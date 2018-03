Liberan u$s 7200 millones de blanqueo: prevén 10% irá al mercado de capitales

Hoy se liberan u$s 7185 millones que 108.623 personas blanquearon en efectivo en 49 bancos, a razón de u$s 70.000 per cápita. Además, según estimaciones de altas fuentes del Gobierno, las previsiones pasaron de u$s 130.000 a u$s 140.000 millones.



"El objetivo es que un 5% de ese monto se vuelque al mercado de capitales, teniendo como caso testigo el blanqueo de 2009, cuando apenas se descongeló las personas retiraron esa cuenta y lo distribuyeron en cash y otros instrumentos.

Aunque aquel blanqueo fue sensiblemente menor en efectivo, da una pista de la avalancha que puede llegar a ocurrir de demanda de instrumentos para bajar el costo al punitorio pagado. Aquel entonces generó una demanda de títulos públicos relevante.

Si a mercado se filtra un 5% es un total de 360 millones de dólares, mientras un 10% (tope de expectativa) generará u$s 720 millones", revela un informe de Bull Market Brokers.

Indican que la mayor parte se volcará en títulos soberanos y subsoberanos, junto con obligaciones negociables y Letes vía fondos comunes de inversión.

En acciones de ese stock puede filtrarse hasta un 2%, el equivalente de hasta u$s 144 millones.

Si van a FCI, el impacto podría ser directo en algunos títulos públicos que forman parte de esos fondos, como el Bonar 20, el Bonar 24 y el Discount 33.

La demanda potencial de soberanos de Argentina en el escenario más pesimista es un tercio de la posición que tiene Argentina en el EMBI de JP Morgan. En el escenario base equivale a dos tercios de demanda de ese índice. La diferencia es que JP Morgan armó su posición en el fondo comprando por mercado primario las emisiones, mientras que con el fondeo del sinceramiento la compra será mayormente por secundario, salvo que el gobierno emita localmente en las próximas semanas un título en dólares ley local suscripto en dólares.

Los bancos más expuestos por el blanqueo en efectivo son Santander, Galicia y Francés. En Santander se depositó más de u$s 1500 millones, en Galicia u$s 1200 millones, en Francés u$s 680 millones, en Nación u$s 400 millones, en Macro u$s 394 millones, en Provincia u$s 263 millones, en ICBC u$s 255 millones y en Ciudad u$s 126 millones.

"Algunas fuentes consideran que gran parte se licitarán en Letes e irán a inmuebles, aunque los bancos ya salieron en búsqueda de ese stock con la creación de diversos fondos comunes de inversión en dólares, con duration de tres años por lo general y un monto mínimo de u$s 1000", señalan en Bull Market.

Ezequiel Fernández, director de Natal Inversiones, describe al blanqueador como un ahorrista medio y conservador: "Si compra activos financieros serán fondos comunes de inversión, no creo que acciones directas, o algún bono corto de Argentina, de poca duration para tener una renta y estar exento de bienes personales y ganancias.

El mercado sigue creciendo mes a mes en volumen, y estos fondos que se liberan ayudan al crecimiento del sector. Argentina es un imán para invertir ya blanqueado".

Aunque el operador Dennis Sinclair destaca que la plata del blanqueo es de ‘parking’ (estacionamiento): "Va a inversiones de bajísimo riesgo y largo plazo, por lo que su efecto sobre el mercado sería acotado en el tiempo.

Esto significa que el grueso iría a bonos del gobierno libres de impuestos.

Mientras no se sepa si la reforma a la ley del mercado incluye nuevos impuestos a las transacciones financieras (ganancias a las acciones) y qué pasa con la reforma fiscal (ley de herencia, ganancias), no es recomendable colocarse a largo plazo en instrumentos locales privados", sugiere.



Sebastian Maril, de Research for Traders, apunta un gran problema que tiene ahora el Gobierno: "Qué hacer con los dólares del blanqueo y los u$s 7000 millones del Bonar X que vence el 17 de abril. Tiene que hacer algo o se le cae el tipo de cambio. Debe ofrecer algo para captar esta oferta o muchos irán a otros mercados o activos. Tal vez sea bueno para la Bolsa, pero no para el dólar", advierte.