Los 5 datos al que el mercado estará atento hoy

Sin la referencia del mercado europeo que permanecerá cerrada hoy por Pascuas, toman relevancia las plazas de Asia a la espera de que abran los mercados de Wall Street. Una buena referencia, es el veto adicional de EE.UU. a las compras de petróleo de Irán que dispara de nuevo el precio del petróleo. El barril de Brent alcanza incluso los 74 dólares, en zona de máximos de seis meses.

A nivel local, el mercado abrirá con fuerte expectativas tras los últimos anuncios del Gobierno que el jueves se vio negativamente reflejado por los ADRs que cotizan en la Bolsa de Nueva York que cerraron con caídas de hasta el 8% protagonizada por los bancos y entidades financieras.

Como correlato de la tensión que dejaron las medidas del Gobierno, el riesgo país saltó 25 puntos, el jueves pasado, superando las 850 unidades, con lo que marcó un nuevo récord en la era Macri.

El miércoles, el Gobierno lanzó una serie de medidas para incentivar el consumo tras anunciar el martes una inflación que arañó el 5% en marzo. Por su parte, el Banco Central (BCRA) anunció el congelamiento de la zona de no intervención para calmar el mercado cambiario.

Mercados cerrados por Pascuas

Las principales bolsas europeas estarán cerradas hoy por la celebración de la festividad del lunes de Pascuas, que pone fin a la semana santa. En esta jornada festiva, el Dow Jones abrirá en los 26.559,54 puntos, tras anotarse en su última sesión una subida del 0,42%.

En 2019, el mercado español no abrirá en total por seis festividades.

La Bolsa española ya cerró el 1 de enero y el pasado viernes 19 de abril (Viernes Santo), y tampoco operará hoy, 22 de abril (Lunes de Pascua); el 1 de mayo; el 25 de diciembre (Navidad), y el 26 de diciembre (San Esteban).

El 24 de diciembre y el 31 de diciembre, los mercados permanecerán abiertos hasta las 14.00 horas.

Tras cerrar el pasado viernes y mañana lunes, la Bolsa española volverá a cotizar el martes, 23 de abril.

Mañana en su regreso desde el pasado jueves, el Ibex lo hará desde los 9.581 puntos, lo que significan nuevos máximos desde el pasado mes de septiembre, fruto de una revalorización del 1,2% durante la semana pasada. El índice selectivo español pondrá a prueba mañana la continuidad de su racha alcista. Incluyendo el exiguo repunte de 0,2 puntos registrado el pasado martes, el Ibex encadena seis subidas consecutivas.

Resultados de empresas en Europa

La de mañana será una jornada de transición de cara al inicio de la nueva temporada de presentación de resultados en el Ibex. Enagás será el encargado, el miércoles, de inaugurar la publicación de las cuentas correspondientes al primer trimestre. En el Mercado Continuo presentará resultados Liberbank. Un día después, el jueves, rendirán cuentas de su negocio Iberdrola y Bankinter, mientras que el viernes será el turno de Banco Sabadell.

Resultados de empresas en EE.UU.

La agenda de la semana pospone al viernes el dato macro más esperado, el PIB de EE.UU. Hasta entonces, las principales referencias para los inversores de la Bolsa de Nueva York podrían llegar de la mano de la oleada de resultados de los gigantes tecnológicos. Amazon, Facebook, Twitter y Microsoft publicarán sus cuentas esta semana, unas cifras que supondrán toda una reválida para evaluar la firmeza de su rally bursátil.

Datos económicos

Aun así, se dan a conocer las cifras del PMI servicios, manufacturero y compuesto de abril tanto en el conjunto de la eurozona como en Alemania y Francia. En Portugal se facilita la cuenta corriente de febrero. Y en EE.UU. se publica el PMI manufacturero de abril, las ventas de viviendas de segunda mano de marzo y la actividad nacional de la Fed de Chicago del mismo mes.

El Tesoro de EE.UU. subasta deuda a 3 y 6 meses.

Escalada del petróleo

Las sanciones y restricciones contra Irán, uno de los principales exportadores de crudo, continúa presionando el precio internacional. Esto impacta en la cotización del WTI que subió a u$s 65,61 por barril. Es decir, un aumento de u$s 2,53 desde el inicio de abril.

Por su lado, el crudo Brent supera los u$s 74 por barril, una suba de 3,3% por barril, su valor más fuerte desde noviembre pasado.

Con esto, el aumento acumulado, desde enero de 2019, es de u$s 19,07 por barril. A inicios de este año, el precio estaba en u$s 46,54. En el caso del crudo ecuatoriano, tomando en cuenta un castigo promedio de 6 dólares por barril, daría como resultado un precio de venta de 59,61 dólares. Esto quiere decir que el Estado está comenzando a recibir un ingreso adicional de u$s 9,56 por barril. En el presupuesto 2019, el ministerio de Economía estableció un precio de u$s 50,05.

Las buenas condiciones intermacionales de precios del crudo también se han visibilizado en las últimas ventas directas de petróleo, donde las autoridades de Petroecuador han colocado diferenciales positivos de hasta más de u$s 5 por barril, encima del precio oficial del WTI. (JS)

Las subas en el precio del crudo se producen en medio del parón que registra el mercado de divisas. Sin apenas referencias significativas en el comienzo de la semana y con la actividad reducida sobre todo en Europa, el euro se limita a mantener los u$s 1,12. La libra también cotiza sin apenas cambios, y repite al borde del nivel de los u$s 1,30.

Bolsas asiáticas

La falta de actividad en las Bolsas europeas otorga mayor protagonismo a la renta variable asiática. Sin grandes referencias después del festivo del viernes de Wall Street, el Nikkei de Tokio finalizó con un mínimo repunte del 0,14%, hasta los 22.232,10 puntos.

Donde sí ha habido movimientos destacados es en la Bolsa de Shanghai, que ha caído un 1,7%, hasta los 3.215 puntos, debido al freno de las compañías inmobiliarias.

Los inversores reaccionaron bruscamente a las medidas que plantean las autoridades chinas para frenar la especulación en el sector inmobiliario. Las inmobiliarias se desinflaron un 5,6% de media en la Bolsa de Shanghai, en su peor sesión en más de seis meses.

La decisión de las autoridades chinas de intentar poner freno a la especulación inmobiliaria aflora de nuevo el debate sobre una posible desaceleración de la economía del gigante asiático. La semana pasada el PIB de China correspondiente al primer trimestre del año mantuvo un crecimiento del 6,4%, sin cambios respecto al trimestre anterior, y ligeramente por encima de lo previsto por algunos analistas.

Wall Street

Las bolsas de Nueva York retroceden en la apertura, algo que preanticipaban los futuros, tras el fin de semana largo por Pascuas. Los inversores se mantienen prudentes en el inicio de una semana llena de resultados de empresas.

En el comienzo, el Dow Jones cede 0,20%, mientras que el Nasdaq intenta cambiar de senda y avanza apenas un 0,03%.

La agenda de la semana pospone al viernes el dato macro más esperado, el PIB de EE.UU. Hasta entonces, las principales referencias para los inversores de la Bolsa de Nueva York podrían llegar de la mano de la oleada de resultados de los gigantes tecnológicos. Amazon, Facebook, Twitter y Microsoft publicarán sus cuentas esta semana, unas cifras que supondrán toda una reválida para evaluar la firmeza de su rally bursátil.

Mercado local

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York cerraron el jueves pasado con una caída de hasta el 8% protagonizada por los bancos y entidades financieras. La referencia de las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos sirvió de referencia para el mercado local que jueves y viernes estuvo cerrado por el feriado de Semana Santa.

Las principales bajas de los adrs se dio de la mano de los papeles de bancos, liderados por los de Banco Galicia (-8,00%), banco macro (-7,61%), Grupo Supervielle (-7,43%) y BBVA Frances (-7,30%).

La baja se dio en el momento en que el riesgo pais argentino saltaba 25 puntos y superaba las 850 unidades, con lo que marcaba un nuevo récord en la era Macri, mientras que los CDs argentinos también se dispararon: el más representativo, el de cinco años, crecía casi 4%; esto reflejaba la desconfianza de los inversores argentinos respecto a la situación local.

El programa "Productos Esenciales", la principal apuesta del Gobierno para anclar los precios de un conjunto de bienes de consumo masivo para, en 180 días, apuntalar el consumo, tendrá hoy bandera de largada. Será en medio de reparos de los propios empresarios a los controles que el Gobierno prometió a la sociedad para darle cumplimiento y de la nueva Ley de Lealtad Comercial que comienza a regir hoy con la publicación del decreto respectivo en el Boletín Oficial.