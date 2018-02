Letes: qué son las Letras del Tesoro, cómo comprarlas y cuánto rinden

Con el objetivo de seducir a los ahorristas que tenían dólares ahorrados bajo el colchón y así financiarse en el mercado local, el Gobierno de Mauricio Macri decidió volver a emitir por primera vez en más de 10 años Letras del Tesoro denominadas en dólares estadounidenses (Letes).

Desde el punto de vista de los inversores, las Letes son una apuesta muy segura, ya que presentan un riesgo muy bajo al ser emitidas por el Tesoro Nacional, y permiten obtener una renta fija en dólares.

Con atractivos rendimientos y un bajo riesgo, las Letes se convirtieron en uno de los instrumentos financieros más demandados en el mercado, sobre todo, por los inversores conservadores. Su única contra, podría decirse, es el tiempo que hay que esperar para hacerse con los billetes.

Cómo comprar Letes

El primer paso para invertir en Letes es tener una cuenta en dólares en un banco o en una sociedad de Bolsa. Algunas entidades financieras ofrecen la posibilidad de comprar Letes a través de homebanking y otras por vía telefónica.

Al igual que las Lebac, las Letes se compran a “descuento”. Esto quiere decir que se suscriben a un precio debajo de u$s 1000 y cuando vencen, se cobran esos u$s 1000. De ahí que se suela decir que son una forma de comprar dólares baratos pero con la necesidad de esperar un tiempo prolongado. La diferencia entre el precio de suscripción y lo que se cobra es la tasa de interés que se gana.

Un inversor puede comprar Letes y 'hacerse de dólares baratos' con sólo u$s 1000.

Se pueden comprar Letes en pesos o en dólares. Para el inversor que lo haga en pesos, el precio que se tomará es el del tipo de cambio mayorista de cierre del día anterior de la licitación, lo que hace aún más atractivo al instrumento.

En tanto, y en este punto es ideal para los inversores minoristas, el monto mínimo para comprar Letes arranca en los u$s 1000.

Una vez que la Letra vence, devuelve el capital invertido y el interés en dólares estadounidenses. Esta suma de dinero es depositada en la cuenta comitente de sociedad de Bolsa o de banco del inversor.

Rendimiento

En su última licitación, el Gobierno dispuso la reapertura de las Letes a un plazo de 126 días por u$s 400 millones, y de otras Letes a un plazo de 203 días por u$s 300 millones.

Para las Letes más cortas, el precio de suscripción fue de u$s 990,26 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo que equivale a una tasa nominal anual de 2,85%. Mientras que para las Letes más largas, el precio de suscripción fue de u$s 983,05 por cada u$s 1000 de valor nominal, es decir, una tasa nominal anual de 3,10%.

En este sentido, una de las claves del boom de las Letes es que permiten dolarizar el portafolio a un precio más bajo que el que ofrecen los bancos de la City.

Para agendar: calendario de licitación de Letes 2018

En lo que va del año el Gobierno ya realizó cuatro licitaciones de Letes y en total serán 22 en todo 2018 (todas caen miércoles). A continuación, el cronograma de licitaciones de Letras del Tesoro difundido por la Secretaría de Finanzas para Programa Financiero para este año.

10 de enero de 2018

24 de enero de 2018

07 de febrero de 2018

21 de febrero de 2018

14 de marzo de 2018

11 de abril de 2018

25 de abril de 2018

09 de mayo de 2018

23 de mayo de 2018

13 de junio de 2018

27 de junio de 2018

11 de julio de 2018

25 de julio de 2018

08 de agosto de 2018

22 de agosto de 2018

12 de septiembre de 2018

26 de septiembre de 2018

10 de octubre de 2018

24 de octubre de 2018

14 de noviembre de 2018

28 de noviembre de 2018

12 de diciembre de 2018