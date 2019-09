Liberan pagos al exterior de bonos nacionales pero mantienen trabas a provincias y empresas

El Banco Central (BCRA) publicó hoy la Comunicación "A" 6782, donde aseguró que las centrales depositarias como Caja de Valores podrán girar al exterior los dólares que provengan del pago de bonos del Tesoro Nacional que operan bajo ley local. El caso de bonos corporativos y de emisores subnacionales sigue en análisis.

La medida, que el organismo adoptó por pedido del Ministerio de Hacienda para "cuidar" a la deuda pública, dispone que las restricciones cambiarias no aplicarán en el caso de las centrales depositarias que deban girar "los fondos percibidos en moneda extranjera por los servicios de capital y renta de títulos del Tesoro Nacional, que sean retransferidos al exterior como parte del proceso de pago a solicitud de las centrales de depósito colectivo del exterior".

Si bien la norma alcanza a los títulos públicos, no habla de los bonos corporativos, que la semana pasada fueron los primeros en tener problemas para pagar. Fue el caso de Irsa, que depositó en Caja de Valores u$s 90 millones por el pago de obligaciones negociables pero sus acreedores no pudieron cobrarlo en el exterior. El Ministerio de Producción pidió al BCRA que revise la normativa.

En los próximos días, también vence un bono de la provincia de Salta que podría encontrar el mismo obstáculo que Irsa, ya que la normativa publicada hoy solo comprende a los títulos públicos nacionales, es decir, los emitidos por la administración central.

Fuentes de la autoridad monetaria dijeron que el caso de los bonos provinciales y corporativos está en revisión pero, por ahora, no publicarán una modificación que permita a las esos emisores saltar el cepo para pagar deuda.