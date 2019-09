Lista de los u$s 10.000: a pesar de las críticas, los precedentes y las leyes están del lado del Central

Luego de la publicación por parte del Banco Central de los nombres de aquellas personas que compraron más de u$s 10.000 en el pasado mes, la polémica sobre si era correcto -e incluso legal- dar a conocer esos datos comenzó a levantar presión.

Desde el BCRA indicaron que se trata de una comunicación que "responde al control que se hace habitualmente en materia cambiaria". Esto fue refrendado con datos: en una respuesta a otro tuit, el usuario @nachoherrera recolectó varias Comunicación de tipo "C" con el título "Suspensión de operaciones de cambio", Google mediante, de 2003, 2007, 2011 y 2014, durante los tres períodos de gobiernos kirchneristas.

diría que no miras muy seguido la pagina de comunicados del BCRA, xq lo hicieron innumerables veces https://t.co/90lGW6kGqn



Con buscar "Suspensión de Operaciones de Cambio." site:bcra .gov.ar (borrar espacio) en google es suficiente como para darse cuenta que no es algo de hoy. — nacho (@nachoherrera) September 28, 2019

Por su parte, el periodista y ex gerente de prensa del Central Fernando Meaños fue claro, también a través de Twitter: "Hay algunos hablando de persecución o escrache porque el BCRA publicó los suspendidos para operar en cambios x comprar más de u$s10.000. Siempre se hizo así, a través de una Comunicación C que se sube a la web. Con o sin cepo", posteó.

1-Lista del Bcra

Que esta sea la forma en que normalmente la entidad informe a los bancos quienes violan la ley cambiaria y que por un tema de transparencia sea publicado en la web no quiere decir que esté bien — Christian Buteler (@cbuteler) September 27, 2019

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que es la forma en que "normalmente" el BCRA informa a los bancos sobre "quienes violan la ley cambiaría" y que "por un tema de transparencia" se publica en la web. Aunque fue dentro de una dura crítica: "No quiere decir que esté bien", expresó.

El Banco Central sumarió a personas y entidades financieras por infracciones al cepo El Banco Central (BCRA) inició sumarios en contra de personas humanas y entidades financieras por violaciones a las normas del control de cambios instaurado en septiembre. Es porque compraron más de los u$s 10.000 mensuales autorizados por las nuevas regulaciones, o porque hicieron compras en efectivo por más de u$s 1000.

"Acá no se trata solo de si se incumplió o no una norma cambiaría, acá hay un tema de seguridad personal, el secreto bancario, etc. Está bien que sancionen a quienes no cumplen las normas, pero esta no es la forma", cerró su hilo en Twitter.

"Está descartado todo lo que es secreto fiscal porque hay una infracción a la ley. Si vos cometiste un delito, la sentencia y las actas de infracciones se difunden siempre que no se den a conocer datos sensibles", dice en diálogo con El Cronista un experto en cuestiones legales de datos personales que prefiere mantener el off dado que se trata de un tema sensible.

Una académica, de universidad pública, recuerda que la Ley de Datos Personales (25.326) dice, en su artículo 5, que no será necesario el consentimiento del involucrado al momento de difundir un dato cuando los datos "se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal" y tampoco cuando "se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio".

En este sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275; dictada en el Congreso en 2016 y reglamentada al año siguiente), expresamente dice que una excepción a brindar datos públicos se da cuando la información que contenga datos personales "no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación" salvo "que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326" mencionadas en el párrafo anterior (artículo 8, inciso I).

Sin embargo, esta misma ley, en el artículo 8, inciso C, habla de que quedan excluidos del acceso a la información los "secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado", como dice Buteler, según los expertos esto queda subsumido por el inciso I citado más arriba -"más allá de que me parezca una medida horrible", dijo la académica en off-.