Llamado de Trump y viaje a México: cómo interpretará el mercado las últimas señales de Alberto Fernández

Mucho se ha hablado en estos días respecto a las señales que espera el mercado del presidente electo, Alberto Fernández, o de su entorno, respecto al rumbo económico que adoptará para el país a partir del 10 de diciembre.

Sin embargo, en la que fue la primera semana post triunfo electoral de la fórmula del Frente de Todos, son pocas las precisiones que llegaron desde el albertismo. El tratamiento que tendrá frente a la deuda, los términos en que plantearía una posible reestructuración -más o menos amigable con el mercado-, o incluso la conformación del equipo económico quedaron, por el momento, en el terreno de las indefiniciones.

En las últimas horas, sin embargo, desde las huestes del ex jefe de Gabinete se enviaron señales en materia de política exterior.

Por un lado, su entorno reveló parte de la conversación que mantuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le expresó al presidente electo argentino haber "instruido al Fondo Monetario Internacional a trabajar con usted".

Por el otro, Fernández viajó anoche a México, donde se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué efectos tendrán dichas señales en los mercados desde el lunes próximo? ¿De qué manera podrían leerse?

Para Santiago Palma Cané, socio de la consultora Fimades y analista de mercados internacionales, consideró que "era esperable el llamado de Trump y la referencia al FMI, en especial porque los países que lo conforman tienen un interés concreto de que la Argentina pueda encauzar la enorme deuda que tiene con el Fondo".

También destacó el gesto Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones. "Estamos hablando del presidente de la primera potencia del mundo, de un Trump que había apostado fuerte por la reelección de Mauricio Macri y que había apostado fuerte también por Argentina al presionar al FMI para que aprobara ese plan de salvataje. Es positivo el diálogo formal y cordial entre Trump y Alberto Fernández, se trata de un buen gesto", dijo.

Sin embargo, para los analistas, las señales no son aún lo suficientemente claras como para descontar cómo reaccionará el mercado. E incluso argumentan que los inversores probablemente estén más atentos al viaje de Alberto Fernández a México, y las señales políticas que puedan llegar desde allí.

"El movimiento de los mercados está atado a tantas variables que es difícil saber qué impacto puede tener el llamado de Trump. Además, tampoco hay que descartar que reaccione hacia abajo dependiendo de lo que ocurra en la reunión de México", aporta Palma Cané.

Y agrega: "A largo plazo puede pesar más el alineamiento que tenga Alberto Fernández. Que su primer viaje internacional haya sido ir a ver a López Obrador, o que después asista a la reunión del Grupo de Puebla, donde irán mandatarios y ex mandatarios de una corriente que no es la de Estados Unidos, como López Obrador, Dilma Rousseff, o Rafael Correa, puede ser una señal a la que hay que prestarle atención. Puede no tener impacto en el corto plazo pero que sí hay que tener en cuenta es la posición que tome Alberto Fernández. Pero en el corto plazo es muy positivo el llamado de Trump".

Finalmente Martínez Burzaco considera: "Hay que tener cuidado, es positivo que se haya tendido el puente. Pero hay que ver cómo reacciona Alberto. El viaje a México y la reunión con todos estos líderes de centro izquierda no es una señal positiva para el mercado, pero una cosa son los gestos y las reuniones y otra el pragmatismo. Esa es la duda que tiene hoy el mercado".