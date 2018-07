Licitarán Letes con tasa de al menos el 3,65% anual en dólares

El Gobierno licitará la semana que viene Letras del Tesoro (Letes) en dólares a seis meses para las que garantizó como mínimo un rendimiento equivalente al 3,65 por ciento anual, modificando además una restricción habitual con la tendrá algo más de libertad para definir la tasa de corte definitiva.

Si bien la licitación de ya estaba prevista en el calendario 2018 que difundió en diciembre el entonces Ministerio de Finanzas, se inscribe también en una serie de emisiones con las que el Tesoro está dándole una ayuda al Banco Central para secar la plaza de pesos y alivianar la presión al alza que viene sufriendo el dolar , con mayor intensidad hace unas semanas que en los últimos días.

Se trata de una repertura de una Lete que vence el 25 de enero del año que viene. La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes 24 y finalizará a las 15 del miércoles 25.

Más libertad

La licitación se hará por indicación de precio (como las Letes son cero cupón, el rendimiento que otorgan se mide por la diferencia entre el valor nominal y el precio de corte). Pero, como ya lo hizo en las últimas oportunidades, el Ministerio de Hacienda estableció un precio máximo de u$s 982,13 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo que garantiza como mínimo una tasa nominal anual del 3,65%.

Para participar del tramo competitivo, las ofertas deben indicar el precio de suscripción por cada u$s 1000 nominales; mientras que en el tramo no competitivo se debe consignar sólo el monto a suscribir. En esta licitación –con el argumento de que ya se fijó un precio máximo- se dejará de lado la habitual restricción de adjudicar en el tramo no competitivo como máximo el 100% de lo adjudicado en el no competitivo.

Eso quiere decir que Hacienda puede aceptar todas las ofertas del tramo no competitivo aunque eso represente un volumen mucho mayor a las que acepte del tramo competitivo, lo que le permite mayor libertad en cuanto al precio de corte que deba convalidar.

La suscripción puede hacerse en dólares pero también en pesos, al tipo de cambio mayorista oficial (Comunicación “A” 3500 del Banco Central) del martes 24 de julio.

En las operaciones pueden participar personas físicas o jurídicas a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.