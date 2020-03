Llegó el rebote para las acciones, pero sigue el castigo para los bonos

Tras un inicio de semana turbulento para los mercados financieros internacionales, el martes trajo alivio y rebotes a las principales bolsas y activos del mundo. De la mano de Wall Street, cuyos índices ganaron 5% promedio, las acciones de las compañías locales lograron subirse a la tendencia positiva. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con los bonos soberanos, que no pudieron acoplarse al rebote global.

A contramano de las subas generalizadas, los bonos en dólares mostraron caídas de entre 0,5% y 1%, lo que llevó a un nuevo aumento del riesgo país. El índice que mide JP Morgan ganó 9 puntos y alcanzó así las 2803 unidades, su valor de cierre más alto desde 2005. A media rueda, incluso, había tocado un pico aún mayor, de 2856 puntos básicos.

La brecha entre la cotización de la deuda con legislación local y extranjera continúa comprimiéndose. "No volvimos a ver un diferencial por legislación cercano a los niveles del último mes (cercano a los 300/400 puntos). De hecho, este cerró en apenas unos 47 puntos", apuntó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Distinto fue el caso, en cambio, para el segmento de renta fija en pesos, donde hubo resultados mixtos con subas que no superaron el 2% y recortes de entre 1% y 2%.

Operadores indicaron que, en un día de rebotes generales, el hecho de que los bonos no hayan logrado revertir la tendencia representa un dato negativo. El mercado está preocupado por la oferta de reestructuración ya que según trascendió la propuesta del Gobierno sería más agresiva de lo esperado.

Santiago Abdala, director de PPI, explicó: "No es una buena noticia que en un día en el que los activos de riesgo rebotan, después de una jornada como la del lunes, los bonos argentinos no solo no recuperen valor sino que incluso pierdan terreno. Creemos que esto ocurrió porque no aparece un atractivo en el proceso de reestructuración. Es decir, no se ve que se esté llegando a un acuerdo ventajoso para los acreedores. En definitiva, puede ser que haya incluso más actores que estén especulando con la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo, o que el proceso va a llevar más tiempo que el esperado".

"Si hacen una propuesta muy agresiva, la probabilidad de que terminemos en un default aumenta ante la negativa de los fondos a participar. Esto condiciona el precio de los bonos en el corto plazo. De todos modos, son especulaciones: hasta que no conozcamos la oferta se va a mantener la incertidumbre", coincidió Juan José Vázquez, de Cohen.

Por su parte, Axel Cardin, de Bull Market Brokers, sumó otro factor de incertidumbre. "El Gobierno presentó un documento en la SEC (el organismo estadounidense análogo a la Comisión Nacional de Valores) donde admitió que es probable que no cumpla con el sendero fiscal prometido hace un mes, dado el desempeño que esta teniendo la economía mundial. Los bonos pricearon esto", dijo.

Otro factor que afectó a los precios fue la publicación por parte del Gobierno del listado de bonos que pueden llegar a entrar a la reestructuración porque incluyó algunos títulos, como el Par y el Discount, que habían sido parte del canje de 2005. "Creo que hay confusión con esos bonos porque una cosa es que estén mencionados en el decreto y otra que vayan a ser incluidos en la renegociación y bajo qué condiciones. En mi opinión, podría haber otro tratamiento para ellos", sostuvo un operador.

REBOTE DE ACCIONES

A diferencia del segmento de renta fija, el S&P Merval sí mostró el martes un fuerte rebote, que le permitió recortar parte de las pérdidas sufridas el lunes. El índice líder de la plaza bursátil porteña cerró con una suba de 8,07%, la más alta desde septiembre, al nivel de 32.832 puntos. En el panel principal, varias acciones ganaron más de 10%. Las mayores alzas fueron para YPF (+12,62%), BBVA (+12,07%), Edenor (+10,75%), Banco Macro (+8,95%) y Cablevisión (+8,81%).

En Wall Street también hubo mayoría de aumentos. Entre los ADR, el que más ganó fue el de YPF, que subió 15,59% luego de perder 28% el lunes. La siguió Edenor, con un alza de 15,65% frente a la merma de 20% del día anterior; y Banco Macro, que aumentó 12,62% luego de perder 19% en la jornada previa.