Lopetegui y Cabrera se reunieron con banqueros a espaldas del Central

La reunión fue en el Ministerio de Economía y estuvieron el vicejefe de Gabinete, Gustavo Mr.Excel Lopetegui, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, funcionarios de las segundas líneas y de la Secretaría de Comercio. Recibieron a los banqueros privados más importantes del país, pero la ausencia más notoria es que no fue invitada ninguna autoridad del Banco Central. De hecho, había una disputa entre Cabrera y el ahora ex titular de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, ya que para que no se enfríe el comercio todavía más de lo que está, le gustaría una tasa de referencia mucho más baja que la actual del 40%, y además la política Sturzeneggística no simpatiza mucho con las líneas subsidiadas.

"Eso es tarea de la banca pública", saltó enojado el CEO de una de las entidades más grandes de la Argentina cuando el dúo dinámico (el ahora de capa caída Lopetegui y Cabrera) les pidió que vuelvan las líneas productivas al 17%.

"¿Para regalarles a las pymes un 23%?", se enojó otro de los banqueros presentes, y pasó a explicar: "Con esa guita compran Lebac al 40%, pero como les regalás la plata al 17%, se ganan 23% limpio. Tienen que ser tasas de mercado: si empezás con subvenciones de tasas bajas terminará siendo una política de patas cortas, tenemos que ir yendo hacia procesos estables y que en el tiempo vaya bajando la tasa con todo el mercado. Con todo el esfuerzo puede llegar al 30%, pero menos de eso no creo que podamos hacerlo", se defendió uno de ellos, por lo que finalmente quedó descartada la idea de volver a las líneas productivas.

"¿Qué están haciendo con las pymes, está cortado el financiamiento a las pymes?", preguntaron los funcionarios. Cada banco empezó a contar su política pyme, desde el descuento de cheques hasta toda la línea vigente, y negaron enfáticamente que estuviera cortado el crédito, aunque sí mermó la demanda, de la mano de la caída del consumo.

Lo que el Gobierno buscaba era relanzar la línea de crédito productiva, pero acotado sólo para pymes y únicamente ciertas industrias que vienen con resultados adversos, como textiles (hubo varias que se llamaron a concurso), calzado, retailers. Pero no quieren que estas líneas vayan para los sectores que vienen con viento a favor, como agro, minería, constructoras y energías renovables.

Lo acordado, finalmente, fue armar mesas de trabajo regionales, donde se sumará a las pymes, para entender cuáles están siendo sus necesidades y ver de qué forma el sector financiero podía apuntalarlas, para dar líneas a tasa baja, pero segmentadas, en distintas ciudades para descontar certificados de obra pública, así incluso pueden presentar mejores ofertas por los PPP. Si bien el certificado de obra es una práctica habitual, lo aceptado por las entidades es crear un circuito automático donde el certificado pueda llegar al banco para que la pyme se pueda hacer del dinero. Hoy la tasa para pymes está en función de las tasas de mercado: los descuentos de cheques están entre 35 y 40%, e irán bajando a medida que el BCRA vaya bajando la tasa de referencia, hoy en 40%.

Estuvieron presentes Macro, Santander, Galicia, HSBC, ICBC, Patagonia, BBVA Francés, Supervielle, Comafi e Itaú. El Gobierno quería conversar sobre las políticas de financiamiento de las pymes y escuchar el estado de situación de sus clientes pyme. Los banqueros comentaron que hasta el momento observan morosidad casi nula en créditos, un volumen de operaciones estable y manifestaron su compromiso de poner foco en colaborar con sus clientes pyme en esta etapa. Entienden además que las tasas van a ir bajando.