene límites. No sabemos cuáles son los límites y no sabemos cuando va a llegar a su punto máximo", dijo Graham Tanaka, director de inversiones de Tanaka Capital.

La semana pasada, los mercados bursátiles perdieron alrededor de 5 billones de dólares de valor, medido por el índice mundial de MSCI que comprende acciones en 23 mercados desarrollados y 26 mercados emergentes.

El S&P 500 perdió un 11% la semana pasada -una corrección técnica-, mientras que el Dow y el Nasdaq también registraron sus mayores pérdidas porcentuales semanales desde octubre de 2008.

Más casos nuevos de coronavirus

El número global de muertes por el brote ya asciende a más de 3.000. En Asia, China dice que su número total de infecciones superó las 80.000, Corea del Sur registró un aumento total de más de 4.200 e Indonesia reportó su primer caso.

A medida que Europa se prepara para un impacto económico, las infecciones confirmadas de Italia aumentan a 41.

Siete nuevos muertos elevaron hoy a 41 la cifra de víctimas fatales por coronavirus en Italia, donde la cifra de contagiados superó los 1.600 y las autoridades esperan "días decisivos" para comprobar si funcionan las medidas para frenar la epidemia.

"Son días decisivos, veremos si las medidas adoptadas funcionan o no", planteó el presidente del Instituto Superior de Sanidad de Italia, Silvio Brusaferro, en declaraciones que reproduce hoy el diario Repubblica. Y agregó: "Los italianos deben ayudarnos, cada uno con sus comportamientos cotidianos puede hacer algo".

En París, la epidemia cerró el Museo del Louvre. Se informaron nuevos casos en todo Estados Unidos, incluida la primera infección en Nueva York. El presidente Donald Trump se reunirá con ejecutivos farmacéuticos más tarde.

Francia ya registra un total de 130 infectados y 2 muertos.

Portugal registró hoy sus dos primeros casos del nuevo coronavirus, informó el canal de televisión SIC. La emisora dijo que un caso corresponde a un hombre que había viajado recientemente a Italia y otro a un hombre que había regresado de España. Ambos fueron llevados al hospital de Oporto.

G7: la UE inicia acciones conjuntas frente al impacto económico del coronavirus

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) se reunirán el próximo miércoles para coordinar respuestas frente al impacto económico de la epidemia de coronavirus, anunció hoy el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire.

Le Maire dijo, además, que los ministros del Grupo de los Siete (G7) realizarán una conferencia telefónica previa con el mismo eje temático.

"Habrá una acción concertada internacional", aseguró en una entrevista con el canal France 2 citada por la agencia EFE, en la cual anunció las dos citas.

El ministro insistió en transmitir un mensaje de serenidad y manifestó que "no hay que adelantar cifras fantasiosas" sobre las consecuencias económicas de la epidemia, sino que "hay que esperar a que remonten las informaciones sobre la actividad de las empresas".

En el caso de Francia, se resistió a dar cifras y recordó que, inicialmente, había estimado que el coronavirus reduciría el Producto Bruto Interno (PBI) francés en una décima este año, en caso de que la epidemia se hubiera limitado a China.

Sin embargo, como ahora está afectando a muchos países, en particular a Francia y a otros europeos, reconoció que "el impacto del coronavirus sobre el crecimiento francés será mucho más significativo".

OCDE: qué pasará con la economía global por el coronavirus

El brote de coronavirus hundirá a la economía mundial en su desaceleración más grave desde la crisis financiera, dijo el lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instando a los gobiernos y bancos centrales a tomar medidas para evitar un deterioro mayor.

La economía global crecerá solo 2,4% este año, la tasa más baja desde 2009 e inferior a la previsión de una expansión 2,9% emitida en noviembre, indicó la OCDE en su más reciente informe de estimaciones.

El organismo con sede en París proyectó que la actividad mundial podría recuperarse a 3,3% en 2021, asumiendo que la epidemia haya llegado a su punto álgido en China durante el primer trimestre del año y que otros brotes en el resto del mundo sean contenidos.

En términos de escenario base, la OCDE indicó que China se llevaría la peor parte de la paralización económica, al proyectar un avance de apenas 2,9% en el 2020, por debajo de su estimación de un crecimiento de 5,7% emitida en noviembre.

La segunda mayor economía del mundo podría recién ver un repunte del crecimiento del PIB en 2021, al 6,4%, cercano al nivel visto antes de que el brote de coronavirus estancara sus principales industrias.

A nivel local, vuelve el FMI

El Fondo Monetario Internacional vuelve a la Argentina. Será diez días después de que una misión del organismo viniera al país para monitorear la marcha de la economía. Se quedarán hasta el fin de la semana. El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el jefe de misión del Fondo para Argentina, Luis Cubeddu, llegará este lunes a Buenos Aires con el fin de continuar las discusiones sobre el programa económico y la estrategia de las autoridades locales para lograr la "sostenibilidad" de la deuda.

Arranca así un mes clave para el Gobierno, que desde su asunción, se fijó la necesidad de encaminar la renegociación de la deuda a más tardar el 31 de marzo. Estas reuniones serán una oportunidad para continuar definiendo los próximos pasos con las autoridades. No necesariamente habrá hoy mismo una reunión con el ministro Martín Guzmán.

Un tema relevante es que si bien se definió en las últimas semanas que Argentina se someterá a la revisión de su economía, lo que se conoce como el Artículo IV, la misión que llega hoy al país no vendrá con el objetivo de llevar a cabo ese trabajo. Sin embargo, el FMI destacó que "es muy valioso" que Argentina haya aceptado la revisión, una instancia que corresponde a todos los países miembro.

El propio Presidente anticipó ante la Asamblea Legislativa que en las próximas semanas el país hará una oferta a los tenedores de títulos soberanos argentinos.

Mercados financieros

Las Bolsas en Europa arrancaron la sesión con un rebote del 2%, pero duró poco más de una hora y el rojo volvió a aparecer entre las principales acciones.

- Bolsas de Europa

Los mercados bursátiles europeos, que habían abierto hoy en terreno positivo, intentando una especia de rebote tras días consecutivos en baja, tras conocerse las intenciones de la FED y del Banco de Japón que tomarán medidas si la crisis del coronavirus se agrava.

Sin embargo, a media rueda, vuelven a cruzarse al terreno de las péridadas después de publicarse las perspectivas de la OCDE, que contemplan, en su peor escenario, una recesión global en el primer trimestre.

Igual que ocurrió la semana pasada, cuando las bolsas vivieron su peor semana desde la crisis financiera, los inversores se decantan otra vez por la deuda pública de países como EE.UU. y Alemania.

La Comisión Europea (CE) anunció hoy que creará un equipo de respuesta al coronavirus que, entre otras cuestiones, abordará en profundidad su impacto en los sectores del turismo y el comercio, en las cadenas globales de valor y en la situación macroeconómica general.

- Bolsas de Asia

En Japón, el gobernador del banco central, Haruhiko Kuroda, aseguró en un comunicado que la entidad "se esforzará por proporcionar una amplia liquidez y garantizar la estabilidad en los mercados financieros por medio de operaciones de mercado apropiadas y compra de activos", un mensaje tranquilizador que insufló ánimo en Tokio.

El Nikkei de la Bolsa de Tokio logró así cerrar la sesión con una suba del 0,95%, mientras el Shanghai Composite de China se disparó un 3,15%.

- Petróleo

Los precios del petróleo subían más de 4% el lunes, repuntando desde mínimos de varios años vistos al inicio de sesión, ya que la expectativa de recortes de producción más drásticos de la OPEP y de estímulos de bancos centrales contrarrestaban las preocupaciones por el efecto del brote del coronavirus en la demanda.

También rebota el petróleo después del desplome de la semana pasada. El barril de Brent supera los 51 dólares, mientras que el de crudo tipo West Texas cotiza a 46 dólares. El oro sube con fuerza y supera los 1.600 dólares por onza.



Ambos contratos anotaban su primer día de avances luego de seis sesiones de marcadas pérdidas por el temor a la epidemia de coronavirus.

Los precios del petróleo han caído más del 20% desde el comienzo del año a pesar de la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, decidieron reducir la producción de petróleo por un volumen conjunto de 1,7 millones.