LinkendIn barrió en un día u$s 11.000 millones de valor de mercado

Las acciones de LinkedIn Corp se desplomaron un 43% el viernes, barriendo casi 11.000 millones de dólares del valor de mercado, después de que la red social para profesionales impactó a Wall Street con un pronóstico de ingresos que estuvo por debajo de las expectativas. La acción de LinkedIn se hundió a un mínimo en tres años de 109,50 dólares, registrando su declive más profundo desde que la compañía salió a la bolsa en 2011.

Al menos siete agencias de corretaje bajaron la acción de categoría desde "‘comprar" a "mantener" o sus equivalentes, argumentando que la elevada valuación de la firma ya no estaba justificada.

Mizuho Securities USA Inc bajó l

a categoría de la acción a ‘neutral‘ y recortó su precio objetivo desde 258 a 150 dólares.

Raymond James, Cowen and Co, BMO Capital Markets, J.P.Morgan Securities, RBC Capital Markets y Suntrust Robinson también bajaron la categoría de la acción de LinkedIn.

Al menos 22 agencias de corretaje recortaron sus precios objetivos de la acción, con RBC reduciendo su meta casi a la mitad a 156 dólares.

LinkedIn pronostica ingresos para todo el año de 3.600 millones a 3.650 millones de dólares, por debajo del promedio estimado por los analistas de 3.910 millones de dólares, según Thomson Reuters I/B/E/S.

Hasta el cierre del jueves, las acciones de LinkedIn acumulaban una pérdida de casi un cuarto de su valor en los últimos tres meses.