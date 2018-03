Letes: más de la mitad de la oferta fue minorista y dejaron ahorristas afuera

El Ministerio de Finanzas anunció ayer la colocación de Letras del Tesoro (Letes) por $ 49.275 millones y u$s 1000 millones. En el caso de los instrumentos en dólares, la cartera conducida por Luis Caputo reabrió una serie a 182 días y emitió otra a 343 días. En las Letes en dólares más cortas las órdenes de quienes invirtieron menos de u$s 50.000 representaron más de la mitad de las ofertas. Por tal motivo, Finanzas aplicó un factor de prorrateo de 84,19%, es decir, que adjudicó u$s 84,19 por cada u$s 100 ofertados por minoristas.

Pese a que el Tesoro ya emitió varias series de Letes en dólares y más recientemente en pesos, la colocación de ayer trajo la novedad de que el organismo licitó la tasa y el monto a colocar, por lo tanto, la emisión se hizo bajo el sistema de indicación de precio (se suscribe por precio o monto y el Ministerio fija la tasa) y no de adhesión (se compra indicando la cantidad nominal deseada). Con el mecanismo anterior, el Tesoro se obligaba a adjudicar el total de las órdenes menores a u$s 50.000.

Fuentes del organismo informaron que se eligió el sistema de indicación de precio por la volatilidad del mercado y explicaron que, de acuerdo al procedimiento, el monto adjudicado en el tramo no competitivo (minorista) no puede ser mayor a lo adjudicado en el competitivo. Como ese fue el caso, se aplicó el factor de prorrateo al segmento minorista. Las órdenes del tramo competitivo también se prorratearon al 74,10% y al 37,01% para las Letes en dólares a 182 y 343 días, respectivamente.

"Es una medida para proteger a los que participan en el tramo no competitivo para que no queden atrapados a una tasa fuera de mercado por una orden chiquita en el competitivo. Por ejemplo, se podría dar que el 99% de los inversores va al no competitivo y una orden que representa el 1% en el competitivo les fija precio a todos, dejando afuera un montón de ordenes competitivas a tasas razonables. Sería un abuso para los no competitivos", comentaron desde el Ministerio. El interés de los minoristas por las Letes radica en que, además del rendimiento en moneda dura, les permite suscribir al tipo de cambio mayorista, que en el caso de ayer fue de $ 20,1887.

En total, el Tesoro recibió 8580 órdenes de compra para los tres instrumentos que licitó ayer. Para las Letes en pesos, las ofertas sumaron $ 60.440 millones pero se adjudicaron $ 49.275 millones. Los instrumentos en dólares, en tanto, recibieron órdenes por u$s 1362 millones y u$s 698 millones para los tramos a 182 y 343 días, aunque Caputo solo colocó u$s 500 millones en cada serie.

Con respecto a las tasas, el Ministerio de Finanzas tuvo resultados mixtos. Sin dudas, el mejor negocio fue la Lete en dólares a 182 días (vence el 14 de septiembre de este año), ya que pagó una tasa nominal anual de 2,85%, es decir, el mismo interés que había convalidado en la licitación del 21 de febrero pasado para un instrumento a un plazo menor, de 126 días. Por su parte, la serie en dólares a 343 días (que expira el 22 de febrero de 2019) pagó una tasa algo más alta de la esperada por el mercado: 3,54%. En este caso, se dio la situación inversa: fue más cara la tasa de ayer que la que había convalidado el 7 de febrero para un plazo de 364 días. De todos modos, en el mercado explicaron que el interés que pagó está en línea con el 3,5% que ofrece un bono en dólares con vencimiento a 2019 (como el AA19) que, además, tiene mucha más liquidez que una Lete.

El costo que el Ministerio de Finanzas convalidó por fondearse con Letes en pesos, en tanto, fue una tasa nominal anual de 25,46% y una tasa efectiva anual de 27,09%. El pago íntegro de este instrumento se hará al vencimiento (el próximo 14 de septiembre) y se abonarán $ 1130,14 por cada $ 1000.