Letras en dólares: el Gobierno colocó u$s 800 millones pero las ofertas del mercado fueron el cuádruple

El Ministerio de Finanzas refinanció la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro y el mercado le ofreció cuatro veces el monto final adjudicado.

Se adjudicaron por licitación u$s 400 millones en la reapertura de las Letras del Tesoro a 217 días (con vencimiento el 15 de junio de 2018) y u$s 400 millones para las Letras del Tesoro a 371 días (con vencimiento el 16 de noviembre de 2018).

El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 3.389 millones, distribuido en u$s 2.092 millones para la Letra a 217 días y u$s 1.297 millones para la Letra a 371 días.

De acuerdo al procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista por hasta u$s 50.000, inclusive. A las ofertas del Tramo General de la Letra a 217 días se les aplicó un factor de prorrateo de 17,30% y a las de la Letra a 371 días se les aplicó un factor de prorrateo de 30,10%.