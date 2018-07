Letes para minoristas: ven atractivo pero advierten que es mejor vía fondos

Con el cambio de estrategia del Banco Central, y en un contexto de alta volatilidad cambiaria, las Letras del Tesoro volvieron a tomar protagonismo en el menú de opciones de corto plazo. Para los inversores minoristas los analistas recomiendan entrar en este instrumento a partir de un fondo común de inversión en dólares que las incluya.

Mientras que los inversores buscan blindar su portafolio, el Gobierno, con el objetivo de desarmar la bola de nieve de Lebac, inició un proceso por el cual busca achicar el stock de Letras del Banco Central a la vez que le ofrece al mercado una alternativa de poca volatilidad y en dólares como las Letras del Tesoro, o Letes, como se dice en el mercado.

Sin embargo, el temor de los analistas es que se esté cambiando un riesgo en pesos por otro de default en dólares.

Consultado por El Cronista sobre el atractivo de este instrumento para los distintos perfiles de inversor, Diego Demarchi, Gerente de Wealth Management de Balanz sostuvo: "Las Letes funcionaron como instrumento para dolarizar carteras por los inversores minoristas y un instrumento muy usado por el gobierno para absorber pesos del mercado y quitar presión al tipo de cambio. En esa carrera el stock de Letes está creciendo rápido y se ha modificado el perfil de deuda de Lebac a Letes con la particularidad de que las Letes también tienen vencimientos cortos, que van desde los seis meses o a un año".

En ese sentido, José Echagüe, jefe de estrategia de Consultatio Asset Managemet afirmó: "Si bien el riesgo ímplicito de las Letes es algo que va a haber que monitoear, no vemos de ninguna manera un escenario de default para 2019. Es un tema que va a haber que repensarlo, pero es cierto que el Tesoro de esta manera tiene un test permanente con el mercado: cada 15 días tenes que renovar entre u$s 1000 y u$s 2000 millones".

Desde el punto de vista del inversor, la pregunta es si conviene dedicarle una parte del portafolio a este tipo de instrumentos. Demarchi consideró que apostar por Letes funciono muy bien y para aquellos clientes que percibían un riesgo elevado en los bonos soberanos, sub-soberanos y corporativos se constituyó en un buen instrumento, con tasas que fueron desde aproximadamente 3% anual al 5,50% anual.

"Siempre hay que estar diversificado con lo cual recomendamos no tener más de un 20/25% de la cartera en Letes y diversificar a través de los fondos comunes (como nuestro Balanz Ahorro Dólares) que trabajan activamente sobre la curva de estos instrumentos", detalló.

Echagüe coincidió: "Como recomendación más general, cuando tenes un escenario de incertidumbre como el que estamos atravesando, uno de los principales activos es la liquidez. Ciertamente, la liquidez letes no es la mas amplia. Si bien es cierto que podes comprar y vender en el mercado secundario en cualquier momento, es una estrategia que puede resultar cara. Por eso, para aquellos que ya están dolarizados, recomiendo invertir en ellas a partir de un fondo común de inversión en dólares, que le garantiza la libertad de poder entrar y salir en cualquier momento".

Las letras del Tesoro también pueden ser una buena puerta de entrada a activos dolarizados para aquellos que se mantuvieron en posiciones en pesos. Ezequiel Ferrando, Portfolio Manager de Mariva Asset Management destacó: "En el marco de una estrategia defensiva para afrontar momentos de volatilidad, destacamos las Letes en dólares como un activo sumamente interesante a la hora de armar un portafolio de inversión, ofreciendo cobertura frente a los movimientos del tipo de cambio y siendo el instrumento de menor plazo al cual el inversor puede acceder tanto en dólares como en pesos".

Por otro lado, Ferrando agrega que en la actualidad no se observa un mercado secundario de Letes con buena liquidez y si bien existen oportunidades para adquirir estos activos en niveles de 100 puntos básicos superiores a las licitaciones primarias, la contracara es la dificultad que uno encuentra a la hora de vender una Lete previo a su vencimiento.

"Recomendamos alocar parte de la cartera en fondos comunes de inversión que inviertan en Letes. Estos fondos le permiten al inversor disponer de sus dólares en 48 horas. En este contexto, sugerimos asignar una posición en torno al 40% de la cartera entre Letes en dólares y fondos comunes de inversión que inviertan en Letes, en la cual la ponderación de cada asset class dependerá de las necesidades de liquidez que tenga cada inversor", cierra el Portfolio Manager de Mariva Asset Management.