Llull: "Vemos que la Lebac va a seguir ganándole al dólar este año"

El mercado financiero finaliza 2017 de la mejor manera, con bonos y acciones mostrando rendimientos más que destacables. El Cronista conversó con Santiago Llull, Vicepresidente de Futuro Bursátil, quien se muestra optimista por lo que va a venir. Con oficina nueva y con muchos proyectos por delante, desde Futuro Bursátil esperan que en los próximos años haya un fuerte crecimiento de la industria.

¿Cómo encaran desde el 2018?

Para este 2018 armamos esta oficina a gusto y placer nuestro, con áreas operativas, para lugares de gerencia y para mayores espacios para nuestros clientes. A su vez invertimos en tecnología y mayores servidores que nos permita recibir mayor cantidad de clientes. En el 2018 vamos a ver una "explosión positiva" de mercados que ya estuvimos viendo este año, mayormente en el segmento de fondos. En algún momento esos inversores que se acercan a los fondos vana querer realizar sus propios análisis e inversiones y en eso podemos aportar un buen servicio en cuanto al asesoramiento, capacitación y seriedad. Somos una compañía en la que buscamos que nuestros clientes sepan más de mercado ya que creemos que cuando la gente se capacita puede tomar decisiones más inteligentes. Nuestro lema en 2018 es, "Vení a Futuro, podés estar tranquilo". En el 2018 terminamos un año de mucho crecimiento, finalizando quintos en el ranking general de sociedades. Es un muy buen resultado, sobre todo si se tiene en cuenta que nos estamos comparado con compañías con gran volumen de gente.

¿Dólar o tasa para 2018?

Creo que el dólar subió en el último tramo del año pasado todo lo que tenía que subir. Por eso, a este tipo de cambio creo que es más conveniente aprovechar las tasas que aun ofrecen las Lebac. Creo que, en 2018, la Lebac le van a ganar.

Mirando hacia adelante creo que el BCRA no puede bajar la tasa a menos del 26% y desde el lado de las inversiones creo que, ganando un 2% es un rendimiento extraordinario y una muy buena tasa. A su vez, para anular el carry trade, el dólar debería subir 26% anual, por encima de los 23,50 pesos. Desde el lado político creo que los movimientos que le quedan al gobierno deberán ser muy precisos ya que no puede perder la credibilidad política que se ha ganado, tiene que encarar decisivamente el problema del déficit y definir temas en cuanto al financiamiento a la vez que tiene que llevar adelante un proceso de reestructuración del Estado y de recortes de subsidios. Va a ser un año con muchos desafíos.

Entonces las Lebac van a seguir siendo el activo estrella en 2018...

Si creo que si. La tasa vino para quedarse y las Lebac van a seguir siendo el activo de mayor atractivo para el año que viene. Igualmente creo que hasta el 24% de tasa aun pago tasas en pesos. Debajo de 24% prefiero ir a bonos en dólares que me de cerca de 4% como el Bonar 2024. Me parece interesante la Lebac y activos en pesos ya que creo que el dólar hizo su ajuste.

Aun así veo en el mercado una excelente opción como herramienta para comprar dólares en detrimento a los valores que ofrecen los bancos. Las diferencias que tiene la bolsa para comprar y vender dólares son muchos más beneficiosos para los inversores respecto de lo que ofrece cualquier banco. Los bonos te permiten tener la posibilidad de vender la tenencia ya sea contra pesos como contra dólares. La tasa de las próximas licitaciones va a estar parecido al secundario, es decir, en torno al 26% y 27% y creo que, por estacionalidad de demanda de dinero, mucha gente va a buscar licitar en los plazos de entre 60 a90 días para pasar vacaciones. La parte larga no creo que entre mucha gente si bien es una tasa muy interesante pero solo al que se dedica a hacer tasa ya que el riesgo esta en que el dólar se dispare demasiado. No creo que seria prudente bajar mucho la tasa en este momento que hay tanta demanda de dólares.

El Merval viene de años seguidos con retornos extraordinarios. ¿Vamos a ver lo mismo en el 2018?

No creo que tengamos los mismos retornos que venimos trayendo. En algún momento tenemos que ver algún tipo de estancamiento de los precios antes de que sigan subiendo las acciones. La posibilidad de que siga creciendo va a estar dado con la interconexión con los mercados internacionales, el cambio regulatorio y si entramos a emergente o no. En este último punto, si entramos a emergentes que se incluyan más participantes. En concreto creo que tiene recorrido la bolsa, pero no espero que veamos un rally aun mayor de lo que vimos hasta ahora. Habrá que ser más selectivo ya que aún hay sectores que no se movieron además de que también hay acciones que aun tienen muy poco volumen. En contraposición también hay que destacar que hay acciones que tuvieron un incremento considerable en el volumen como el caso de BYMA.

Los bonos han tenido un mismo proceso de suba de mediano plazo. ¿Vamos a ver mayores subas y compresión de spreads para este año?

Los bonos se van a comportar en 2018 muy en relación con el tipo de cambio. La única salvedad es que Argentina vuelva a tomar deuda ya que en ese caso habrá que ver a que tasa se a poder endeudar. Hay bonos que son vedette como el Boden 2015 (RO15) en su momento, luego el Bonar 2017 (AA17) y actualmente el Bonar 24 (AY24). Juega mucho la liquidez también en los bonos y eso es clave para una inversión efectiva. El bono mas liquido es el que te permite mejor entre compra y venta.

El dólar mete volatilidad al mercado. ¿Qué porcentaje de la cartera tendrías dolarizada?

En 2018 me posicionaría con un 50% de dolarización de la cartera y el restante 50% en tasa a moneda local, principalmente vía Lebac. Dentro de los dólares, buscaría activos que estén atados al tipo de cambio. Es decir, la mayoría dolarizado con bonos cortos y largos mitad y mitad. Si es algo más arriesgado dejaría un 30% en bonos y 20% en acciones ADRS.