Llegó el Tinder de las oportunidades bursátiles: matchea con acciones

Goonder es como un Tinder, pero de acciones. La app ofrece gratis oportunidades de inversión a millennials y personas no especializadas en mercados financieros desde u$s 2000. Trabaja con los mejores algoritmos de trading, que seleccionan cada día las mejores oportunidades de inversión en acciones de las principales bolsas del mundo, como el S&P 500 (las 500 compañías más grandes que cotizan en los Estados Unidos) y el Stoxx Europe 600, un índice bursátil compuesto de las 600 principales compañías por capitalización bursátil europeas de 18 países.

Este Tinder tira constantemente según el perfil del usuario (agresivo, conservador o moderado) las acciones que proyectan un crecimiento fuerte, por ejemplo del 5%, en los próximos cuatro días, de acuerdo a un análisis técnico de los fundamentals históricos del papel diseñado por el algoritmo según bases estadísticas. La plataforma conecta con el broker y da cerrada las órdenes de compra y de venta, de modo de eliminar el miedo al desconocimiento o a la ansiedad.

"Damos la oportunidad cerrada, con el punto de entrada, de salida y el stop por el corte de pérdida que puede llegar a haber, ya que la pauta puede no llegar a comportarse como dice el algoritmo, entonces cortamos la pérdida de inmediato, para que sea lo menor posible, ya que en el mercado puede haber comportamientos anticíclicos. Pero la pérdida que puede llegar a generarse siempre será menor que la ganancia que te podrá dar", señala Borja Menéndez Muñoz, CEO de Goonder. En su caso puntual, invirtió u$s 5000 hace dos meses para probar el análisis financiero de la app. La primera semana perdió u$s 300, pero la siguiente lo recuperó y ahora lleva ganados u$s 1000, lo que representa un 20% en tan sólo dos meses. Todos los días le llegan oportunidades de acuerdo al perfil que armó: sólo empresas que sean socialmente responsables, acciones líquidas y seguras, de modo de tener menos riesgo.

Goonder, que comenzó en septiembre, ya tiene 5000 usuarios, la mitad argentinos (los otros son de España y México), y en su primera ronda levantó u$s 500.000, y ahora está armando otra, donde estiman levantar entre u$s 2 y u$s 3 millones, pues hay varios fondos grandes de Europa, Estados Unidos y hasta de Argentina interesados en ingresar como accionistas. Ahora apuntan al mercado chino y estadounidense, un mercado mucho más maduro y grande que el local, donde esperan tener 50.000 descargas. El paso siguiente que tienen planeado para este año es que se pueda invertir en criptomonedas a través del algoritmo y en acciones de las principales bolsas de América latina.

Goonder está disponible en todo el mundo en modo virtual, pero los usuarios también pueden operar en modo real a través del broker español Esfera Capital, una marca blanca para la plataforma internacional de trading Interactive Brokers, que permite operar en los principales mercados financieros internacionales.

Con esta app no es necesario tener conocimientos financieros para ganar dinero en bolsa, ni se necesita dedicar tiempo al estudio de los mercados financieros: Goonder lo facilita, ofreciendo una selección diaria de oportunidades de inversión de acuerdo al perfil de cada usuario. Una vez tomada la decisión se acepta o rechaza con un solo gesto de deslizamiento de la pantalla (swipe), o pulsando el botón correspondiente. Después, solo se decide la cantidad a invertir cada día, y Goonder la repartirá equitativamente entre las oportunidades elegidas. Además, se elimina la incertidumbre sobre cuándo comprar y vender: todos los puntos de ejecución (compra, venta, corte de pérdida y tiempo máximo) ya están incluidos en cada oportunidad, de modo que tampoco es necesario dedicar tiempo al seguimiento de las inversiones: al llegar al punto predeterminado, la orden se ejecutará automáticamente, de manera que los usuarios solo deben mirar cómo va el rendimiento.

Las oportunidades son de corto plazo: una semana de media desde el momento de la compra hasta el de la venta. De este modo el capital puede rotar en al menos tres ciclos de oportunidades cada mes.

Pronto comenzarán a operar en Hong Kong y sur de China, con un mercado potencial de 100 millones de consumidores.