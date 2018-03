Letes: se pueden obtener u$s 1000 por $ 14.819,3

Con la nueva caída que mostró el dólar en el mercado de cambios, también bajó el costo de apostar a la divisa a mediano plazo a través de las Letras del Tesoro que está licitando hoy y mañana el Gobierno. Con la cotización de hoy, la plancha de u$s 1000 de valor nominal que vence dentro de un año quedó a 14.819,3 pesos, lo que equivale a pagar $ 14,82 por dólar.

Hasta mañana, el Gobierno está licitando cuatro nuevas series de Letras del Tesoro y dos nuevos bonos en dólares con los que busca las divisas para refinanciar parcialmente los vencimientos que debe enfrentar este mes tanto por Letes como por el Bonar X.

En cuanto a las Letes, está previsto que se emitan en total u$s 2500 millones: u$s 500 millones a tres meses, otros u$s 750 millones a seis meses, otros u$s 750 millones a nueve meses y los restantes u$s 500 millones, a un año.

El "interés" que pagan las Letras surge en realidad del precio que se fija por cada u$s 1000 de valor nominal; el inversor recibe al vencimiento u$s 1000 dólares, sin ningún otro interés, pero antes las compró a un valor más bajo: a u$s 993,77 para las Letes a 88 días (vencimiento el 14 de julio), lo cual representa una tasa nominal anual del 2,60%; a u$s u$s 985,98 para los papeles a 179 días (vencimiento el 13 de octubre), que representan una TNA del 2,90%; a u$s 977,09 para la deuda a 270 días (vencimiento el 12 de enero), que representan una tasa del 3,17%; y a u$s 966,73 para las Letras a 375 días (vencimiento el 27 de abril del 2018), lo que representa una TNA del 3,35%.

Las Letras pueden pagarse en pesos o en dólares. Si se hace en pesos, el valor que se definió para estas series es el de referencia de la Comunicación A 3500 del Banco Central de hoy: $ 15,3293 por dólar.

Dado que lo que se paga por cada u$s 1000 de valor nominal, eso implica un valor de $ 15,23 por dólar para quien espere al 14 de julio para tener sus divisas; de $ 15,11 para el que aguarde al 13 de octubre; de $ 14,98 para el que espere al 12 de enero y de $ 14,86 para quien esté dispuesto a esperar un año. A estos valores, el interés ya está incorporado (es decir que al final se obtienen los mil dólares, sin ningún interés adicional).

A eso hay que sumarle en algunos casos un costo por la intermediación que en general es mínimo: algunos bancos no lo cobran en sus cuentas Premium y en otros casos varía entre el 0,1% y el 0,5%.

En cuanto a los bonos, el Gobierno está licitando en total u$s 3500 millones con una tasa del 5,75% para un título a ocho años y del 7,625% para otro que vence en 2037. A diferencia de la licitación de Letes –que es por suscripción-, la de bonos tiene un tramo competitivo, por lo que se determinará un precio de corte (valor por cada u$s 1000 nominales) que puede terminar implicando una tasa menor o mayor a la pautada.

La recepción de ofertas para ambos instrumentos finaliza a las 15 de mañana.